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Ağabeyiyle enkaz altında 198 saat geçirdiler! Protein tozu içerek hayatta kaldılar
Giriş Tarihi: 06.02.2025 11:48
Güncelleme Tarihi: 06.02.2025
11:50
Ağabeyiyle enkaz altında 198 saat geçirdiler! Protein tozu içerek hayatta kaldılar
Kahramanmaraş'ta 6 Şubat 2023'te meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde yıkılan binanın enkazından 198 saat sonra kurtarılan Enes Yeninar, ağabeyiyle birlikte protein tozu içerek hayata tutundu. Her şeyin aniden gerçekleştiğini, ağabeyiyle uyuduğu odanın ortadan ikiye bölündüğünü anlatan Yeninar, "Önceden sporla uğraşıyordum. Protein tozu çok içerdim ama ailem izin vermediği için yatağın çekmecelerine saklardım. O sırada aklıma gelince çıkartıp içmek zorunda kaldık. Onlar bizi hayatta tuttu galiba." ifadelerini kullandı.