Ağabeyiyle enkaz altında 198 saat geçirdiler! Protein tozu içerek hayatta kaldılar

"Sonra her yer karardı. Çok hatırlayamıyorum. Ağabeyim hayatta olmasa ben ölmüş olabilirdim çünkü ben üst tarafta ezilmiştim. Ağabeyim beni ayağımdan tutup aşağı çekti. Önceden sporla uğraşıyordum. Protein tozu çok içerdim ama ailem izin vermediği için yatağın çekmecelerine saklardım. O sırada aklıma gelince çıkartıp içmek zorunda kaldık. Onlar bizi hayatta tuttu galiba. Birbirimizi 'şimdi çıkacağız' diye sürekli avutmaya çalıştık.