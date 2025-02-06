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Haberler Yaşam Ağabeyiyle enkaz altında 198 saat geçirdiler! Protein tozu içerek hayatta kaldılar
Giriş Tarihi: 06.02.2025 11:48 Güncelleme Tarihi: 06.02.2025 11:50

Ağabeyiyle enkaz altında 198 saat geçirdiler! Protein tozu içerek hayatta kaldılar

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat 2023'te meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde yıkılan binanın enkazından 198 saat sonra kurtarılan Enes Yeninar, ağabeyiyle birlikte protein tozu içerek hayata tutundu. Her şeyin aniden gerçekleştiğini, ağabeyiyle uyuduğu odanın ortadan ikiye bölündüğünü anlatan Yeninar, "Önceden sporla uğraşıyordum. Protein tozu çok içerdim ama ailem izin vermediği için yatağın çekmecelerine saklardım. O sırada aklıma gelince çıkartıp içmek zorunda kaldık. Onlar bizi hayatta tuttu galiba." ifadelerini kullandı.

AA
Ağabeyiyle enkaz altında 198 saat geçirdiler! Protein tozu içerek hayatta kaldılar

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde 6 Şubat 2023'teki depremlerde yıkılan binanın enkazından 198 saat sonra kurtarılan Enes Yeninar, depremde yakınlarını kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.

Merkez üssü Kahramanmaraş olan depremlere Sütçü İmam Mahallesi Salman Zülkadiroğlu Bulvarı'ndaki Pınar Apartmanı'nda yakalanan 18 yaşındaki Yeninar, ailesiyle enkaz altında kaldı.

Ağabeyiyle enkaz altında 198 saat geçirdiler! Protein tozu içerek hayatta kaldılar

PROTEİN TOZU İÇEREK HAYATA TUTUNDULAR

Babası, ağabeyi ile bazı yakınlarını depremde kaybeden Yeninar, diğer ağabeyi Baki Yeninar ile enkaz altında protein tozu içerek hayata tutundu.

Ekiplerin çalışması sonucu 198 saat sonra enkazdan çıkarılan Enes ve Baki Yeninar, önce Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama Hastanesi'nde, daha sonra Kayseri Şehir Hastanesi'nde gördükleri tedavilerin ardından taburcu edildi.

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Ağabeyiyle enkaz altında 198 saat geçirdiler! Protein tozu içerek hayatta kaldılar

Enkazdan 5 gün sonra çıkarılan, sağ elinin 4 parmağı ile sağ bacağını kaybeden annesi Ayşe ve ağabeyi Baki ile Savunma Sanayi Konteyner Kent'te yaşayan Yeninar, enkaz altında kaldığı anları unutamıyor.

Ağabeyiyle enkaz altında 198 saat geçirdiler! Protein tozu içerek hayatta kaldılar

"BİRBİRİMİZİ 'ŞİMDİ ÇIKACAĞIZ' DİYE SÜREKLİ AVUTMAYA ÇALIŞTIK"

Buruk bir sevinç yaşadığını belirten Yeninar, ağabeyiyle enkazda hayatta kalma mücadelesi verdiklerini söyledi.

Her şeyin aniden gerçekleştiğini, ağabeyiyle uyuduğu odanın ortadan ikiye bölündüğünü anlatan Yeninar, şöyle devam etti:

Ağabeyiyle enkaz altında 198 saat geçirdiler! Protein tozu içerek hayatta kaldılar

"Sonra her yer karardı. Çok hatırlayamıyorum. Ağabeyim hayatta olmasa ben ölmüş olabilirdim çünkü ben üst tarafta ezilmiştim. Ağabeyim beni ayağımdan tutup aşağı çekti. Önceden sporla uğraşıyordum. Protein tozu çok içerdim ama ailem izin vermediği için yatağın çekmecelerine saklardım. O sırada aklıma gelince çıkartıp içmek zorunda kaldık. Onlar bizi hayatta tuttu galiba. Birbirimizi 'şimdi çıkacağız' diye sürekli avutmaya çalıştık.

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