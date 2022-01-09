Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam AGİ kalktı mı, kimler alacak? 2022 Asgari Geçim İndirimi AGİ kaldırıldı mı?
Giriş Tarihi: 09.01.2022 13:27 Güncelleme Tarihi: 09.01.2022 13:27

AGİ kalktı mı, kimler alacak? 2022 Asgari Geçim İndirimi AGİ kaldırıldı mı?

"AGİ kalktı mı?" sorusunun yanıtı, gündemdeki önemli konu başlıkları arasında yerini alıyor. Bilindiği üzere; yeni yılda asgari ücret zammının belli olması ile birlikte Asgari Geçim İndirimi AGİ ile ilgili detaylar araştırma konusu oluyor. Aynı zamanda, 2022 yılının ilk zamlı maaşları da Şubat ayında hesaplara yatırılacak. Bu kapsamda; AGİ kalktı mı, kimler alacak? 2022 Asgari Geçim İndirimi AGİ kaldırıldı mı? İşte konu ile ilgili ayrıntılar!

AGİ kalktı mı, kimler alacak? 2022 Asgari Geçim İndirimi AGİ kaldırıldı mı?

Asgari Geçim İndirimi AGİ ile ilgili son dakika gelişmeleri vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Yeni yılda asgari ücret zammının belli olması ile birlikte pek çok konu gündeme gelmiş, bunlar arasında ise "AGİ kalktı mı, kimler alacak? 2022 Asgari Geçim İndirimi AGİ kaldırıldı mı?" sorularının yanıtları yer almıştı. Bilindiği üzere; Asgari Geçim İndirimi kişilerin medeni durumu ile çocuk sayısına göre değişiklik göstermektedir.

AGİ kalktı mı, kimler alacak? 2022 Asgari Geçim İndirimi AGİ kaldırıldı mı?

AGİ ÖDEMELERİ KALKTI MI?

Asgari geçim indirimi, çalışanların ücret gelirleri üzerinden hesaplanan gelir vergisinin bir kısmının yine çalışana iadesi anlamına geliyor.

En basit anlamıyla buna vergi iadesi de diyebiliriz. Bu kapsamda da çalışanın evli olup olmadığına, çocuk sayısına göre AGİ ödemeleri gerçekleştiriliyordu. 2022 yılında ise artık asgari ücret vergi dışında tutulduğundan, ücretler üzerinden herhangi bir vergi alınmayacağından; asgari ücretli çalışana AGİ de ödenmeyecek.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
AGİ kalktı mı, kimler alacak? 2022 Asgari Geçim İndirimi AGİ kaldırıldı mı?

Bu artış da çalışanın gelirine göre 38 lira ile 300 lira arasında değişen tutarlarda yansıyacak. Sadece damga vergisi alınmaması nedeniyle çalışanların ücretlerine 38 liralık katkı olacak.

AGİ kalktı mı, kimler alacak? 2022 Asgari Geçim İndirimi AGİ kaldırıldı mı?

Bakan Bilgin'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;

"TÜRKİYE BİRÇOK YÖNÜYLE DÜNYADAN POZİTİF AYRIŞTI"

Tüm dünyayı etkisi altına alan bir pandemi sürecindeyiz. Böyle kötü bir film senaryosu gibi. Bunun dünya ticaret sistemine ve lojistik alanına yansımaları var. Tüm bunların tedavisi, ülkelerin güçleri yettiğince bunun yansımalarını engellemeye çalıştı.

Türkiye bu konuda bir çok yönüyle pozitif ayrıştı. İki açıdan bakalım, sağlık hizmetleri ve pandemiyle mücadele sorunu açısında biz pozitif bir ayrışma yaptık. Sağlık sistemimizin başarısını taşıyanlar var, en gelişmiş ülkelerin sunduğu hizmet ile bizim verdiğimiz hizmete baksınlar. Olağanüstü başarı hikayesi var. Bunun da tabi bir maliyeti var. Tüm süreçte biz çalışanlarımıza destek sağladık. Kısa çalışma desteğiyle, nakdi destekle tüm çalışanlarımıza gayretlerimiz oldu.

Türkiye her şeye rağmen üretim sürecini ayakta tuttu. Sanayi çarkları dönmeye devam etti. En kötü dönemde büyüme gerçekleştiren bir ülke olduk. Sanayide 700 binden fazla insan istihdam etti.

AGİ kalktı mı, kimler alacak? 2022 Asgari Geçim İndirimi AGİ kaldırıldı mı?

"TARİHİ BİR ASGARİ ÜCRET MUTABAKATINA İMZA ATTIK"

Türkiye üst üste 3 çeyrekte büyüdü ve bu büyüme devam ediyor. Yıl sonunda çift haneyi bulacağız. Burada başka bir şey var, ekonomideki dalgalanmaların getirdiği sonuçlar da var.

Asgari ücret düzeyi belirlenirken öncelikle bu sorunlar ele alındı. Biz çalışanlarımıza sosyal transfer yapmamız gerekiyordu. Bu noktadan hareket ettik ve erken başlayıp erken bitirdik. Tarihi bir asgari ücret mutabakatına imza attık.

SON DAKİKA