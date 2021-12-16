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Haberler Yaşam AGİ ne kadar? Evli ve çocuklu çalışanlar için Asgari Geçim İndirimi 2022 AGİ ne kadar, kaç TL olacak?
Giriş Tarihi: 16.12.2021 11:55 Güncelleme Tarihi: 16.12.2021 12:21

AGİ ne kadar? Evli ve çocuklu çalışanlar için Asgari Geçim İndirimi 2022 AGİ ne kadar, kaç TL olacak?

Asgari Geçim İndirimi ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip edilirken evli ve çocuklu çalışan AGİ ücreti merak ediyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu her yıl milyonları ilgilendiren asgari ücret tutarını belirlemek için bugün bir araya gelirken Evli ve çocuklu çalışanlar için AGİ ne kadar olacak sorusuna yanıt aranıyor. Bilindiği gibi bu ücret kişinin medeni durumuna göre, sahip olduğu çocuk sayısına göre miktarda farklılık gösterebilir. Peki Evli ve çocuklu çalışanlar için 2022 AGİ ücreti ne kadar olacak? İşte Evli ve çocuklu çalışan AGİ 2022

AGİ ne kadar? Evli ve çocuklu çalışanlar için Asgari Geçim İndirimi 2022 AGİ ne kadar, kaç TL olacak?

Evli ve çocuklu çalışan AGİ ne kadar sorusuna binlerce kişi yanıt arıyor. Asgari ücret tespit komisyon toplantısı rakamlar belli olurken ülkemizde yaklaşık 7 milyon çalışan evli, bekar ve çocuklu olma durumlarına göre Asgari Geçim İndirimi alıyor. Peki Evli ve çocuklu çalışan AGİ 2022 ne kadar? Evli ve çocuklu çalışanlar için 2022 AGİ ücreti ne kadar olacak? İşte son bilgiler…

AGİ ne kadar? Evli ve çocuklu çalışanlar için Asgari Geçim İndirimi 2022 AGİ ne kadar, kaç TL olacak?

AGİ 2022 NE KADAR? EVLİ, ÇOCUKLU 2022 AGİ ZAMLI MAAŞ NE KADAR OLACAK?

Asgari geçim indirimi anlamına gelen AGİ işçinin kendisi ile beraber bakmakla yükümlü olduğu kişiler için verilen indirimdir. 2022 yılının ilk AGİ'si Şubat ayında maaşlara yansıyor. Agi ücretleri henüz belli olmadı. Asgari Ücrete yapılan zam oranıyla birlikte yeni agi ücretleri belli olacak.

EVLİ VE ÇOCUKLU ÇALIŞANLAR İÇİN 2022 AGİ ÜCRETİ NE KADAR OLACAK?

Evli ve çocuklu çalışanlar için AGİ ücreti henüz belli olmadı.

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AGİ ne kadar? Evli ve çocuklu çalışanlar için Asgari Geçim İndirimi 2022 AGİ ne kadar, kaç TL olacak?

AGİ TABLOSU 2021

2021 yılında uygulanan AGİ ücretleri ise şu şekilde;

Bekar 268,31TL

Evli eşi çalışmayan 321,98 TL

Evli eşi çalışmayan 1 çocuklu 362,22 TL

Evli eşi çalışmayan 2 çocuklu 402,47 TL

Evli eşi çalışmayan 3 çocuklu 456,13 TL

Evli eşi çalışmayan 4 çocuklu 456,13 TL

Evli eşi çalışmayan 5 çocuklu 456,13 TL

Evli eşi çalışan 268,31 TL

Evli eşi çalışan 1 çocuklu 308,55 TL

Evli eşi çalışan 2 çocuklu 348,80 TL

Evli eşi çalışan 3 çocuklu 402,47 TL

Evli eşi çalışan 4 çocuklu 429,30 TL

Evli eşi çalışan 5 çocuklu 456,13 TL

AGİ ne kadar? Evli ve çocuklu çalışanlar için Asgari Geçim İndirimi 2022 AGİ ne kadar, kaç TL olacak?

AGİ NEDİR? (ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ)

Asgari geçim indirimi anlamına gelen AGİ işçinin kendisi ile beraber bakmakla yükümlü olduğu kişiler için verilen indirimdir. AGİ, kişinin medeni durumuna göre, sahip olduğu çocuk sayısına göre miktarda farklılık gösterebilir. 16 yaşından itibaren sigortalı çalışan insanların asgari geçimini sağlayacak kısmın hesaplanıp, toplam gelirden çıkarılması ile vergiden muaf bırakılmasıdır.

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