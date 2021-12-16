AGİ 2022 NE KADAR? EVLİ, ÇOCUKLU 2022 AGİ ZAMLI MAAŞ NE KADAR OLACAK?

Asgari geçim indirimi anlamına gelen AGİ işçinin kendisi ile beraber bakmakla yükümlü olduğu kişiler için verilen indirimdir. 2022 yılının ilk AGİ'si Şubat ayında maaşlara yansıyor. Agi ücretleri henüz belli olmadı. Asgari Ücrete yapılan zam oranıyla birlikte yeni agi ücretleri belli olacak.

EVLİ VE ÇOCUKLU ÇALIŞANLAR İÇİN 2022 AGİ ÜCRETİ NE KADAR OLACAK?

Evli ve çocuklu çalışanlar için AGİ ücreti henüz belli olmadı.