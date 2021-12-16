Asgari Geçim İndirimi ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip edilirken evli ve çocuklu çalışan AGİ ücreti merak ediyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu her yıl milyonları ilgilendiren asgari ücret tutarını belirlemek için bugün bir araya gelirken Evli ve çocuklu çalışanlar için AGİ ne kadar olacak sorusuna yanıt aranıyor. Bilindiği gibi bu ücret kişinin medeni durumuna göre, sahip olduğu çocuk sayısına göre miktarda farklılık gösterebilir. Peki Evli ve çocuklu çalışanlar için 2022 AGİ ücreti ne kadar olacak? İşte Evli ve çocuklu çalışan AGİ 2022