AGİ ne kadar oldu, zam oranı ne kadar? Net maaşa AGİ dahil mi? 2022 Asgari Geçim İndirimi AGİ ücretleri tablosu!

Yeni yıla yaklaşırken vatandaşlar AGİ ne kadar sorusuna sıklıkla yanıt aramaya başladı. Asgari Geçim İndirimi, farklı etkenlere göre değişkenlik gösterdiği için bazı çalışanlar evli, bekar, çocuklu için AGİ zam oranlarını araştırıyor. Asgari ücret için ikinci toplantı 7 Aralık tarihinde gerçekleştirildi. Bakan Vedat Bilgin, 3.toplantının 9 Aralık tarihinde gerçekleştirileceğini açıkladı. Bilindiği gibi asgari ücretin açıklanmasının ardından agi ücretleri belli olacak. Peki AGİ ne kadar? Asgari Geçim İndirimi 2022 AGİ zammı evli, bekar, çocuklu için ne kadar olacak? Asgari Geçim İndirimi AGİ hesaplama tablosu ve tüm detaylar…