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Haberler Yaşam AGİ ne kadar oldu, zam oranı ne kadar? Net maaşa AGİ dahil mi? 2022 Asgari Geçim İndirimi AGİ ücretleri tablosu!
Giriş Tarihi: 09.12.2021 08:16 Güncelleme Tarihi: 09.12.2021 09:41

AGİ ne kadar oldu, zam oranı ne kadar? Net maaşa AGİ dahil mi? 2022 Asgari Geçim İndirimi AGİ ücretleri tablosu!

Yeni yıla yaklaşırken vatandaşlar AGİ ne kadar sorusuna sıklıkla yanıt aramaya başladı. Asgari Geçim İndirimi, farklı etkenlere göre değişkenlik gösterdiği için bazı çalışanlar evli, bekar, çocuklu için AGİ zam oranlarını araştırıyor. Asgari ücret için ikinci toplantı 7 Aralık tarihinde gerçekleştirildi. Bakan Vedat Bilgin, 3.toplantının 9 Aralık tarihinde gerçekleştirileceğini açıkladı. Bilindiği gibi asgari ücretin açıklanmasının ardından agi ücretleri belli olacak. Peki AGİ ne kadar? Asgari Geçim İndirimi 2022 AGİ zammı evli, bekar, çocuklu için ne kadar olacak? Asgari Geçim İndirimi AGİ hesaplama tablosu ve tüm detaylar…

AGİ ne kadar oldu, zam oranı ne kadar? Net maaşa AGİ dahil mi? 2022 Asgari Geçim İndirimi AGİ ücretleri tablosu!

Türkiye'de milyonlarca çalışanı yakından ilgilendiren AGİ ücretleri Asgari ücret tespit komisyonunun toplantısıyla belli oluyor. Yeni yıla yaklaşırken özellikle çalışan kesim evli, bekar, çocuklu için Asgari Geçim İndirimi zam oranını araştırıyor. Asgari ücret zam görüşmeleri için ilk toplantı 1 Aralık'ta gerçekleşmişti. Bilindiği üzere Asgari Geçim İndirimi kişinin medeni haline göre değişiklik gösteriyor. Peki AGİ ne kadar? Asgari Geçim İndirimi 2022 AGİ zammı evli, bekar, çocuklu için ne kadar olacak? Asgari Geçim İndirimi AGİ hesaplama tablosu

AGİ ne kadar oldu, zam oranı ne kadar? Net maaşa AGİ dahil mi? 2022 Asgari Geçim İndirimi AGİ ücretleri tablosu!

AGİ NE KADAR? ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ 2022AGİ ZAMMI EVLİ, BEKAR, ÇOCUKLU İÇİN NE KADAR OLACAK?

Agi ücretleri henüz belli olmadı. Asgari Ücrete yapılan zam oranıyla birlikte yeni agi ücretleri belli olacak.

AGİ NE KADAR? 2022

2021 yılı bekar AGİ ücreti 268,31 TL, evli ve eşi çalışmayan için 321,98 TL. Yeni yıl asgari ücret zammı ise bekleniyor.

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AGİ ne kadar oldu, zam oranı ne kadar? Net maaşa AGİ dahil mi? 2022 Asgari Geçim İndirimi AGİ ücretleri tablosu!

AGİ TABLOSU 2021

2021 yılında uygulanan AGİ ücretleri ise şu şekilde;

Bekar 268,31TL

Evli eşi çalışmayan 321,98 TL

Evli eşi çalışmayan 1 çocuklu 362,22 TL

Evli eşi çalışmayan 2 çocuklu 402,47 TL

Evli eşi çalışmayan 3 çocuklu 456,13 TL

Evli eşi çalışmayan 4 çocuklu 456,13 TL

Evli eşi çalışmayan 5 çocuklu 456,13 TL

Evli eşi çalışan 268,31 TL

Evli eşi çalışan 1 çocuklu 308,55 TL

Evli eşi çalışan 2 çocuklu 348,80 TL

Evli eşi çalışan 3 çocuklu 402,47 TL

Evli eşi çalışan 4 çocuklu 429,30 TL

Evli eşi çalışan 5 çocuklu 456,13 TL

AGİ ne kadar oldu, zam oranı ne kadar? Net maaşa AGİ dahil mi? 2022 Asgari Geçim İndirimi AGİ ücretleri tablosu!

AGİ NEDİR? (ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ)

Asgari geçim indirimi anlamına gelen AGİ işçinin kendisi ile beraber bakmakla yükümlü olduğu kişiler için verilen indirimdir. AGİ, kişinin medeni durumuna göre, sahip olduğu çocuk sayısına göre miktarda farklılık gösterebilir. 16 yaşından itibaren sigortalı çalışan insanların asgari geçimini sağlayacak kısmın hesaplanıp, toplam gelirden çıkarılması ile vergiden muaf bırakılmasıdır.

AGİ ne kadar oldu, zam oranı ne kadar? Net maaşa AGİ dahil mi? 2022 Asgari Geçim İndirimi AGİ ücretleri tablosu!
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