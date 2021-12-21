AGİ zammı tablosu netleşti! 2022 AGİ (Evli, bekar, 1,2,3,4,5 çocuklular için) kalktı mı, ne kadar, kaç TL oldu?

Asgari Geçim İndirimi zammının geçtiğimiz hafta belli olmasının ardından gözler yeni AGİ tablosu ve detaylara çevrilmişti. Bilindiği üzere asgari ücrette uygulanan bazı vergilerin kaldırılmasının ardından asgari geçim indiriminin kaldırıldığı iddiaları ortaya atışmıştı. Bu noktada ise "AGİ tablosu ile kalktı mı, ne kadar, kaç TL?" soruları yanıt aramaya başladı. Bilindiği üzere Asgari Geçim İndirimi dahil yeni maaşın 4 bin 250 TL olduğu duyurulmuştu. Öte yandan geçim indirimi vatandaşların medeni durumu ve çocuk sayısına göre de değişiklik gösteriyor. Peki, AGİ kalktı mı, ne kadar, kaç TL? İşte 2022 zamlı maaş tablosu ve hesaplama ekranı...