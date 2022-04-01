Ağrı iftar vakti yayınlandı! Ağrı İmsakiye 2022 ile iftar saati, sahur vakti, teravih ve imsak vakitleri saat kaçta?

On bir ayın sultanı Ramazan ayı ile birlikte il il imsakiye takvimi Diyanet tarafından yayınlandı. Oruç ibadetinin yerine getirilecek olmasından ötürü büyük bir önem taşıyan Ramazan ayı için bir hadis-i şerifte şöyle buyurulmaktadır: "Ramazan Ayı gelince, cennet kapıları açılır, cehennem kapıları kapanır ve şeytanlar zincire vurulurlar" Bu önemli ve kıymetli ayda oruç ibadetini yerine getirecek olan vatandaşlar kendi illerindeki iftar saatini öğrenmek istiyor. Peki; 2022 Ağrı İmsakiye ile iftar saati ve sahur vakti saat kaçta? Ağrı iftar saati ile Ağrı sahur vakti belli oldu.