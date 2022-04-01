Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Ağrı iftar vakti yayınlandı! Ağrı İmsakiye 2022 ile iftar saati, sahur vakti, teravih ve imsak vakitleri saat kaçta?
Giriş Tarihi: 01.04.2022 16:10 Güncelleme Tarihi: 01.04.2022 16:10

Ağrı iftar vakti yayınlandı! Ağrı İmsakiye 2022 ile iftar saati, sahur vakti, teravih ve imsak vakitleri saat kaçta?

On bir ayın sultanı Ramazan ayı ile birlikte il il imsakiye takvimi Diyanet tarafından yayınlandı. Oruç ibadetinin yerine getirilecek olmasından ötürü büyük bir önem taşıyan Ramazan ayı için bir hadis-i şerifte şöyle buyurulmaktadır: "Ramazan Ayı gelince, cennet kapıları açılır, cehennem kapıları kapanır ve şeytanlar zincire vurulurlar" Bu önemli ve kıymetli ayda oruç ibadetini yerine getirecek olan vatandaşlar kendi illerindeki iftar saatini öğrenmek istiyor. Peki; 2022 Ağrı İmsakiye ile iftar saati ve sahur vakti saat kaçta? Ağrı iftar saati ile Ağrı sahur vakti belli oldu.

Ağrı iftar vakti yayınlandı! Ağrı İmsakiye 2022 ile iftar saati, sahur vakti, teravih ve imsak vakitleri saat kaçta?

Ağrı iftar vakti, Ağrı İmsakiye, Ağrı sahur vakti araştırmaları bu ilde yaşayan vatandaşlar için önem arz ediyor. İl il imsakiye takviminin belli olması ile birlikte vatandaşlar kendi illerindeki iftar ve sahur vakitlerini öğrenmek için araştırmalara başladılar. On bir ayın sultanı Ramazan ayı, Kadir Gecesi'ni de içerisinde barındırmasından ötürü ayrı bir öneme sahiptir. Peki, 2022 Ağrı İmsakiye ile iftar saati ve sahur vakti saat kaçta? İşte Ağrı iftar vakti!

Ağrı iftar vakti yayınlandı! Ağrı İmsakiye 2022 ile iftar saati, sahur vakti, teravih ve imsak vakitleri saat kaçta?

Ağrı İmsakiye 2022 - İftar Vakti Ve Sahur Saati

2 Nisan Cumartesi

İlk Sahur Vakti: 04:19

İlk İftar Vakti: 18:39

3 Nisan Pazar:

Sahur Vakti: 04:17

İftar Vakti: 18:40

4 Nisan Pazartesi:

Sahur Vakti: 04:15

İftar Vakti: 18:41

5 Nisan Salı

Sahur Vakti: 04:13

İftar Vakti: 18:42

6 Nisan Çarşamba

Sahur Vakti: 04:11

İftar Vakti: 18:43

30 Günlük Ağrı İmsakiye 2022 İçin Tıklayınız

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Ağrı iftar vakti yayınlandı! Ağrı İmsakiye 2022 ile iftar saati, sahur vakti, teravih ve imsak vakitleri saat kaçta?

Ağrı Teravih Namazı Saatleri

Ağrı'da 1 Nisan Cuma günü teravih namazı 19:58'te kılınacak.

Ağrı'da 2 Nisan Cumartesi: 19:59

Ağrı'da 3 Nisan Pazar: 20:00

Ağrı'da 4 Nisan Pazartesi: 20:01

Ağrı'da 5 Nisan Salı: 20:03

Ağrı iftar vakti yayınlandı! Ağrı İmsakiye 2022 ile iftar saati, sahur vakti, teravih ve imsak vakitleri saat kaçta?

Ramazan Bayramı Tarihi

Ramazan Bayramı Arifesi: 1 Mayıs 2022 Pazar

Ramazan Bayramı 1. Gün: 2 Mayıs 2022 Pazartesi

Ramazan Bayramı 2. Gün: 3 Mayıs 2022 Salı

Ramazan Bayramı 3. Gün: 4 Mayıs 2022 Çarşamba

Ağrı iftar vakti yayınlandı! Ağrı İmsakiye 2022 ile iftar saati, sahur vakti, teravih ve imsak vakitleri saat kaçta?

Orucu Bozan Şeyler Nelerdir?

Diyanet İşleri Başkanlığı bu konu hakkında şu bilgileri yayınladı;

Orucun temel unsuru, yeme, içme ve cinsel ilişkiden uzak durmak, nefsi bunlardan mahrum bırakmak olduğu için, oruçlu iken bunlar ve bu anlama gelecek davranışlar orucu bozar. Yemek ve içmek, yenilip içilmesi mûtat olan her şeyi kapsamı içine alır. Sigara, nargile gibi keyif veren tütün kökenli dumanlı maddeler ile uyuşturucular ve tiryakilik gereği alınan tüm maddeler oruç yasakları kapsamına girer (İbn Âbidîn, Reddü'l-muhtâr, III, 386-387). Her ne sebeple olursa olsun, ağızdan alınan ilaçlar da aynı hükme tabidir.

SON DAKİKA