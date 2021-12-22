Bugün Ağrı’da okullar tatil mi? 22 Aralık Ağrı’da okullar tatil mi, hangi ilçelerde tatil? Valilik açıkladı

Meteoroloji'den son dakika hava durumu ve kar yağışı uyarıları gelirken Ağrı'da okullar tatil mi merak ediliyor. Ülkenin genelinde kar yağışı etkili olmaya devam ederken Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre, Doğu Anadolu'da bugün yoğun kar yağışı bekleniyor. Doğu Anadolu'da yer alan ilimizde eğitim gören öğrenciler ise yarınki durumu merak ederek 22 Aralık bugün Ağrı'da okullar tatil mi sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki Ağrı'da bugün okullar tatil mi, hangi ilçelerde tatil? Valilik açıkladı!