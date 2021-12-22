Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Bugün Ağrı’da okullar tatil mi? 22 Aralık Ağrı’da okullar tatil mi, hangi ilçelerde tatil? Valilik açıkladı
Giriş Tarihi: 22.12.2021 07:28 Güncelleme Tarihi: 22.12.2021 07:28

Bugün Ağrı’da okullar tatil mi? 22 Aralık Ağrı’da okullar tatil mi, hangi ilçelerde tatil? Valilik açıkladı

Meteoroloji'den son dakika hava durumu ve kar yağışı uyarıları gelirken Ağrı'da okullar tatil mi merak ediliyor. Ülkenin genelinde kar yağışı etkili olmaya devam ederken Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre, Doğu Anadolu'da bugün yoğun kar yağışı bekleniyor. Doğu Anadolu'da yer alan ilimizde eğitim gören öğrenciler ise yarınki durumu merak ederek 22 Aralık bugün Ağrı'da okullar tatil mi sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki Ağrı'da bugün okullar tatil mi, hangi ilçelerde tatil? Valilik açıkladı!

Ağrı’da okullar tatil mi? 22 Aralık Ağrı’da bugün okullar tatil mi, hangi ilçelerde tatil? Valilik açıkladı

Ağrı'da okullar tatil mi, 22 Aralık 2021 Ağrı'da bugün okullar tatil mi sorusuna binlerce kişi yanıt arıyor. Kar yağışı sebebiyle pek çok ilde okullar tatil ediliyor. Kent merkezi ve ilçelerinde dün akşamdan itibaren devam eden kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken ilgili kurumdan gelecek son dakika açıklaması bekleniyordu. Valilik veya MEB'ten Ağrı'da okulların tatil edildiğine ilişkin bilgi araştırılırken detaylar geldi. Peki Ağrı'da okullar tatil mi? 22 Aralık Ağrı'da bugün okullar tatil mi, hangi ilçelerde tatil? Valilik açıkladı!

Ağrı’da okullar tatil mi? 22 Aralık Ağrı’da bugün okullar tatil mi, hangi ilçelerde tatil? Valilik açıkladı

AĞRI'DA OKULLAR TATİL Mİ?

AĞRI'DA EĞİTİM 1 GÜN ARA

Ağrı'nın Hamur ilçesinde ki tüm köy okulları yoğun kar yağışı nedeniyle 1 gün tatil edildi. Yetkililer tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:"Yoğun kar yağışı ve fırtına nedeniyle Hamur'daki tüm köy okulları ile taşımalı eğitim gören öğrenciler için 22.12.2021 Çarşamba günü eğitime bir 1 gün ara verilmiştir."

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Ağrı’da okullar tatil mi? 22 Aralık Ağrı’da bugün okullar tatil mi, hangi ilçelerde tatil? Valilik açıkladı

HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Amasya ve Çorum dışında Karadeniz bölge geneli, Doğu Anadolu'nun doğusu ile bu akşam saatlerinde Denizli, Isparta, Konya, Sivas, Kayseri, Kırşehir, Nevşehir, Diyarbakır, Batman ve Siirt çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Güneydoğu Anadolu'nun doğusu, Karadeniz kıyıları ve Marmara'nın kuzeydoğusunda karla karışık yağmur, yükseklerinde yer yer kar, yağış alan diğer yerlerde kar şeklinde olması beklenen yağışların; Rize ve Artvin'in kıyı kesimlerinde kuvvetli sağanak yağış, Artvin ve Rize'nin iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Bu gece ve yarın (Çarşamba) sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

Ağrı’da okullar tatil mi? 22 Aralık Ağrı’da bugün okullar tatil mi, hangi ilçelerde tatil? Valilik açıkladı
SON DAKİKA