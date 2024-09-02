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Giriş Tarihi: 02.09.2024 09:38 Güncelleme Tarihi: 02.09.2024 09:38

Ağustos 2024 enflasyon verileri ne zaman açıklanacak? TÜİK Ağustos 2024 enflasyon beklentisi ne yönde?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından ağustos ayı enflasyon verilerinin açıklanacağı tarih, vatandaşlar tarafından sabırsızlıkla bekleniyor. Özellikle ev sahipleri ve kiracılar cephesinde ağustos ayı enflasyon verilerinin ne kadar olacağı büyük bir merak konusu. Enflasyon verileri doğrudan market ve pazar fiyatlarına tesir ederken, ağustos ayı enflasyon beklentisinin ne yönde olduğu anketlerle ortaya konuldu. Peki, 2024 Ağustos ayı enflasyon verileri ne zaman açıklanacak, beklentiler ne yönde?

Ağustos 2024 enflasyon verileri ne zaman açıklanacak? TÜİK Ağustos 2024 enflasyon beklentisi ne yönde?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) her ay başında geçtiğimiz ayın enflasyon verilerini derleyerek kamuoyunun bilgisine sunuyor. Ağustos ayı enflasyon verileri için vatandaşların merakı devam ederken, ekonomistlerin enflasyon beklentileri de oldukça ses getirdi. İşte 2024 ağustos ayı enflasyon verilerinin açıklanacağı tarih ve enflasyon beklentileri haberin devamında...

Ağustos 2024 enflasyon verileri ne zaman açıklanacak? TÜİK Ağustos 2024 enflasyon beklentisi ne yönde?

2024 AĞUSTOS ENFLASYONU NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından ağustos ayı enflasyon verilerinin açıklanacağı tarih belli oldu.
Açıklanan takvime göre ; Ağustos ayı enflasyon verileri 3 Eylül 2024 Salı günü saat 10.00'da açıklanacak.

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Ağustos 2024 enflasyon verileri ne zaman açıklanacak? TÜİK Ağustos 2024 enflasyon beklentisi ne yönde?

ENFLASYON BEKLENTİSİ NE YÖNDE?
AA Finans'ın Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 3 Eylül Salı günü açıklanacak ağustos ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 11 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.
Buna göre, ekonomistlerin ağustos ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 2,64 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin ağustos ayı için enflasyon beklentileri en düşük yüzde 2,21, en yüksek yüzde 3,10 aralığında yer aldı.

Ağustos 2024 enflasyon verileri ne zaman açıklanacak? TÜİK Ağustos 2024 enflasyon beklentisi ne yönde?

Ekonomistlerin ağustos ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre, bir önceki ay yüzde 61,78 olan yıllık enflasyonun yüzde 52,20'ye ineceği öngörülüyor. Öte yandan, ekonomistlerin 2024 sonu enflasyon beklentisi ağustosta yüzde 42,84 oldu. Tüketici Fiyat Endeksi, temmuzda yüzde 3,23 artış kaydetmişti.

Ağustos 2024 enflasyon verileri ne zaman açıklanacak? TÜİK Ağustos 2024 enflasyon beklentisi ne yönde?

TEMMUZ AYI ENFLASYON VERİLERİ NASILDI?
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) temmuz ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. TÜİK verilerine göre Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 3,23 artış kaydetti. Enflasyon yıllık bazda ise yüzde 61,78'e geriledi.
Kira zam tavanını belirleyen 12 aylık ortalama enflasyon göstergesi yüzde 65,93 olarak açıklandı.
Haziran ayında enflasyon aylık bazda yüzde 1,64, yıllık enflasyon yüzde 71,6 olarak açıklanmıştı.

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