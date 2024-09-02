Ağustos 2024 enflasyon verileri ne zaman açıklanacak? TÜİK Ağustos 2024 enflasyon beklentisi ne yönde?

ENFLASYON BEKLENTİSİ NE YÖNDE?

AA Finans'ın Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 3 Eylül Salı günü açıklanacak ağustos ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 11 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Buna göre, ekonomistlerin ağustos ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 2,64 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin ağustos ayı için enflasyon beklentileri en düşük yüzde 2,21, en yüksek yüzde 3,10 aralığında yer aldı.