Giriş Tarihi: 02.09.2024 09:38
Güncelleme Tarihi: 02.09.2024
09:38
Ağustos 2024 enflasyon verileri ne zaman açıklanacak? TÜİK Ağustos 2024 enflasyon beklentisi ne yönde?
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından ağustos ayı enflasyon verilerinin açıklanacağı tarih, vatandaşlar tarafından sabırsızlıkla bekleniyor. Özellikle ev sahipleri ve kiracılar cephesinde ağustos ayı enflasyon verilerinin ne kadar olacağı büyük bir merak konusu. Enflasyon verileri doğrudan market ve pazar fiyatlarına tesir ederken, ağustos ayı enflasyon beklentisinin ne yönde olduğu anketlerle ortaya konuldu. Peki, 2024 Ağustos ayı enflasyon verileri ne zaman açıklanacak, beklentiler ne yönde?