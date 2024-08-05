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Giriş Tarihi: 05.08.2024 09:17 Güncelleme Tarihi: 05.08.2024 09:19

Ağustos Kira Artış Oranı 2024: TÜİK enflasyon verileri ile Ağustos ayı kira artış oranı açıklandı mı, ne kadar oldu?

Kira artış oranı Ağustos ayı için araştırılıyor. Kiraya yüzde 25 zam sınırının kaldırılmasıyla birlikte kiracılar ve ev sahipleri her ay enflasyon rakamlarına göre belirlenen artış oranlarını takip ediyor. Her ay bir önceki ayın TEFE-TÜFE rakamlarına göre belirlenen kira zammı oranı; Ağustos ayı kira artış oranı açıklandı mı, ne kadar oldu sorularıyla inceleniyor. İşte 2024 Ağustos kira artış oranı.

Ağustos Kira Artış Oranı 2024: TÜİK enflasyon verileri ile Ağustos ayı kira artış oranı açıklandı mı, ne kadar oldu?

TÜİK tarafından her ayın başında ilan edilen enflasyon verileri ve TEFE-TÜFE rakamları aylık kira artış oranlarını belirliyor. Bu ay temmuz ayı enflasyon verileri ışığında ağustos kira artış oranı belli olacak. TÜİK enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte belirlenecek olan rakamlar için Ağustos ayı kira artış oranı açıklandı mı, ne kadar oldu sorusu yanıt arıyor. İşte detaylar.

Ağustos Kira Artış Oranı 2024: TÜİK enflasyon verileri ile Ağustos ayı kira artış oranı açıklandı mı, ne kadar oldu?

AĞUSTOS KİRA ARTIŞ ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK, YÜZDE KAÇ OLACAK?

5 Ağustos Pazartesi günü saat 10:00'da TÜİK tarafından açıklanacak enflasyon oranı ile kira artışı da ortaya çıkacak.

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Ağustos Kira Artış Oranı 2024: TÜİK enflasyon verileri ile Ağustos ayı kira artış oranı açıklandı mı, ne kadar oldu?

AĞUSTOS AYI KİRA ZAMMI ORANINDAKİ ÜST SINIR BELLİ OLACAK
Açıklanan rakamlarla birlikte temmuz ayı itibarıyla 12 aylık enflasyon farkı da belli olacak. Bu fark oranında Ağustos ayı kira zammı oranındaki üst sınır da belirlenmiş olacak.

Kira kontratı Ağustos ayında yenilenecek kiracılar, yüzde 25 sınırının kalkmasıyla birlikte Temmuz ayı enflasyon verisini baz alacak.

Ağustos Kira Artış Oranı 2024: TÜİK enflasyon verileri ile Ağustos ayı kira artış oranı açıklandı mı, ne kadar oldu?

TEMMUZ AYINDA KİRA ARTIŞ ORANI YÜZDE KAÇ OLDU?

Haziran enflasyonu yüzde 1.64 oranında arttı. Yıllık enflasyon yüzde 71,60 olarak gerçekleşti.

Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %71,60, aylık %1,64 arttı

TÜFE'deki (2003=100) değişim 2024 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre %1,64, bir önceki yılın Aralık ayına göre %24,73, bir önceki yılın aynı ayına göre %71,60 ve on iki aylık ortalamalara göre %65,07 olarak gerçekleşti.

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık %50,09 arttı, aylık %1,38 arttı

Yİ-ÜFE (2003=100) 2024 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre %1,38 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre %19,49 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %50,09 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %47,97 artış gösterdi.

Belirlenen orana göre ev sahiplerinin kiracılardan isteyebileceği artış yüzde 65,07 oldu

Ağustos Kira Artış Oranı 2024: TÜİK enflasyon verileri ile Ağustos ayı kira artış oranı açıklandı mı, ne kadar oldu?

KONUT KİRA ARTIŞ ORANI HESAPLAMA FORMÜLÜ

ÖRNEK HESAP

Mevcut Kira Bedeli: 10.000,00 TL
Kira Artışı Yapılacak Ay: Haziran 2024
Girdiğiniz Artış Oranı: %25
Kira Artış Tutarı: 2.500,00 TL
Aylık Yeni Kira Tutarı: 12.500,00 TL
Yıllık Yeni Kira Tutarı: 150.000,00 TL

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