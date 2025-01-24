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Haberler Yaşam Afyonkarahisar il Emniyet Müdürü Ahmet Birtan Erol kimdir, nereli, kaç yaşında? Ahmet Birtan Erol hayatı ve kariyeri
Giriş Tarihi: 24.01.2025 08:14 Güncelleme Tarihi: 24.01.2025 08:14

Afyonkarahisar il Emniyet Müdürü Ahmet Birtan Erol kimdir, nereli, kaç yaşında? Ahmet Birtan Erol hayatı ve kariyeri

Afyonkarahisar il Emniyet Müdürü değişti. Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı atama kararlarına göre, Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürü Mahmut Ay görevden alındı ve yerine ise Ahmet Birtan Erol atandı. Peki; Ahmet Birtan Erol kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte, Ahmet Birtan Erol hayatı ve kariyeri hakkında merak edilenler.

Afyonkarahisar il Emniyet Müdürü Ahmet Birtan Erol kimdir, nereli, kaç yaşında? Ahmet Birtan Erol hayatı ve kariyeri
Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürü olarak görevlendirilen Ahmet Birtan Erol, kariyeri ve hayatı ile gündemdeki isimler arasında yerini aldı. Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararına göre, Mahmut Ay görevden alındı ve yerine Ahmet Birtan Erol atandı. Peki, Ahmet Birtan Erol kimdir, nereli, kaç yaşında, hangi görevlerde bulundu?
Afyonkarahisar il Emniyet Müdürü Ahmet Birtan Erol kimdir, nereli, kaç yaşında? Ahmet Birtan Erol hayatı ve kariyeri

AFYONKARAHİSAR EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜNE AHMET BİRTAN EROL ATANDI!

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğüne Ahmet Birtan Erol getirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararına göre, Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürü Mahmut Ay görevden alındı, yerine Ahmet Birtan Erol atandı

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Afyonkarahisar il Emniyet Müdürü Ahmet Birtan Erol kimdir, nereli, kaç yaşında? Ahmet Birtan Erol hayatı ve kariyeri

AHMET BİRTAN EROL KİMDİR?

Ahmet Birtan Erol, Emniyet Genel Müdürlüğü'nde çeşitli görevlerde bulunmuş ve tecrübesiyle dikkat çekmiş bir isim.

Ahmet Birtan Erol, 28 Mayıs 2019 tarihinden itibaren TBMM Koruma Daire Başkanı olarak görev yapmaktaydı.

24 Ocak 2025 tarihinde yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürü olarak atanmıştır.

Detaylı biyografisi ve kariyer geçmişi hakkında daha fazla bilgi, atamadan sonra kamuoyu ile paylaşılacak.

Afyonkarahisar il Emniyet Müdürü Ahmet Birtan Erol kimdir, nereli, kaç yaşında? Ahmet Birtan Erol hayatı ve kariyeri
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Afyonkarahisar il Emniyet Müdürü Ahmet Birtan Erol kimdir, nereli, kaç yaşında? Ahmet Birtan Erol hayatı ve kariyeri
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