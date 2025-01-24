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Afyonkarahisar il Emniyet Müdürü Ahmet Birtan Erol kimdir, nereli, kaç yaşında? Ahmet Birtan Erol hayatı ve kariyeri
Giriş Tarihi: 24.01.2025 08:14
Güncelleme Tarihi: 24.01.2025
08:14
Afyonkarahisar il Emniyet Müdürü Ahmet Birtan Erol kimdir, nereli, kaç yaşında? Ahmet Birtan Erol hayatı ve kariyeri
Afyonkarahisar il Emniyet Müdürü değişti. Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı atama kararlarına göre, Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürü Mahmut Ay görevden alındı ve yerine ise Ahmet Birtan Erol atandı. Peki; Ahmet Birtan Erol kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte, Ahmet Birtan Erol hayatı ve kariyeri hakkında merak edilenler.