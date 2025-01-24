Afyonkarahisar il Emniyet Müdürü Ahmet Birtan Erol kimdir, nereli, kaç yaşında? Ahmet Birtan Erol hayatı ve kariyeri

Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürü olarak görevlendirilen Ahmet Birtan Erol, kariyeri ve hayatı ile gündemdeki isimler arasında yerini aldı. Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararına göre, Mahmut Ay görevden alındı ve yerine Ahmet Birtan Erol atandı. Peki, Ahmet Birtan Erol kimdir, nereli, kaç yaşında, hangi görevlerde bulundu?