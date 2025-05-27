Ahmet Faruk Karslı kimdir, neden gözaltına alındı? Papara’nın sahibi Ahmet Faruk Karslı’ya soruşturma!

PAPARA'NIN SAHİBİ AHMET FARUK KARSLI'YA SORUŞTURMA!

Yasa dışı bahisten elde edilen paranın transfer edilmesi için Papara'nın kullanıldığı tespit edilmesi üzerine Ahmet Faruk Karslı'nın da aralarında bulunduğu 13 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.