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Haberler Yaşam Ahmet Faruk Karslı kimdir, neden gözaltına alındı? Papara'nın sahibi Ahmet Faruk Karslı'ya soruşturma!
Giriş Tarihi: 27.05.2025 08:54 Güncelleme Tarihi: 27.05.2025 09:00

Ahmet Faruk Karslı kimdir, neden gözaltına alındı? Papara'nın sahibi Ahmet Faruk Karslı'ya soruşturma!

Elektronik para ve ödeme kuruluşu Papara yasa dışı bahis operasyonu ile soruşturmaya alındı. Kuruluşun sahibi Ahmet Faruk Karslı ve 12 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Öte yandan kararın verildiği isimlere ait olan şirketlere de kayyum atandı. Papara Holding Anonim Şirketi başta olmak üzere şüphelilere ait mal varlıklarına da el koyuldu. Peki; Ahmet Faruk Karslı kimdir, neden gözaltına alındı?

Ahmet Faruk Karslı kimdir, neden gözaltına alındı? Papara’nın sahibi Ahmet Faruk Karslı’ya soruşturma!

Papara'nın sahibi Ahmet Faruk Karslı kimdir sorusu soruşturma haberlerinin ardından gündeme geldi. Kuruluşa yönelik düzenlenen yasa dışı bahis operasyonu kapsamında 13 şüpheliye ait 1 yat, 5 tekne, 3 kiralık kasa, 74 araç, 7 daire ve 1 villaya el konuldu. Peki; Ahmet Faruk Karslı neden gözaltına alındı, kaç yaşında ve nereli?

Ahmet Faruk Karslı kimdir, neden gözaltına alındı? Papara’nın sahibi Ahmet Faruk Karslı’ya soruşturma!

PAPARA'NIN SAHİBİ AHMET FARUK KARSLI'YA SORUŞTURMA!

Yasa dışı bahisten elde edilen paranın transfer edilmesi için Papara'nın kullanıldığı tespit edilmesi üzerine Ahmet Faruk Karslı'nın da aralarında bulunduğu 13 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

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Ahmet Faruk Karslı kimdir, neden gözaltına alındı? Papara’nın sahibi Ahmet Faruk Karslı’ya soruşturma!

AHMET FARUK KARSLI KİMDİR?

Papara resmi sitesinde yer alan yönetim kurulu başkanı başlıklı paragrafta yer aldığı üzere Hukuk Fakültesi mezunu olan Ahmet Faruk Karslı aynı zamanda serbest avukat olarak görev alıyor.

Ahmet Faruk Karslı kimdir, neden gözaltına alındı? Papara’nın sahibi Ahmet Faruk Karslı’ya soruşturma!

2015 yılında Papara Elektronik Para A.Ş.'yi (Papara) kuran Karslı, 2020-2022 yılları arasında Papara CEO'su olarak görev yaptı.

2021 yılında PPR Holding'in kuruluşuna liderlik etti.

Ahmed F. Karslı, Yönetim Kurulu Başkanı olarak görevini sürdürmeye devam ederken, Şubat 2025 itibarıyla Papara'da CEO'luk görevini devraldı.

Ahmet Faruk Karslı kimdir, neden gözaltına alındı? Papara’nın sahibi Ahmet Faruk Karslı’ya soruşturma!