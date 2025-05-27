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Ahmet Faruk Karslı kimdir, neden gözaltına alındı? Papara'nın sahibi Ahmet Faruk Karslı'ya soruşturma!
Giriş Tarihi: 27.05.2025 08:54
Güncelleme Tarihi: 27.05.2025
09:00
Ahmet Faruk Karslı kimdir, neden gözaltına alındı? Papara'nın sahibi Ahmet Faruk Karslı'ya soruşturma!
Elektronik para ve ödeme kuruluşu Papara yasa dışı bahis operasyonu ile soruşturmaya alındı. Kuruluşun sahibi Ahmet Faruk Karslı ve 12 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Öte yandan kararın verildiği isimlere ait olan şirketlere de kayyum atandı. Papara Holding Anonim Şirketi başta olmak üzere şüphelilere ait mal varlıklarına da el koyuldu. Peki; Ahmet Faruk Karslı kimdir, neden gözaltına alındı?