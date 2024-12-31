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Ahmet Kural kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? Ahmet Kural evli mi, çocuğu var mı?
Giriş Tarihi: 31.12.2024 15:49
Güncelleme Tarihi: 31.12.2024
15:49
Ahmet Kural kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? Ahmet Kural evli mi, çocuğu var mı?
TRT 1 Lingo Türkiye yılbaşı özel konukları arasında yer alan Ahmet Kural yeniden gündeme geldi. Son zamanlarda yer alığı Gassal Dizisindeki Baki rolüyle adından söz ettiren oyuncu için "Ahmet Kural kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? " soruları yanıt arıyor. Peki, Ahmet Kural evli mi, çocuğu var mı? İşte, ünlü oyuncunun hayatı ve yaşamına dair merak edilenler...