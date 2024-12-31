Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Ahmet Kural kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? Ahmet Kural evli mi, çocuğu var mı?
Giriş Tarihi: 31.12.2024 15:49 Güncelleme Tarihi: 31.12.2024 15:49

Ahmet Kural kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? Ahmet Kural evli mi, çocuğu var mı?

TRT 1 Lingo Türkiye yılbaşı özel konukları arasında yer alan Ahmet Kural yeniden gündeme geldi. Son zamanlarda yer alığı Gassal Dizisindeki Baki rolüyle adından söz ettiren oyuncu için "Ahmet Kural kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? " soruları yanıt arıyor. Peki, Ahmet Kural evli mi, çocuğu var mı? İşte, ünlü oyuncunun hayatı ve yaşamına dair merak edilenler...

Ahmet Kural kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? Ahmet Kural evli mi, çocuğu var mı?

Ahmet Kural son zamanlarda sık sık adından söz ettirmeye devam ediyor. Gassal dizisiyle yeniden gündeme gelen oyuncu büyük bir başarıya imza atarken, aynı zamanda konuk olduğu yılbaşı programıyla da merak edildi. Peki, Ahmet Kural kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? Ahmet Kural evli mi, çocuğu var mı? İşte, biyografisi...

Ahmet Kural kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? Ahmet Kural evli mi, çocuğu var mı?

AHMET KURAL KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, ASLEN NERELİ?

Aslen Ankaralı olan Ahmet Kural, 10 Kasım 1982 tarihinde emniyet müdürü babasının görev yeri olan Kütahya'da dünyaya geldi. Konservatuvarda okuyan ablasının etkisiyle oyuncu olmaya karar veren Kural'ın çocukluğu, Kütahya, Denizli, Silopi, Karaman ve Nevşehir'de geçti. Lise yıllarında tiyatro çalışmalarına katıldı, Selçuk Üniversitesi Radyo Televizyon Sinema Bölümünü bitirdi ve Bilkent Üniversitesinde yüksek lisans yaptı. Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde oyunculuk eğitimi aldı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Ahmet Kural kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? Ahmet Kural evli mi, çocuğu var mı?

AHMET KURAL EVLİ Mİ, ÇOCUĞU VAR MI?

Ahmet Kural, dört yıldır birlikte olduğu Avukat Çağla Gizem Şahin ile Bodrum'da düzenlenen bir törenle 18 Temmuz 2023'te dünyaevine girdi. Çiftin Kemal adında bir bebekleri var.

Ahmet Kural kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? Ahmet Kural evli mi, çocuğu var mı?

AHMET KURAL'IN EŞİ ÇAĞLA GİZEM ŞAHİN KİMDİR?

Ahmet Kural ile yaşadığı beraberlikle adını duyuran Çağla Gizem Şahin, 1990 yılında doğdu. Şahin Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. Magazin dünyasından uzak bir isim olan Çağla Gizem Şahin'in avukat olduğu öğrenildi. 4 senedir beraber olan Ahmet Kural- Çağla Gizem Şahin çifti arasında 7 yaş fark var .

Ahmet Kural kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? Ahmet Kural evli mi, çocuğu var mı?
SON DAKİKA