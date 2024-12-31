Ahmet Kural kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? Ahmet Kural evli mi, çocuğu var mı?

AHMET KURAL'IN EŞİ ÇAĞLA GİZEM ŞAHİN KİMDİR?

Ahmet Kural ile yaşadığı beraberlikle adını duyuran Çağla Gizem Şahin, 1990 yılında doğdu. Şahin Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. Magazin dünyasından uzak bir isim olan Çağla Gizem Şahin'in avukat olduğu öğrenildi. 4 senedir beraber olan Ahmet Kural- Çağla Gizem Şahin çifti arasında 7 yaş fark var .