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Ahmet Levendoğlu kimdir, neden öldü? İşte Ahmet Levendoğlu'nun hayatı ve kariyeri
Giriş Tarihi: 06.04.2025 13:58
Güncelleme Tarihi: 06.04.2025
13:58
Ahmet Levendoğlu kimdir, neden öldü? İşte Ahmet Levendoğlu'nun hayatı ve kariyeri
Tiyatro camiasının duayen isimlerinden, oyuncu, yönetmen, çevirmen ve yazar Ahmet Levendoğlu'nun vefat haberi sanat dünyasını yasa boğdu. Uzun yıllar boyunca Türk tiyatrosuna büyük katkılarda bulunan Levendoğlu, hem sahnede hem de sahne arkasında unutulmaz izler bıraktı. Acı haberi paylaşan isimlerden biri de usta oyuncu Zuhal Olcay oldu. Olcay, sosyal medya hesabından yaptığı duygusal paylaşımda, "Canım hocam Ahmet Levendoğlu... Huzurla uyu," ifadelerini kullandı. Peki, Ahmet Levendoğlu kimdir, neden öldü? İşte Ahmet Levendoğlu hayatı ve kariyeri...