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Haberler Yaşam Ahmet Levendoğlu kimdir, neden öldü? İşte Ahmet Levendoğlu'nun hayatı ve kariyeri
Giriş Tarihi: 06.04.2025 13:58 Güncelleme Tarihi: 06.04.2025 13:58

Ahmet Levendoğlu kimdir, neden öldü? İşte Ahmet Levendoğlu'nun hayatı ve kariyeri

Tiyatro camiasının duayen isimlerinden, oyuncu, yönetmen, çevirmen ve yazar Ahmet Levendoğlu'nun vefat haberi sanat dünyasını yasa boğdu. Uzun yıllar boyunca Türk tiyatrosuna büyük katkılarda bulunan Levendoğlu, hem sahnede hem de sahne arkasında unutulmaz izler bıraktı. Acı haberi paylaşan isimlerden biri de usta oyuncu Zuhal Olcay oldu. Olcay, sosyal medya hesabından yaptığı duygusal paylaşımda, "Canım hocam Ahmet Levendoğlu... Huzurla uyu," ifadelerini kullandı. Peki, Ahmet Levendoğlu kimdir, neden öldü? İşte Ahmet Levendoğlu hayatı ve kariyeri...

Ahmet Levendoğlu kimdir, neden öldü? İşte Ahmet Levendoğlu’nun hayatı ve kariyeri

Binbir Gece, Küçük Kadınlar ve Kara Ekmek gibi unutulmaz yapımlarda sergilediği performanslarla hafızalarda yer eden usta oyuncu Ahmet Levendoğlu, 80 yaşında hayatını kaybetti. Acı haberi sanatçı dostu Yıldıray Şahinler kamuoyuyla paylaştı. Peki, Ahmet Levendoğlu kimdir, neden öldü? İşte, Ahmet Levendoğlu kariyeri ve biyografisi...

Ahmet Levendoğlu kimdir, neden öldü? İşte Ahmet Levendoğlu’nun hayatı ve kariyeri

AHMET LEVENDOĞLU ÖLDÜ MÜ?

Tiyatro dünyasının usta ismi, oyuncu, yönetmen, çevirmen ve yazar Ahmet Levendoğlu, 80 yaşında hayatını kaybetti. Acı haberi oyuncu Yıldıray Şahinler sosyal medya hesabından paylaştı.

Şahinler, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
"Canım hocam, Ahmet hocam… Üzerimde emeği çok büyük. Sahnede oyuncuya özgüven aşılayan, 'ilke' kelimesinin vücut bulmuş hali, gerçek bir tiyatro duayeni. Huzur içinde uyu. Hakkını helal et. İkinci fotoğraf, sınıfımızın devam çizelgesi. Saklamış… Ne kadar titiz bir tiyatro insanı olduğunu oradan anlayabilirsiniz. Ve o çizelgede yazılı isimlerden, nasıl iyi bir hoca olduğunu da..."

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Ahmet Levendoğlu kimdir, neden öldü? İşte Ahmet Levendoğlu’nun hayatı ve kariyeri

"CANIM HOCAM HUZURLA UYU"

Oyuncular Sendikası Başkanı Zuhal Olcay paylaştığı mesajda "Canım hocam Ahmet Levendoğlu huzurla uyu" ifadelerine yer verdi.

Gülsin Onay ise üzüntüsünü "Ahmet Levendoğlu'nu kaybetmişiz. Mekanı cennet olsun. Allah rahmet eylesin. Yakın dostum, sevgili Erenciğimin babası... Tiyatro dünyamızın büyük ustası, hocaların hocası. Huzur içinde yatsın. Ailesine, sevenlerine ve sanat dünyamıza baş sağlığı ve sabırlar dilerim" sözleriyle paylaştı.

Ahmet Levendoğlu kimdir, neden öldü? İşte Ahmet Levendoğlu’nun hayatı ve kariyeri

CENAZE TÖRENİ NE ZAMAN?
8 Nisan Salı günü 11.00'de Atatürk Kültür Merkezi'nin Tiyatro Salonu'nda düzenlenecek veda töreninin ardından, ünlü sanatçı Zincirlikuyu Mezarlığı'nda defnedilecek.

Ahmet Levendoğlu kimdir, neden öldü? İşte Ahmet Levendoğlu’nun hayatı ve kariyeri

AHMET LEVENDOĞLU KİMDİR?

1945 yılında dünyaya gelen Ahmet Levendoğlu, eğitim hayatına Robert Koleji'nde başladı ve ardından tiyatro alanındaki yetkinliğini İngiltere'de Royal Academy of Dramatic Art'ta tamamladı. Sanat kariyerine İngiltere'de adım atan Levendoğlu, Türkiye'ye döndükten sonra ilk kez Gen-Ar Tiyatrosu sahnesinde yer aldı.

Tiyatroyla derin bir bağ kurmasına rağmen, birçok tiyatro kökenli sanatçı gibi ekran önünde sınırlı yer aldı. Kurucusu olduğu Tiyatro Stüdyosu adlı özel tiyatro topluluğunda hem çeşitli oyunlar sahnelendi hem de oyunculuk eğitimi verildi.

Televizyon ekranlarında Binbir Gece, Küçük Kadınlar ve Son gibi dizilerde izleyiciyle buluşan Levendoğlu, en son 2015 yılında yayımlanan Kara Ekmek adlı dizide rol aldı.