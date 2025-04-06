Ahmet Levendoğlu kimdir, neden öldü? İşte Ahmet Levendoğlu’nun hayatı ve kariyeri

AHMET LEVENDOĞLU KİMDİR?

1945 yılında dünyaya gelen Ahmet Levendoğlu, eğitim hayatına Robert Koleji'nde başladı ve ardından tiyatro alanındaki yetkinliğini İngiltere'de Royal Academy of Dramatic Art'ta tamamladı. Sanat kariyerine İngiltere'de adım atan Levendoğlu, Türkiye'ye döndükten sonra ilk kez Gen-Ar Tiyatrosu sahnesinde yer aldı.

Tiyatroyla derin bir bağ kurmasına rağmen, birçok tiyatro kökenli sanatçı gibi ekran önünde sınırlı yer aldı. Kurucusu olduğu Tiyatro Stüdyosu adlı özel tiyatro topluluğunda hem çeşitli oyunlar sahnelendi hem de oyunculuk eğitimi verildi.

Televizyon ekranlarında Binbir Gece, Küçük Kadınlar ve Son gibi dizilerde izleyiciyle buluşan Levendoğlu, en son 2015 yılında yayımlanan Kara Ekmek adlı dizide rol aldı.