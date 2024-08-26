Ahmet Mümtaz Taylan’a şok: WhatsApp’ı çalındı arkadaşı dolandırıldı!

Dolandırıcıların hedefindeki isim bu sefer ünlü oyuncu Ahmet Mümtaz Taylan oldu. Ünlü oyuncu Ahmet Mümtaz Taylan'ın whatsapp hesabı geçtiğimiz yılın Kasım ayında dolandırıcılar tarafından ele geçirildi. Dolandırıcılar usta oyuncunun yakın arkadaşı yayınevi kurucusu Cüneyt Dalgakıran ile iletişime geçti.