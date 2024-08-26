Giriş Tarihi: 26.08.2024 15:52
Güncelleme Tarihi: 26.08.2024
15:52
Ahmet Mümtaz Taylan'a şok: WhatsApp’ı çalındı arkadaşı dolandırıldı!
Dolandırıcıların hedefindeki isim bu sefer ünlü oyuncu Ahmet Mümtaz Taylan oldu. Usta oyuncunun whatsapp hesabını ele geçiren şüpheliler, Ahmet Mümtaz Taylan gibi davranarak yakın arkadaşı, yayınevi kurucusu Cüneyt Dalgakıran'dan 80 bin lira para aldı. Geçtiğimiz kasım ayında olan olayda, dolandırıldığını anlayan Dalgakıran, savcılığa giderek şikayetçi oldu. Dolandırıcı hakkında 10 yıl hapis istemiyle dava açıldı.