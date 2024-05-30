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Haberler Yaşam Ahmet Uğurlu kimdir, kaç yaşında, daha önce hangi dizilerde oynadı? Behzat Ç.'nin Başkomiser Aziz'i Ahmet Uğurlu hayatını kaybetti!
Giriş Tarihi: 30.05.2024 15:13 Güncelleme Tarihi: 30.05.2024 15:19

Ahmet Uğurlu kimdir, kaç yaşında, daha önce hangi dizilerde oynadı? Behzat Ç.'nin Başkomiser Aziz'i Ahmet Uğurlu hayatını kaybetti!

Türk sinemasının ve tiyatrosunun usta ismi Ahmet Uğurlu hayatını kaybetti. 71 yaşındaki başarılı oyuncu yaşamına birçok tiyatro, dizi, film ve proje sığdırdı. Yer aldığı projelerle birçok kez ödüller aldı. Sevilen oyuncunun ölüm haberini Cem Yılmaz sosyal medya hesabından paylaştı. Peki, Ahmet Uğurlu kimdir, kaç yaşında? Behzat Ç.'nin Başkomiser Aziz'i Ahmet Uğurlu öldü mü, neden?

Ahmet Uğurlu kimdir, kaç yaşında, daha önce hangi dizilerde oynadı? Behzat Ç.’nin Başkomiser Aziz’i Ahmet Uğurlu hayatını kaybetti!

Ödüllü oyuncu Ahmet Uğurlu Son olarak Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi dizisinde rol almıştı. Daha sonrasında 2017 yılında oyunculuğunu bıraktığını açıklamıştı.

Ahmet Uğurlu kimdir, kaç yaşında, daha önce hangi dizilerde oynadı? Behzat Ç.’nin Başkomiser Aziz’i Ahmet Uğurlu hayatını kaybetti!

AHMET UĞURLU KİMDİR?

Ahmet Uğurlu, 2 Ağustos 1952 tarihinde Konya'da dünyaya geldi. Sağlık memuru bir babanın oğlu olan Uğurlu, babasının tayini nedeniyle ilkokul eğitimine Bursa'da başladı.

Gençlik yıllarının büyük bir kısmı Bursa'da geçen Ahmet Uğurlu, ilkokul, ortaokul ve lise eğitimlerini burada tamamladı.

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Ahmet Uğurlu kimdir, kaç yaşında, daha önce hangi dizilerde oynadı? Behzat Ç.’nin Başkomiser Aziz’i Ahmet Uğurlu hayatını kaybetti!

AHMET UĞURLU ÖLDÜ MÜ, NEDEN?

Ödüllü oyuncu Ahmet Uğurlu, 30 Mayıs 2024 tarihinde, 71 yaşında hayatını kaybetti.

Ahmet Uğurlu kimdir, kaç yaşında, daha önce hangi dizilerde oynadı? Behzat Ç.’nin Başkomiser Aziz’i Ahmet Uğurlu hayatını kaybetti!

AHMET UĞURLU KİMİN AĞABEYİ?

Ahmet Uğurlu Mustafa Uğurlu'nun ağabeyidir.

Ahmet Uğurlu kimdir, kaç yaşında, daha önce hangi dizilerde oynadı? Behzat Ç.’nin Başkomiser Aziz’i Ahmet Uğurlu hayatını kaybetti!

AHMET UĞURLU'NUN OYUNCULUK KARİYERİ

Ahmet Uğurlu, Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünden mezun olduktan sonra, oyunculuk kariyeri boyunca pek çok başarılı yapımda rol aldı. Yetenekli ve sevilen oyuncu 1979 yılından beri sayısız tiyatro oyunu ve filmde seyirciyle buluştu.

Son olarak Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi dizisinde rol alan Ahmet Uğurlu, 2017 yılında oyunculuğu bıraktığını açıkladı.

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