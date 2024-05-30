Ahmet Uğurlu kimdir, kaç yaşında, daha önce hangi dizilerde oynadı? Behzat Ç.’nin Başkomiser Aziz’i Ahmet Uğurlu hayatını kaybetti!

AHMET UĞURLU'NUN OYUNCULUK KARİYERİ

Ahmet Uğurlu, Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünden mezun olduktan sonra, oyunculuk kariyeri boyunca pek çok başarılı yapımda rol aldı. Yetenekli ve sevilen oyuncu 1979 yılından beri sayısız tiyatro oyunu ve filmde seyirciyle buluştu.

Son olarak Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi dizisinde rol alan Ahmet Uğurlu, 2017 yılında oyunculuğu bıraktığını açıkladı.