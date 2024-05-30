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Ahmet Uğurlu kimdir, kaç yaşında, daha önce hangi dizilerde oynadı? Behzat Ç.'nin Başkomiser Aziz'i Ahmet Uğurlu hayatını kaybetti!
Giriş Tarihi: 30.05.2024 15:13
Güncelleme Tarihi: 30.05.2024
15:19
Ahmet Uğurlu kimdir, kaç yaşında, daha önce hangi dizilerde oynadı? Behzat Ç.'nin Başkomiser Aziz'i Ahmet Uğurlu hayatını kaybetti!
Türk sinemasının ve tiyatrosunun usta ismi Ahmet Uğurlu hayatını kaybetti. 71 yaşındaki başarılı oyuncu yaşamına birçok tiyatro, dizi, film ve proje sığdırdı. Yer aldığı projelerle birçok kez ödüller aldı. Sevilen oyuncunun ölüm haberini Cem Yılmaz sosyal medya hesabından paylaştı. Peki, Ahmet Uğurlu kimdir, kaç yaşında? Behzat Ç.'nin Başkomiser Aziz'i Ahmet Uğurlu öldü mü, neden?