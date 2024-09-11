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Giriş Tarihi: 11.09.2024 14:25 Güncelleme Tarihi: 11.09.2024 14:28

AİLE DESTEK EYLÜL ÖDEMELERİ 2024: Aile Destek Programı ödemeleri yattı mı, ne zaman hesaplarda?

Aile destek ödemesi eylül ayı tarihleri hak sahipleri tarafından araştırılmaya başladı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından düzenli olarak yapılan ödemelerin Temmuz ayında bitmesi beklenirken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı açıklamayla yıl sonuna kadar uzatıldı. Bakanlık tarafından hane başına düşen gelire göre yapılan ödemelerin hesaplara yatırılacağı tarih bekleniyor. Peki, Eylül aile destek ödemeleri ne zaman yatacak?

AİLE DESTEK EYLÜL ÖDEMELERİ 2024: Aile Destek Programı ödemeleri yattı mı, ne zaman hesaplarda?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından bu yılın sonuna kadar devam etmesi kararlaştırılan Aile Destek ödemesi bekleyiş başladı. Hane başında düşen gelire göre yapılan ödemeler araştırılıyor. İşte Eylül aile destek ödemesi tarihleri

AİLE DESTEK EYLÜL ÖDEMELERİ 2024: Aile Destek Programı ödemeleri yattı mı, ne zaman hesaplarda?

AİLE DESTEK ÖDEMELERİ UZATILDI!
12 aylık bir program olan Aile Destek Ödemeleri, Temmuz ayı itibarıyla sona ermişti. Ancak ödemeler 2024 yıl sonuna kadar uzatıldı. Aralık ayına kadar destekten yararlanan aileler ödeme almaya devam edecek.

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AİLE DESTEK EYLÜL ÖDEMELERİ 2024: Aile Destek Programı ödemeleri yattı mı, ne zaman hesaplarda?

EYLÜL AYI AİLE DESTEK ÖDEMESİ NE ZAMAN YATACAK 2024?
Aile Destek Programı Eylül ayı ödeme tarihi henüz açıklanmadı. Her ayın 15'inden itibaren hesaplara yatırılan ödemeler yatırıldığında yer vereceğiz.

AİLE DESTEK EYLÜL ÖDEMELERİ 2024: Aile Destek Programı ödemeleri yattı mı, ne zaman hesaplarda?

AİLE DESTEK ÖDEMELERİ NE KADAR, KAÇ TL?
Aile Destek Programı kapsamındaki geçerli başvurular, hanenin sosyoekonomik profilinin ve gelir seviyesinin belirlenmesi için ilgili Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına iletilecek olup bu hanelerden 3294 sayılı Kanun kapsamında olduğu tespit edilenler, bu tespiti takip eden ödeme dönemi itibarıyla söz konu destek programından yararlanabilecektir.
450 TL ve altı - 1.250 TL
450 TL üzeri/ 911,15 TL ve altı- 1.100 TL
911,15 TL üzeri/ 1372,30 TL ve altı- 950 TL
1372,30 TL üzeri/ 2.835,60 TL'den az- 850 TL

AİLE DESTEK EYLÜL ÖDEMELERİ 2024: Aile Destek Programı ödemeleri yattı mı, ne zaman hesaplarda?

E-DEVLET AİLE DESTEK ÖDEMELERİ NASIL SORGULANIR?
Aile Destek Paketi kapsamında her ay belirlenen tarihlerde ve en fazla 12 ay süreyle 850 ile 1.250 TL arasında değişen tutarlarda ödemeler gerçekleştiriliyor. Bunun için e-Devlet sistemi üzerinden, "Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı" "Sosyal Yardım Bilgileri Sorgulama" ekranına T.C kimlik numarası ile giriş yapılması gerekiyor.

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