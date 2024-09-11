Giriş Tarihi: 11.09.2024 14:25
Güncelleme Tarihi: 11.09.2024
14:28
AİLE DESTEK EYLÜL ÖDEMELERİ 2024: Aile Destek Programı ödemeleri yattı mı, ne zaman hesaplarda?
Aile destek ödemesi eylül ayı tarihleri hak sahipleri tarafından araştırılmaya başladı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından düzenli olarak yapılan ödemelerin Temmuz ayında bitmesi beklenirken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı açıklamayla yıl sonuna kadar uzatıldı. Bakanlık tarafından hane başına düşen gelire göre yapılan ödemelerin hesaplara yatırılacağı tarih bekleniyor. Peki, Eylül aile destek ödemeleri ne zaman yatacak?