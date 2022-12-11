AİLE DESTEK ÖDEMELERİ ARALIK AYI SORGULAMA 2022 | 850 - 1250 TL Aile Destek Programı ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak?

Aile Destek Programı ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak soruları yanıt aramaya devam ediyor. Aile sosyal yardım parası Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahibi ailelere her ay düzenli olarak ödeniyor. Söz konusu devlet desteğinden faydalanan vatandaşlar, Aralık ayının ortalarına gelinmesiyle beraber bu ayki ödemelerin hesaplara yatırılacağı tarihi araştırıyor. Peki, Aile Destek Programı ödemeleri ne zaman yatacak, yattı mı, nereden alınır? İşte, 2022 Aralık ayı Aile Destek Paketi ödeme tarihleri takvimi ile başvuru şartları.