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Haberler Yaşam AİLE DESTEK ÖDEMELERİ ARALIK AYI SORGULAMA 2022 | 850 - 1250 TL Aile Destek Programı ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak?
Giriş Tarihi: 11.12.2022 07:46 Güncelleme Tarihi: 11.12.2022 07:57

AİLE DESTEK ÖDEMELERİ ARALIK AYI SORGULAMA 2022 | 850 - 1250 TL Aile Destek Programı ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak?

Aile Destek Programı ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak soruları yanıt aramaya devam ediyor. Aile sosyal yardım parası Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahibi ailelere her ay düzenli olarak ödeniyor. Söz konusu devlet desteğinden faydalanan vatandaşlar, Aralık ayının ortalarına gelinmesiyle beraber bu ayki ödemelerin hesaplara yatırılacağı tarihi araştırıyor. Peki, Aile Destek Programı ödemeleri ne zaman yatacak, yattı mı, nereden alınır? İşte, 2022 Aralık ayı Aile Destek Paketi ödeme tarihleri takvimi ile başvuru şartları.

AİLE DESTEK ÖDEMELERİ ARALIK AYI SORGULAMA 2022 | 850 - 1250 TL Aile Destek Programı ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak?

Aile Destek Programı ödemeleri Aralık ayı için sorgulanıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından dar gelirli ailelere 12 ay boyunca verilecek olan sosyal yardım parası her ay belirlenen tarihlerde hesaplara yatırılıyor. Gelir durumlarına göre 850 TL ile 1250 TL arasında değişen yardım parası almaya hak kazanan vatandaşlar, Aralık ayı Aile Destek Programı ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak, ayın kaçında sorularına yanıt aramayı sürdürüyor. Peki, 2022 Aralık ayı Aile Destek ödemeleri ne zaman yatacak, bugün yatar mı? İşte, 2022 Aile Destek Paketi ödemeleri Aralık ayı sorgulama işlemleri.

AİLE DESTEK ÖDEMELERİ ARALIK AYI SORGULAMA 2022 | 850 - 1250 TL Aile Destek Programı ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak?

ARALIK AYI AİLE DESTEK PROGRAMI ÖDEME TARİHİ BELLİ OLDU MU?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz ay yaptığı açıklamada Aile Destek Programı Kasım ayı ödemeleri ile ilgili olarak şunları kaydetmişti:

''Türkiye Aile desteği... Bu kapsamda 2,5 milyon insanımıza 3.2 milyar lira yarın hak sahiplerinin hesaplarına yatırılacaktır.''

Başkan Erdoğan'ın açıklamaları doğrultusunda Aile Destek Programı Kasım ayı ödemeleri, 8 Kasım 2022 Salı günü hak sahiplerinin hesaplarına yatırıldı.

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AİLE DESTEK ÖDEMELERİ ARALIK AYI SORGULAMA 2022 | 850 - 1250 TL Aile Destek Programı ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak?

AİLE DESTEK ÖDEMELERİ NE ZAMAN YATACAK?

Aynı zamanda Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı resmi internet sayfasında yer alan bilgilere göre, "Program dahilindeki gelecek ödemelerde de aynı uygulama sürdürülecek olup destek sağlanacak ayın sonunda ödeme işlemleri güncel veriler ışığında başlatılacaktır. İşlemleri takip eden ayın ilk haftasında ise hak sahibi vatandaşlarımıza Türkiye Aile Destek ödemeleri ulaştırılacaktır."

Aralık Aile Destek Programı ödeme tarihleri henüz açıklanmadı. Konu ile ilgili yeni bir açıklama geldiğinde haberimizde yer verilecektir.

AİLE DESTEK ÖDEMELERİ ARALIK AYI SORGULAMA 2022 | 850 - 1250 TL Aile Destek Programı ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak?

AİLE DESTEK PROGRAMI BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

Aile Destek Programı başvuruları, e-Devlet Kapısı üzerinden ya da ikametgâh adresinin bağlı olduğu 3294 sayılı Kanun kapsamında kurulmuş Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına yapılabilmektedir.

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AİLE DESTEK ÖDEMELERİ ARALIK AYI SORGULAMA 2022 | 850 - 1250 TL Aile Destek Programı ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak?

AİLE DESTEK PAKETİ BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTİYOR?

850-1.250 TL arasında değişen tutarlarda olmak üzere en fazla 12 ay süreyle Aile Destek Programı ödemesi gerçekleştirilecektir. 12 aylık ödeme döneminin son ödemesi 2023 yılı Haziran ayı için olup bu dönemin ödemesi takip eden Temmuz ayı gerçekleştirilerek söz konu destek programı sona erecektir.

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