Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam AİLE DESTEK ÖDEMELERİ BİTTİ Mİ? 2024 Haziran aile destek ödemesi uzatılacak mı, son ödeme ne zaman, bayramdan önce yatar mı?
Giriş Tarihi: 06.06.2024 08:08 Güncelleme Tarihi: 06.06.2024 08:08

AİLE DESTEK ÖDEMELERİ BİTTİ Mİ? 2024 Haziran aile destek ödemesi uzatılacak mı, son ödeme ne zaman, bayramdan önce yatar mı?

Temmuz 2023'te başlayan Aile Destek ödemesi programının sonuna geliniyor. 12 ay olarak planlanan ödemeler, geçtiğimiz sene bir kez daha uzatılmış ve her ay düzenli olarak Aile ve Sosyal Hizmetleri Bakanlığı tarafından hak sahiplerine ödenmişti. Haziran ayı itibarıyla 12 aylık ödeme döneminin sonuna geliyor. Bu nedenle de Aile Destek ödemesi uzatılacak mı sorusu da yanıt aramaya başladı. Peki, Aile destek ödemeleri bitti mi, son ödeme ne zaman, bu ay son mu? İşte, detaylar…

AİLE DESTEK ÖDEMELERİ BİTTİ Mİ? 2024 Haziran aile destek ödemesi uzatılacak mı, son ödeme ne zaman, bayramdan önce yatar mı?

Her ay düzenli olarak ihtiyaç sahibi ailelere ödemesi yapılan Aile Destek Paketi için son ödeme tarihi gündemde. 4 farklı gelir aralığı için yapılan ödemeler her ayın 15'i itibarıyla hesaplara yatırılıyor. 12 aylık ödeme döneminin sonuna gelinmesiyle birlikte Aile Destek Paketi ödemeleri uzatılacak mı merak ediliyor. Peki, aile destek ödemeleri bitti mi? 2024 Haziran aile destek ödemesi son ödeme ne zaman, bayramdan önce yatar mı?

AİLE DESTEK ÖDEMELERİ BİTTİ Mİ? 2024 Haziran aile destek ödemesi uzatılacak mı, son ödeme ne zaman, bayramdan önce yatar mı?

HAZİRAN AYI AİLE DESTEK ÖDEMESİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Aile Destek Programı kapsamında ailelere yapılacak ödemeler hanede kişi başına düşen aylık gelire göre belirleniyor.

Aile Destek Programı Haziran ödemelerinin, ayın 15'i ile 31'i arasında yapılması bekleniyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
AİLE DESTEK ÖDEMELERİ BİTTİ Mİ? 2024 Haziran aile destek ödemesi uzatılacak mı, son ödeme ne zaman, bayramdan önce yatar mı?

AİLE DESTEK ÖDEMELERİ BİTTİ Mİ?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın resmi internet adresinden yapılan açıklamada; "Aile Destek Programı ödemeleri, aylık olarak hazırlanan ödeme listeleri çerçevesinde merkezi olarak yapılmaktadır. 850 ile 1250-TL arasında değişen tutarlarda olmak üzere en fazla 12 ay süreyle Aile Destek Programı ödemesi gerçekleştirilecektir. 12 aylık ödeme döneminin son ödemesi 2023 yılı Haziran ayı için olup bu dönemin ödemesi takip eden Temmuz ayı gerçekleştirilerek söz konu destek programı sona erecektir." denildi.

AİLE DESTEK ÖDEMELERİ BİTTİ Mİ? 2024 Haziran aile destek ödemesi uzatılacak mı, son ödeme ne zaman, bayramdan önce yatar mı?

AİLE DESTEK ÖDEMELERİ UZATILDI MI?

Herhangi bir uzatma kararı gelmemesi halinde aile destek programı kapsamındaki ödemelerin son kez 2024 temmuz ayında yapılması planlanıyor.

Programın uzatılıp uzatılmayacağı ise Bakanlık tarafından belirlenecek.

AİLE DESTEK ÖDEMELERİ BİTTİ Mİ? 2024 Haziran aile destek ödemesi uzatılacak mı, son ödeme ne zaman, bayramdan önce yatar mı?

AİLE DESTEK ÖDEMESİ SORGULAMA

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hayata geçirilen aile destek ödemeleri her ay vatandaşların hesaplarına yatırılıyor.

Vatandaşlar ödemelerin hesaplarına yatırılıp yatırılmadığını e-Devlet üzerinden kolayca sorgulayabiliyor.

SON DAKİKA