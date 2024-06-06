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AİLE DESTEK ÖDEMELERİ BİTTİ Mİ? 2024 Haziran aile destek ödemesi uzatılacak mı, son ödeme ne zaman, bayramdan önce yatar mı?
Giriş Tarihi: 06.06.2024 08:08
Güncelleme Tarihi: 06.06.2024
08:08
Temmuz 2023'te başlayan Aile Destek ödemesi programının sonuna geliniyor. 12 ay olarak planlanan ödemeler, geçtiğimiz sene bir kez daha uzatılmış ve her ay düzenli olarak Aile ve Sosyal Hizmetleri Bakanlığı tarafından hak sahiplerine ödenmişti. Haziran ayı itibarıyla 12 aylık ödeme döneminin sonuna geliyor. Bu nedenle de Aile Destek ödemesi uzatılacak mı sorusu da yanıt aramaya başladı. Peki, Aile destek ödemeleri bitti mi, son ödeme ne zaman, bu ay son mu? İşte, detaylar…