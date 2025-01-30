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AİLE DESTEK ÖDEMELERİ SON TARİHLERİ 2025: Aile Destek Programı ödemesi bitti mi, uzatılacak mı, bu sene de devam edecek mi?
Giriş Tarihi: 30.01.2025 14:44
Güncelleme Tarihi: 30.01.2025
14:44
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahibi ailelere yönelik her ay düzenli olarak sağlanan Aile Destek Programı ödemelerinin 2025 yılı itibarıyla sonuna gelindi. Başlangıçta 2024 yılının Haziran ayında bitmesi planlanan destek ödemeleri, alınan ek karar doğrultusunda Aralık ayına kadar sürdü. Ailelerin gelir durumuna göre 850 TL ile 1250 TL arasında değişen tutarlarda yapılan ödemeler, kesintisiz şekilde yıl sonuna kadar devam etti. Şimdi ise kamuoyu, programın son ödeme tarihi ve olası bir uzatma kararıyla ilgili yapılacak duyuruları bekliyor. Peki, Aile Destek Programı ödemeleri bitti mi,uzatılacak mı, devam edecek mi?