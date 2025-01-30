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Haberler Yaşam AİLE DESTEK ÖDEMELERİ SON TARİHLERİ 2025: Aile Destek Programı ödemesi bitti mi, uzatılacak mı, bu sene de devam edecek mi?
Giriş Tarihi: 30.01.2025 14:44 Güncelleme Tarihi: 30.01.2025 14:44

AİLE DESTEK ÖDEMELERİ SON TARİHLERİ 2025: Aile Destek Programı ödemesi bitti mi, uzatılacak mı, bu sene de devam edecek mi?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahibi ailelere yönelik her ay düzenli olarak sağlanan Aile Destek Programı ödemelerinin 2025 yılı itibarıyla sonuna gelindi. Başlangıçta 2024 yılının Haziran ayında bitmesi planlanan destek ödemeleri, alınan ek karar doğrultusunda Aralık ayına kadar sürdü. Ailelerin gelir durumuna göre 850 TL ile 1250 TL arasında değişen tutarlarda yapılan ödemeler, kesintisiz şekilde yıl sonuna kadar devam etti. Şimdi ise kamuoyu, programın son ödeme tarihi ve olası bir uzatma kararıyla ilgili yapılacak duyuruları bekliyor. Peki, Aile Destek Programı ödemeleri bitti mi,uzatılacak mı, devam edecek mi?

AİLE DESTEK ÖDEMELERİ SON TARİHLERİ 2025: Aile Destek Programı ödemesi bitti mi, uzatılacak mı, bu sene de devam edecek mi?

İlk kez 2022 yılında başlatılan Aile Destek Programı, ailelerin gelir durumuna göre belirlenen tutarlarda ödeme sağlıyor. Aralık ayında yapılan son ödemelerin ardından, programın 2025 yılında devam edip etmeyeceği merakla bekleniyor. Şu an tüm gözler, destek ödemelerinin süresi ve olası bir devam kararıyla ilgili yapılacak resmi açıklamalara çevrildi. Peki, Aile Destek Programı bitti mi, 2025'te devam edecek mi?

AİLE DESTEK ÖDEMELERİ SON TARİHLERİ 2025: Aile Destek Programı ödemesi bitti mi, uzatılacak mı, bu sene de devam edecek mi?

AİLE DESTEK ÖDEMELERİNDE SON TARİH!

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Aile Destek Programı'nın belirli bir süreye dayalı olduğunu ve Bakan Mehmet Şimşek'in imzası olmadan otomatik olarak sonlandığını açıkladı.

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AİLE DESTEK ÖDEMELERİ SON TARİHLERİ 2025: Aile Destek Programı ödemesi bitti mi, uzatılacak mı, bu sene de devam edecek mi?

AİLE DESTEK ÖDEMELERİ 2025 YILINDA DA DEVAM EDECEK Mİ?

Yapılan açıklamada; " Program süreli olduğu için Bakan imzasına gerek olmadan otomatik olarak sonlanmıştır. Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına aşağıdaki açıklamanın yapılması zaruri hale gelmiştir.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yürütülen Türkiye Aile Destek Programı, 2022 yılı Haziran ayında geçici süreli olarak başlatılan ve öngörülen sürede doğal olarak sona eren bir programdır. Hazine ve Maliye Bakanımızın programın sonlandırılmasına yönelik herhangi bir talimatı bulunmamaktadır. Bu çerçevede basında yer alan haberler gerçeği yansıtmamaktadır.

AİLE DESTEK ÖDEMELERİ SON TARİHLERİ 2025: Aile Destek Programı ödemesi bitti mi, uzatılacak mı, bu sene de devam edecek mi?

AİLE DESTEK ÖDEMELERİ NE KADAR, KAÇ TL?
Aile Destek Programı kapsamındaki geçerli başvurular, hanenin sosyoekonomik profilinin ve gelir seviyesinin belirlenmesi için ilgili Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına iletilecek olup bu hanelerden 3294 sayılı Kanun kapsamında olduğu tespit edilenler, bu tespiti takip eden ödeme dönemi itibarıyla söz konu destek programından yararlanabilecektir.
450 TL ve altı - 1.250 TL
450 TL üzeri/ 911,15 TL ve altı- 1.100 TL
911,15 TL üzeri/ 1372,30 TL ve altı- 950 TL
1372,30 TL üzeri/ 2.835,60 TL'den az- 850 TL

AİLE DESTEK ÖDEMELERİ SON TARİHLERİ 2025: Aile Destek Programı ödemesi bitti mi, uzatılacak mı, bu sene de devam edecek mi?

E-DEVLET AİLE DESTEK ÖDEMESİ SORGULAMA EKRANI

Her ay gerçekleştirilen ödemelerin hesaplara geçip geçmediğini vatandaşlar e-devlet üzerinden görüntüleyebiliyor. Bunun için e-Devlet sistemi üzerinden, "Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı" "Sosyal Yardım Bilgileri Sorgulama" ekranına T.C kimlik numarası ile giriş yapılması gerekiyor.

AİLE DESTEK ÖDEMESİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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