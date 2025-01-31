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AİLE DESTEK ÖDEMELERİ SON TARİHLERİ 2025: Aile Destek Programı ödemesi bitti mi, uzatıldı mı, ne zaman yatacak?
Giriş Tarihi: 31.01.2025 14:01
Güncelleme Tarihi: 31.01.2025
14:01
AİLE DESTEK ÖDEMELERİ SON TARİHLERİ 2025: Aile Destek Programı ödemesi bitti mi, uzatıldı mı, ne zaman yatacak?
Şubat ayına girerken, Aile Destek Programı ödemelerinin devam edip etmeyeceği vatandaşlar tarafından merakla araştırılıyor. 2025 Ocak ayının sona ermesiyle birlikte hak sahipleri, Aille ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca yatırılan ödeme için hesaplarını kontrol ediyor. Her ay belirlenen tarihlerde tarafından hesaplara aktarılan destek ödemelerinin durumu, Aralık ayındaki son ödemenin ardından gündemdeki yerini koruyor. Peki, 2025 Aile Destek Programı bitti mi, devam edecek mi? İşte detaylar