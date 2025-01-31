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Haberler Yaşam AİLE DESTEK ÖDEMELERİ SON TARİHLERİ 2025: Aile Destek Programı ödemesi bitti mi, uzatıldı mı, ne zaman yatacak?
Giriş Tarihi: 31.01.2025 14:01 Güncelleme Tarihi: 31.01.2025 14:01

AİLE DESTEK ÖDEMELERİ SON TARİHLERİ 2025: Aile Destek Programı ödemesi bitti mi, uzatıldı mı, ne zaman yatacak?

Şubat ayına girerken, Aile Destek Programı ödemelerinin devam edip etmeyeceği vatandaşlar tarafından merakla araştırılıyor. 2025 Ocak ayının sona ermesiyle birlikte hak sahipleri, Aille ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca yatırılan ödeme için hesaplarını kontrol ediyor. Her ay belirlenen tarihlerde tarafından hesaplara aktarılan destek ödemelerinin durumu, Aralık ayındaki son ödemenin ardından gündemdeki yerini koruyor. Peki, 2025 Aile Destek Programı bitti mi, devam edecek mi? İşte detaylar

AİLE DESTEK ÖDEMELERİ SON TARİHLERİ 2025: Aile Destek Programı ödemesi bitti mi, uzatıldı mı, ne zaman yatacak?

İlk olarak 2022 yılında hayata geçirilen Aile Destek Programı, hane halkının gelir seviyesine göre belirlenen miktarlarda maddi yardım sağlıyor. 2024 yılı boyunca devam eden ödemeler, Aralık ayı itibarıyla tamamlandı. Şimdi ise programın 2025'te sürdürülüp sürdürülmeyeceği merak konusu. Vatandaşlar, destek ödemelerinin uzatılıp uzatılmayacağına dair resmi bir duyuru olup olmadığını araştırıyor. Peki, Aile Destek Programı sona erdi mi, 2025 yılında da devam edecek mi? İşte güncel gelişmeler...

AİLE DESTEK ÖDEMELERİ SON TARİHLERİ 2025: Aile Destek Programı ödemesi bitti mi, uzatıldı mı, ne zaman yatacak?

AİLE DESTEK ÖDEMELERİNDE SONA GELİNDİ!

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Aile Destek Programı'nın belirli bir süreye dayalı olduğunu ve Bakan Mehmet Şimşek'in imzası olmadan otomatik olarak sonlandığını açıkladı.

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AİLE DESTEK ÖDEMELERİ SON TARİHLERİ 2025: Aile Destek Programı ödemesi bitti mi, uzatıldı mı, ne zaman yatacak?

AİLE DESTEK ÖDEMELERİ 2025 YILINDA DA DEVAM EDECEK Mİ?

Yapılan açıklamada; " Program süreli olduğu için Bakan imzasına gerek olmadan otomatik olarak sonlanmıştır. Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına aşağıdaki açıklamanın yapılması zaruri hale gelmiştir.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yürütülen Türkiye Aile Destek Programı, 2022 yılı Haziran ayında geçici süreli olarak başlatılan ve öngörülen sürede doğal olarak sona eren bir programdır. Hazine ve Maliye Bakanımızın programın sonlandırılmasına yönelik herhangi bir talimatı bulunmamaktadır. Bu çerçevede basında yer alan haberler gerçeği yansıtmamaktadır.

AİLE DESTEK ÖDEMELERİ SON TARİHLERİ 2025: Aile Destek Programı ödemesi bitti mi, uzatıldı mı, ne zaman yatacak?

AİLE DESTEK ÖDEMELERİ NE KADAR, KAÇ TL?
Aile Destek Programı kapsamındaki geçerli başvurular, hanenin sosyoekonomik profilinin ve gelir seviyesinin belirlenmesi için ilgili Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına iletilecek olup bu hanelerden 3294 sayılı Kanun kapsamında olduğu tespit edilenler, bu tespiti takip eden ödeme dönemi itibarıyla söz konu destek programından yararlanabilecektir.
450 TL ve altı - 1.250 TL
450 TL üzeri/ 911,15 TL ve altı- 1.100 TL
911,15 TL üzeri/ 1372,30 TL ve altı- 950 TL
1372,30 TL üzeri/ 2.835,60 TL'den az- 850 TL

AİLE DESTEK ÖDEMELERİ SON TARİHLERİ 2025: Aile Destek Programı ödemesi bitti mi, uzatıldı mı, ne zaman yatacak?

E-DEVLET AİLE DESTEK ÖDEMESİ SORGULAMA EKRANI

Her ay gerçekleştirilen ödemelerin hesaplara geçip geçmediğini vatandaşlar e-devlet üzerinden görüntüleyebiliyor. Bunun için e-Devlet sistemi üzerinden, "Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı" "Sosyal Yardım Bilgileri Sorgulama" ekranına T.C kimlik numarası ile giriş yapılması gerekiyor.

AİLE DESTEK ÖDEMESİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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