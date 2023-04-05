Haberler Yaşam Aile Destek ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak? 2023 Nisan Aile Destek Paketi ödeme tarihleri belli oldu mu?

Giriş Tarihi: 05.04.2023 14:33 Güncelleme Tarihi: 05.04.2023 14:34

Aile Destek ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak? 2023 Nisan Aile Destek Paketi ödeme tarihleri belli oldu mu?

Aile Destek Nisan ayı ne zaman yatacak sorusu yanıt arıyor. SED yardımı son dakika 2023 araştırmasıyla Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ödenen devlet desteğinin ödeme tarihleri araştırılıyor. Mart ayı ödemeleri 9 Mart tarihinde başlamıştı. Bakan Derya Yanık'ın açıklamaları sürekli olarak takip ediliyor. Vatandaşlar, "aile destek ne zaman yatacak Nisan 2023?" araştırmasıyla güncel ödemeler hakkında bilgileri araştırıyor. Öte yandan Aile Destek Paketi başvuru işlemleri de e-devlet üzerinden devam ediyor. Peki, Aile destek ödemeleri ne zaman yatacak, ayın kaçında? İşte detaylar