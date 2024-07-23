Haberler
Yaşam
Aile Destek ödemesi bitti mi? 2024 Aile Destek Paketi ödemeleri uzatıldı mı, devam edecek mi, bu ay yatacak mı?
Giriş Tarihi: 23.07.2024 16:50
Güncelleme Tarihi: 23.07.2024
16:50
Aile Destek ödemesi bitti mi? 2024 Aile Destek Paketi ödemeleri uzatıldı mı, devam edecek mi, bu ay yatacak mı?
Aile Destek Programı ödemesi bitti mi araştırılıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahibi ailelere sağlanan devlet desteği 850-1250 TL arasında değişiyor. Geçtiğimiz yıl temmuz ayında 1 sene süreyle uzatılan sosyal yardım parasının yeniden uzatılıp uzatılmayacağı merak ediliyor. Bu noktada Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. Peki, Aile Destek Ödemesi bitti mi, uzatıldı mı, son durum ne? İşte, SMS ve e-Devlet ekranı ile Aile destek programı sorgulama işlemleri…