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Haberler Yaşam Aile Destek ödemesi bitti mi? 2024 Aile Destek Paketi ödemeleri uzatıldı mı, devam edecek mi, bu ay yatacak mı?
Giriş Tarihi: 23.07.2024 16:50 Güncelleme Tarihi: 23.07.2024 16:50

Aile Destek ödemesi bitti mi? 2024 Aile Destek Paketi ödemeleri uzatıldı mı, devam edecek mi, bu ay yatacak mı?

Aile Destek Programı ödemesi bitti mi araştırılıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahibi ailelere sağlanan devlet desteği 850-1250 TL arasında değişiyor. Geçtiğimiz yıl temmuz ayında 1 sene süreyle uzatılan sosyal yardım parasının yeniden uzatılıp uzatılmayacağı merak ediliyor. Bu noktada Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. Peki, Aile Destek Ödemesi bitti mi, uzatıldı mı, son durum ne? İşte, SMS ve e-Devlet ekranı ile Aile destek programı sorgulama işlemleri…

Aile Destek ödemesi bitti mi? 2024 Aile Destek Paketi ödemeleri uzatıldı mı, devam edecek mi, bu ay yatacak mı?

Aile Destek programı kapsamındaki ödemeler, 2 yıldır ihtiyaç sahibi ailelerin hesaplarına aktarılıyor. 2022 yılında başlayan ödemelerin devam edip etmeyeceği Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş son dakika açıklamaları ile yakından takip ediliyor. Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz yıl Başkan Erdoğan Aile Destek Programı ödemesinin uzatıldığına dair açıklamada bulunmuştu. Peki, Aile Destek ödemesi bitti mi? Aile Destek Paketi ödemeleri uzatıldı mı? İşte son durum…

Aile Destek ödemesi bitti mi? 2024 Aile Destek Paketi ödemeleri uzatıldı mı, devam edecek mi, bu ay yatacak mı?

TEMMUZ AYI AİLE DESTEK ÖDEMESİ YATTI MI?

11 Temmuz tarihinde açıklamalarda bulunan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye Aile Destek Programı ödemelerini hesaplara yatırdıklarını belirterek, ihtiyaç sahibi hanelere bu ay toplam 4 milyar TL ödeme yaptıklarını duyurdu.

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Aile Destek ödemesi bitti mi? 2024 Aile Destek Paketi ödemeleri uzatıldı mı, devam edecek mi, bu ay yatacak mı?

AİLE DESTEK PROGRAMI BİTTİ Mİ?

Aile Destek Yardımı son ödeme tarihi belli oldu. Buna göre 12 aylık ödeme döneminin son ödemesi 2024 yılı Haziran ayı için olup bu dönemin ödemesi takip eden Temmuz ayında gerçekleştirilerek söz konu destek programı sona erecek.

Aile Destek ödemesi bitti mi? 2024 Aile Destek Paketi ödemeleri uzatıldı mı, devam edecek mi, bu ay yatacak mı?

AİLE DESTEK ÖDEMESİ UZATILDI MI?

Programın uzatılmasına yönelik ise herhangi bir resmi açıklama henüz yok. Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.

Aile Destek ödemesi bitti mi? 2024 Aile Destek Paketi ödemeleri uzatıldı mı, devam edecek mi, bu ay yatacak mı?

AİLE DESTEK ÖDEMELERİ NE KADAR, KAÇ TL?

Aile Destek Programı kapsamındaki geçerli başvurular, hanenin sosyoekonomik profilinin ve gelir seviyesinin belirlenmesi için ilgili Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına iletilecek olup bu hanelerden 3294 sayılı Kanun kapsamında olduğu tespit edilenler, bu tespiti takip eden ödeme dönemi itibarıyla söz konu destek programından yararlanabilecektir.

450 TL ve altı - 1.250 TL

450 TL üzeri/ 911,15 TL ve altı- 1.100 TL

911,15 TL üzeri/ 1372,30 TL ve altı- 950 TL

1372,30 TL üzeri/ 2.835,60 TL'den az- 850 TL

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