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Haberler Yaşam AİLE DESTEK ÖDEMESİ BİTTİ Mİ TEMMUZ 2024? Aile Destek Programı uzatıldı mı, bu ay yatacak mı, açıklama geldi mi?
Giriş Tarihi: 19.07.2024 21:56 Güncelleme Tarihi: 19.07.2024 21:56

AİLE DESTEK ÖDEMESİ BİTTİ Mİ TEMMUZ 2024? Aile Destek Programı uzatıldı mı, bu ay yatacak mı, açıklama geldi mi?

Aile Destek Programı ödemeleri uzatıldı mı sorusu araştırılıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahibi ailelere sağlanan devlet desteği 850-1250 TL arasında değişiyor. Aile destek ödemelerinin sona ereceği tarihle ilgili olarak Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. Peki, Aile Destek Ödemesi bitti mi, bu ay yatacak mı, uzatıldı mı? 2024 Temmuz ayı Aile Destek Programı Ödemeleri ne zaman yatacak? İşte, SMS ve e-Devlet ekranı ile Aile destek programı sorgulama işlemleri…

AİLE DESTEK ÖDEMESİ BİTTİ Mİ TEMMUZ 2024? Aile Destek Programı uzatıldı mı, bu ay yatacak mı, açıklama geldi mi?

Aile destek ödemesi son ödeme tarihi araştırılıyor. 12 ay olarak planlanan programdan yararlanan vatandaşlar "Aile destek ödemesi bitti mi, ne zaman sona eriyor, bu ay son mu?" soruları için arama motorlarına yöneldi. Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz yıl Başkan Erdoğan Aile Destek Programı ödemesinin uzatıldığına dair açıklamada bulunmuştu.Peki, aile destek ödemesi uzatıldı mı? İşte detaylar...

AİLE DESTEK ÖDEMESİ BİTTİ Mİ TEMMUZ 2024? Aile Destek Programı uzatıldı mı, bu ay yatacak mı, açıklama geldi mi?

TEMMUZ AYI AİLE DESTEK ÖDEMESİ YATTI MI?

11 Temmuz tarihinde açıklamalarda bulunan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye Aile Destek Programı ödemelerini hesaplara yatırdıklarını belirterek, ihtiyaç sahibi hanelere bu ay toplam 4 milyar TL ödeme yaptıklarını duyurdu.

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AİLE DESTEK ÖDEMESİ BİTTİ Mİ TEMMUZ 2024? Aile Destek Programı uzatıldı mı, bu ay yatacak mı, açıklama geldi mi?

AİLE DESTEK PROGRAMI BİTTİ Mİ?

Aile Destek Yardımı son ödeme tarihi belli oldu. Buna göre 12 aylık ödeme döneminin son ödemesi 2024 yılı Haziran ayı için olup bu dönemin ödemesi takip eden Temmuz ayında gerçekleştirilerek söz konu destek programı sona erecek.

AİLE DESTEK ÖDEMESİ BİTTİ Mİ TEMMUZ 2024? Aile Destek Programı uzatıldı mı, bu ay yatacak mı, açıklama geldi mi?

AİLE DESTEK ÖDEMESİ UZATILDI MI?

Programın uzatılmasına yönelik ise herhangi bir resmi açıklama henüz yok. Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.

AİLE DESTEK ÖDEMESİ BİTTİ Mİ TEMMUZ 2024? Aile Destek Programı uzatıldı mı, bu ay yatacak mı, açıklama geldi mi?

AİLE DESTEK ÖDEMELERİ NE KADAR, KAÇ TL?

Aile Destek Programı kapsamındaki geçerli başvurular, hanenin sosyoekonomik profilinin ve gelir seviyesinin belirlenmesi için ilgili Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına iletilecek olup bu hanelerden 3294 sayılı Kanun kapsamında olduğu tespit edilenler, bu tespiti takip eden ödeme dönemi itibarıyla söz konu destek programından yararlanabilecektir.

450 TL ve altı - 1.250 TL

450 TL üzeri/ 911,15 TL ve altı- 1.100 TL

911,15 TL üzeri/ 1372,30 TL ve altı- 950 TL

1372,30 TL üzeri/ 2.835,60 TL'den az- 850 TL

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