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AİLE DESTEK ÖDEMESİ BİTTİ Mİ TEMMUZ 2024? Aile Destek Programı uzatıldı mı, bu ay yatacak mı, açıklama geldi mi?
Giriş Tarihi: 19.07.2024 21:56
Güncelleme Tarihi: 19.07.2024
21:56
AİLE DESTEK ÖDEMESİ BİTTİ Mİ TEMMUZ 2024? Aile Destek Programı uzatıldı mı, bu ay yatacak mı, açıklama geldi mi?
Aile Destek Programı ödemeleri uzatıldı mı sorusu araştırılıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahibi ailelere sağlanan devlet desteği 850-1250 TL arasında değişiyor. Aile destek ödemelerinin sona ereceği tarihle ilgili olarak Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. Peki, Aile Destek Ödemesi bitti mi, bu ay yatacak mı, uzatıldı mı? 2024 Temmuz ayı Aile Destek Programı Ödemeleri ne zaman yatacak? İşte, SMS ve e-Devlet ekranı ile Aile destek programı sorgulama işlemleri…