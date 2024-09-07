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Giriş Tarihi: 07.09.2024 11:32 Güncelleme Tarihi: 07.09.2024 11:32

Aile Destek Ödemesi ne zaman yatacak, ayın kaçında? 2024 Eylül ayı Aile Destek Paketi/Ödeme takvimi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 2 yıldır uygulanan destek programı Temmuz ayında son bulacaktı. Ancak gerçekleşen Kabine Toplantısı sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, her ay ihtiyaç sahiplerine ödenen aile destek ödemelerine dair uzatıldığını açıklamıştı. Bu kapsamda ise Ağustos ödemelerini geride bırakan vatandaşlar, Eylül ayı ödemelerine odaklandı. Peki, Aile Destek Ödemesi ne zaman yatacak, ayın kaçında?

Aile Destek Ödemesi ne zaman yatacak, ayın kaçında? 2024 Eylül ayı Aile Destek Paketi/Ödeme takvimi

Aile Destek Programı, ihtiyaç sahibi ailelerin desteklenmesi amacıyla her ay düzenli olarak ödenen yardım desteğidir. Son olarak Temmuz ayında bitirilmesi planlanan destek için uzatılması yönünde kararı Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurmuştu. Peki, Aile Destek Ödemesi ne zaman yatacak, ayın kaçında? 2024 Eylül ayı Aile Destek ödemeleri sorgulama ekranı!

Aile Destek Ödemesi ne zaman yatacak, ayın kaçında? 2024 Eylül ayı Aile Destek Paketi/Ödeme takvimi

AİLE DESTEK ÖDEMELERİ UZATILDI

Son yapılan Kabine Toplantısı sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, her ay ihtiyaç sahiplerine ödenen aile destek ödemelerine dair açıklamada bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aile Destek Programı'nın uzatıldığını belirterek, şunları söyledi;

"2 yıldır uyguladığımız destek programımızı, sosyal devlet vasfımızın bir gereği olarak 2024 yılının sonuna kadar uzatıyoruz"

Buna göre; Aile destek ödemeleri 2024 yılının sonuna kadar yatırılmaya devam edecek.

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Aile Destek Ödemesi ne zaman yatacak, ayın kaçında? 2024 Eylül ayı Aile Destek Paketi/Ödeme takvimi

2024 EYLÜL AYI AİLE DESTEK ÖDEMESİ NE ZAMAN YATACAK 2024?

Aile Destek Programı kapsamında ailelere yapılacak ödemeler hanede kişi başına düşen aylık gelire göre belirleniyor.

Aile Destek Programı Eylül ödemelerinin, ayın 15'i ile 31'i arasında yapılması bekleniyor.

Aile Destek Ödemesi ne zaman yatacak, ayın kaçında? 2024 Eylül ayı Aile Destek Paketi/Ödeme takvimi

AİLE DESTEK ÖDEMELERİ NASIL SORGULANIR?

Her ay gerçekleştirilen ödemelerin hesaplare geçip geçmediğini vatandaşlar e-devlet üzerinden görüntüleyebiliyor.

Bunun için e-Devlet sistemi üzerinden, "Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı" "Sosyal Yardım Bilgileri Sorgulama" ekranına T.C kimlik numarası ile giriş yapılması gerekiyor.

AİLE DESTEK ÖDEMESİ SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

Aile Destek Ödemesi ne zaman yatacak, ayın kaçında? 2024 Eylül ayı Aile Destek Paketi/Ödeme takvimi

AİLE DESTEK PROGRAMI NEDİR?

Aile Destek Programı, ihtiyaç sahibi ailelerin desteklenmesi amacıyla, hanelerin kişi başına düşen gelir tutarına göre belirlenen 4 farklı gelir aralığı için 850-1250 TL tutarları arasında değişen aylık yardım ödenmesini içeren bir yardım programıdır.

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