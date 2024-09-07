Aile Destek Ödemesi ne zaman yatacak, ayın kaçında? 2024 Eylül ayı Aile Destek Paketi/Ödeme takvimi

AİLE DESTEK ÖDEMELERİ UZATILDI

Son yapılan Kabine Toplantısı sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, her ay ihtiyaç sahiplerine ödenen aile destek ödemelerine dair açıklamada bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aile Destek Programı'nın uzatıldığını belirterek, şunları söyledi;

"2 yıldır uyguladığımız destek programımızı, sosyal devlet vasfımızın bir gereği olarak 2024 yılının sonuna kadar uzatıyoruz"

Buna göre; Aile destek ödemeleri 2024 yılının sonuna kadar yatırılmaya devam edecek.