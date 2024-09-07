Giriş Tarihi: 07.09.2024 11:32
Güncelleme Tarihi: 07.09.2024
11:32
Aile Destek Ödemesi ne zaman yatacak, ayın kaçında? 2024 Eylül ayı Aile Destek Paketi/Ödeme takvimi
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 2 yıldır uygulanan destek programı Temmuz ayında son bulacaktı. Ancak gerçekleşen Kabine Toplantısı sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, her ay ihtiyaç sahiplerine ödenen aile destek ödemelerine dair uzatıldığını açıklamıştı. Bu kapsamda ise Ağustos ödemelerini geride bırakan vatandaşlar, Eylül ayı ödemelerine odaklandı. Peki, Aile Destek Ödemesi ne zaman yatacak, ayın kaçında?