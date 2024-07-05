AİLE DESTEK ÖDEMESİ TEMMUZ 2024 bitti mi, son tarih ne zaman? Aile Destek ödemeleri bu ay yatacak mı, Temmuz ayında ne zaman yatacak?

SON TARİH AÇIKLAMASI

Bakanlık'tan yapılan açıklamada; "850 ile 1250 TL arasında değişen miktarlarda ve en fazla 12 ay süreyle Aile Destek Programı ödemeleri yapılacak.

12 aylık ödeme süresinin son ödemesi 2024 yılı Haziran ayında olup, bu dönemin ödemesi takip eden Temmuz ayında yapılacak ve destek programı sona erecek." denilmişti.