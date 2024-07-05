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Haberler Yaşam AİLE DESTEK ÖDEMESİ TEMMUZ 2024 bitti mi, son tarih ne zaman? Aile Destek ödemeleri bu ay yatacak mı, Temmuz ayında ne zaman yatacak?
Giriş Tarihi: 05.07.2024 17:08 Güncelleme Tarihi: 05.07.2024 17:08

AİLE DESTEK ÖDEMESİ TEMMUZ 2024 bitti mi, son tarih ne zaman? Aile Destek ödemeleri bu ay yatacak mı, Temmuz ayında ne zaman yatacak?

Aile destek ödemesi son ödeme son tarihi hak sahipleri tarafından araştırılıyor. Temmuz ayı aile destek programı son ödeme tarihi 2024 yılının temmuz ayı gelmesiyle gündemde. Aile ve Sosyal Hizmetler bakanlığı tarafından her ay düzenli olarak ödenen aile destek yardımı geçtiğimiz sene temmuz ayında bir sene uzatılmıştı. Bu nedenle ödemenin temmuz ayında yatıp yatmayacağı sorgulanmaya başladı. Peki aile destek ödemesi bitti mi, ne zaman bitiyor, uzatıldı mı? Temmuz ayı aile destek ödemesi yatacak mı? İşte detaylar

AİLE DESTEK ÖDEMESİ TEMMUZ 2024 bitti mi, son tarih ne zaman? Aile Destek ödemeleri bu ay yatacak mı, Temmuz ayında ne zaman yatacak?

Aile destek programı kapsamında her ay hak sahiplerine en son bayram öncesi hesaplara geçmişti. Temmuz ayının gelmesiyle aile destek ödemesi bitti mi? Araştırmaları başladı. Pekala destek ödemesi bitti mi temmuz aile destek ödemesi yatacak mı?

AİLE DESTEK ÖDEMESİ TEMMUZ 2024 bitti mi, son tarih ne zaman? Aile Destek ödemeleri bu ay yatacak mı, Temmuz ayında ne zaman yatacak?

AİLE DESTEK ÖDEMESİ TEMMUZ YATACAK MI?

Aile Destek Yardımı son ödeme tarihi netleşti. Buna göre 12 aylık ödeme döneminin son ödemesi 2024 yılı Haziran ayı için olup bu dönemin ödemesi takip eden Temmuz ayında gerçekleştirilerek söz konu destek programı sona erecek.

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AİLE DESTEK ÖDEMESİ TEMMUZ 2024 bitti mi, son tarih ne zaman? Aile Destek ödemeleri bu ay yatacak mı, Temmuz ayında ne zaman yatacak?

AİLE DESTEK PROGRAMI BİTTİ Mİ?

Türkiye Aile Destek Programı kapsamında hanelere her ay düzenli olarak yatırılan ödemelerin son tarihi yaklaşıyor. Alınan karar gereği 2024 yılı döneminin son ödemesi Temmuz ayında yapılacak.

AİLE DESTEK ÖDEMESİ TEMMUZ 2024 bitti mi, son tarih ne zaman? Aile Destek ödemeleri bu ay yatacak mı, Temmuz ayında ne zaman yatacak?

SON TARİH AÇIKLAMASI

Bakanlık'tan yapılan açıklamada; "850 ile 1250 TL arasında değişen miktarlarda ve en fazla 12 ay süreyle Aile Destek Programı ödemeleri yapılacak.

12 aylık ödeme süresinin son ödemesi 2024 yılı Haziran ayında olup, bu dönemin ödemesi takip eden Temmuz ayında yapılacak ve destek programı sona erecek." denilmişti.

AİLE DESTEK ÖDEMESİ TEMMUZ 2024 bitti mi, son tarih ne zaman? Aile Destek ödemeleri bu ay yatacak mı, Temmuz ayında ne zaman yatacak?

AİLE DESTEK ÖDEMESİ SORGULAMA

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hayata geçirilen aile destek ödemeleri her ay vatandaşların hesaplarına yatırılıyor.

Vatandaşlar ödemelerin hesaplarına yatırılıp yatırılmadığını e-Devlet üzerinden kolayca sorgulayabiliyor.

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