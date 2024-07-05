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AİLE DESTEK ÖDEMESİ TEMMUZ 2024 bitti mi, son tarih ne zaman? Aile Destek ödemeleri bu ay yatacak mı, Temmuz ayında ne zaman yatacak?
Giriş Tarihi: 05.07.2024 17:08
Güncelleme Tarihi: 05.07.2024
17:08
AİLE DESTEK ÖDEMESİ TEMMUZ 2024 bitti mi, son tarih ne zaman? Aile Destek ödemeleri bu ay yatacak mı, Temmuz ayında ne zaman yatacak?
Aile destek ödemesi son ödeme son tarihi hak sahipleri tarafından araştırılıyor. Temmuz ayı aile destek programı son ödeme tarihi 2024 yılının temmuz ayı gelmesiyle gündemde. Aile ve Sosyal Hizmetler bakanlığı tarafından her ay düzenli olarak ödenen aile destek yardımı geçtiğimiz sene temmuz ayında bir sene uzatılmıştı. Bu nedenle ödemenin temmuz ayında yatıp yatmayacağı sorgulanmaya başladı. Peki aile destek ödemesi bitti mi, ne zaman bitiyor, uzatıldı mı? Temmuz ayı aile destek ödemesi yatacak mı? İşte detaylar