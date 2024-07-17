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Haberler Yaşam Aile destek ödemesi uzatıldı mı? 2024 Aile Destek Programı temmuz'da yatacak mı?
Giriş Tarihi: 17.07.2024 11:20 Güncelleme Tarihi: 17.07.2024 11:20

Aile destek ödemesi uzatıldı mı? 2024 Aile Destek Programı temmuz'da yatacak mı?

Her ay düzenli olarak ihtiyaç sahibi ailelere ödemesi yapılan Aile Destek Paketi için son ödeme tarihi gündemde. Temmuz 2023'te başlayan Aile Destek ödemesi programının sonuna geliniyor. 12 ay olarak planlanan ödemeler, geçtiğimiz sene bir kez daha uzatılmış ve her ay düzenli olarak Aile ve Sosyal Hizmetleri Bakanlığı tarafından hak sahiplerine ödenmişti. Peki, Aile destek ödemesi uzatıldı mı? 2024 Aile Destek Programı Temmuz'da yatacak mı?

Aile destek ödemesi uzatıldı mı? 2024 Aile Destek Programı temmuz’da yatacak mı?

Temmuz ayı itibarıyla 12 aylık ödeme döneminin sonuna gelen Aile Destek ödemesi gündemde. Bu nedenle de Aile Destek ödemesi uzatılacak mı sorusu da yanıt aramaya başladı. Peki, Aile destek ödemeleri yattı mı, bu ay son mu? Aile destek ödemesi uzatıldı mı? İşte, detaylar…

Aile destek ödemesi uzatıldı mı? 2024 Aile Destek Programı temmuz’da yatacak mı?

TEMMUZ AYI AİLE DESTEK ÖDEMESİ YATTI MI?

11 Temmuz tarihinde açıklamalarda bulunan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye Aile Destek Programı ödemelerini hesaplara yatırdıklarını belirterek, ihtiyaç sahibi hanelere bu ay toplam 4 milyar TL ödeme yaptıklarını duyurdu.

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Aile destek ödemesi uzatıldı mı? 2024 Aile Destek Programı temmuz’da yatacak mı?

AİLE DESTEK PROGRAMI BİTTİ Mİ?

Aile Destek Yardımı son ödeme tarihi belli oldu. Buna göre 12 aylık ödeme döneminin son ödemesi 2024 yılı Haziran ayı için olup bu dönemin ödemesi takip eden Temmuz ayında gerçekleştirilerek söz konu destek programı sona erecek.

Aile destek ödemesi uzatıldı mı? 2024 Aile Destek Programı temmuz’da yatacak mı?

AİLE DESTEK ÖDEMESİ UZATILDI MI?

Programın uzatılmasına yönelik ise herhangi bir resmi açıklama henüz yok. Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.

Aile destek ödemesi uzatıldı mı? 2024 Aile Destek Programı temmuz’da yatacak mı?

AİLE DESTEK ÖDEMELERİ NE KADAR, KAÇ TL?

Aile Destek Programı kapsamındaki geçerli başvurular, hanenin sosyoekonomik profilinin ve gelir seviyesinin belirlenmesi için ilgili Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına iletilecek olup bu hanelerden 3294 sayılı Kanun kapsamında olduğu tespit edilenler, bu tespiti takip eden ödeme dönemi itibarıyla söz konu destek programından yararlanabilecektir.

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