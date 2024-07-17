Haberler
Yaşam
Aile destek ödemesi uzatıldı mı? 2024 Aile Destek Programı temmuz'da yatacak mı?
Giriş Tarihi: 17.07.2024 11:20
Güncelleme Tarihi: 17.07.2024
11:20
Aile destek ödemesi uzatıldı mı? 2024 Aile Destek Programı temmuz'da yatacak mı?
Her ay düzenli olarak ihtiyaç sahibi ailelere ödemesi yapılan Aile Destek Paketi için son ödeme tarihi gündemde. Temmuz 2023'te başlayan Aile Destek ödemesi programının sonuna geliniyor. 12 ay olarak planlanan ödemeler, geçtiğimiz sene bir kez daha uzatılmış ve her ay düzenli olarak Aile ve Sosyal Hizmetleri Bakanlığı tarafından hak sahiplerine ödenmişti. Peki, Aile destek ödemesi uzatıldı mı? 2024 Aile Destek Programı Temmuz'da yatacak mı?