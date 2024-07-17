Aile destek ödemesi uzatıldı mı? 2024 Aile Destek Programı temmuz’da yatacak mı?

Temmuz ayı itibarıyla 12 aylık ödeme döneminin sonuna gelen Aile Destek ödemesi gündemde. Bu nedenle de Aile Destek ödemesi uzatılacak mı sorusu da yanıt aramaya başladı. Peki, Aile destek ödemeleri yattı mı, bu ay son mu? Aile destek ödemesi uzatıldı mı? İşte, detaylar…