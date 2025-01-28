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Haberler Yaşam AİLE DESTEK PROGRAMI 2025 ÖDEME TAKVİMİ YENİ AÇIKLAMA! Aile Destek Ödemesi uzatıldı mı, ne zaman bitiyor, son ödeme ne zaman?
Giriş Tarihi: 28.01.2025 09:50 Güncelleme Tarihi: 28.01.2025 09:50

AİLE DESTEK PROGRAMI 2025 ÖDEME TAKVİMİ YENİ AÇIKLAMA! Aile Destek Ödemesi uzatıldı mı, ne zaman bitiyor, son ödeme ne zaman?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 2022 yılında başlatılan ve milyonlarca dar gelirli ailenin faydalandığı Aile Destek Ödemeleri sona erdi. Program, ailelerin temel ihtiyaçlarını karşılamayı hedefleyerek her ay 850 TL ile 1250 TL arasında değişen miktarlarda destek sağladı. Aralık ayında yapılan son ödemelerin ardından, hak sahipleri 2025 yılında bu desteklerin devam edip etmeyeceği konusunda Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan gelecek açıklamaları merakla takip ediyor. Peki; Aile Destek Ödemesi uzatıldı mı, yeni dönemde ödeme yapılacak mı, bitti mi, ne zaman bitiyor? İşte, detaylar.

AİLE DESTEK PROGRAMI 2025 ÖDEME TAKVİMİ YENİ AÇIKLAMA! Aile Destek Ödemesi uzatıldı mı, ne zaman bitiyor, son ödeme ne zaman?

Aile Destek Programı, 2022 yılında 12 aylık bir süreyle başlatıldı ve ihtiyaç sahibi hanelere destek vermeye devam etti. Hak sahipleri, daha önce iki kez uzatılan programın 2025 yılında devam edip etmeyeceğini öğrenmek için gözlerini Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan gelecek açıklamalara çevirmiş durumda. Yeni dönemde ödemelerin durumu belli oldu. Peki, Aile Destek Programı 2025 yılında devam edecek mi, bitti mi? İşte, detaylar.

AİLE DESTEK PROGRAMI 2025 ÖDEME TAKVİMİ YENİ AÇIKLAMA! Aile Destek Ödemesi uzatıldı mı, ne zaman bitiyor, son ödeme ne zaman?

AİLE DESTEK ÖDEMELERİ BİTTİ Mİ?

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Aile Destek Programı'nın belirli bir süreye dayalı olduğunu ve Bakan Mehmet Şimşek'in imzası olmadan otomatik olarak sonlandığını açıkladı.

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AİLE DESTEK PROGRAMI 2025 ÖDEME TAKVİMİ YENİ AÇIKLAMA! Aile Destek Ödemesi uzatıldı mı, ne zaman bitiyor, son ödeme ne zaman?

AİLE DESTEK ÖDEMELERİ UZATILACAK MI, DEVAM EDECEK Mİ?

Yapılan açıklamada; " Program süreli olduğu için Bakan imzasına gerek olmadan otomatik olarak sonlanmıştır. Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına aşağıdaki açıklamanın yapılması zaruri hale gelmiştir.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yürütülen Türkiye Aile Destek Programı, 2022 yılı Haziran ayında geçici süreli olarak başlatılan ve öngörülen sürede doğal olarak sona eren bir programdır. Hazine ve Maliye Bakanımızın programın sonlandırılmasına yönelik herhangi bir talimatı bulunmamaktadır. Bu çerçevede basında yer alan haberler gerçeği yansıtmamaktadır.

2025 yılı bütçemiz kuşatıcı sosyal destek sistemine kaynak aktaran ve toplumun her kesimini gözeten bir bütçedir.

AİLE DESTEK PROGRAMI 2025 ÖDEME TAKVİMİ YENİ AÇIKLAMA! Aile Destek Ödemesi uzatıldı mı, ne zaman bitiyor, son ödeme ne zaman?

AİLE DESTEK ÖDEMELERİ NE KADAR, KAÇ TL?
Aile Destek Programı kapsamındaki geçerli başvurular, hanenin sosyoekonomik profilinin ve gelir seviyesinin belirlenmesi için ilgili Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına iletilecek olup bu hanelerden 3294 sayılı Kanun kapsamında olduğu tespit edilenler, bu tespiti takip eden ödeme dönemi itibarıyla söz konu destek programından yararlanabilecektir.
450 TL ve altı - 1.250 TL
450 TL üzeri/ 911,15 TL ve altı- 1.100 TL
911,15 TL üzeri/ 1372,30 TL ve altı- 950 TL
1372,30 TL üzeri/ 2.835,60 TL'den az- 850 TL

AİLE DESTEK PROGRAMI 2025 ÖDEME TAKVİMİ YENİ AÇIKLAMA! Aile Destek Ödemesi uzatıldı mı, ne zaman bitiyor, son ödeme ne zaman?

E-DEVLET AİLE DESTEK ÖDEMESİ SORGULAMA EKRANI

Her ay gerçekleştirilen ödemelerin hesaplara geçip geçmediğini vatandaşlar e-devlet üzerinden görüntüleyebiliyor. Bunun için e-Devlet sistemi üzerinden, "Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı" "Sosyal Yardım Bilgileri Sorgulama" ekranına T.C kimlik numarası ile giriş yapılması gerekiyor.

AİLE DESTEK ÖDEMESİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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