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AİLE DESTEK PROGRAMI 2025 ÖDEME TAKVİMİ YENİ AÇIKLAMA! Aile Destek Ödemesi uzatıldı mı, ne zaman bitiyor, son ödeme ne zaman?
Giriş Tarihi: 28.01.2025 09:50
Güncelleme Tarihi: 28.01.2025
09:50
AİLE DESTEK PROGRAMI 2025 ÖDEME TAKVİMİ YENİ AÇIKLAMA! Aile Destek Ödemesi uzatıldı mı, ne zaman bitiyor, son ödeme ne zaman?
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 2022 yılında başlatılan ve milyonlarca dar gelirli ailenin faydalandığı Aile Destek Ödemeleri sona erdi. Program, ailelerin temel ihtiyaçlarını karşılamayı hedefleyerek her ay 850 TL ile 1250 TL arasında değişen miktarlarda destek sağladı. Aralık ayında yapılan son ödemelerin ardından, hak sahipleri 2025 yılında bu desteklerin devam edip etmeyeceği konusunda Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan gelecek açıklamaları merakla takip ediyor. Peki; Aile Destek Ödemesi uzatıldı mı, yeni dönemde ödeme yapılacak mı, bitti mi, ne zaman bitiyor? İşte, detaylar.