Aile Destek Programı Aralık ayı ödemeleri için geri sayım devam ediyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahibi ailelere her ay düzenli olarak 850-1250 TL tutarında sosyal yardım parası ödeniyor. e-Devlet aracılığıyla başvuruları alınmaya devam eden sosyal destek ödemelerinin Aralık ayında hesaplara yatırılacağı tarih merak ediliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada Aile Destek Programı ödemeleri ile ilgili müjdeli haberi verdi. Peki, 2022 Aralık ayı Aile Destek Programı ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak? İşte, 850-1250 TL Aile Destek Paketi ödemeleri sorgulama ekranı…