BAŞKAN ERDOĞAN'DAN FLAŞ AÇIKLAMA: AİLE DESTEK ÖDEMELERİ KATLANARAK ARTACAK!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 12 Aralık 2022 tarihli Kabine Toplantısı sonrası kameralar karşısına geçerek önemli açıklamalarda bulundu.

Yaptığı açıklamada Türkiye Aile Destek Programı'na da değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, konu ile ilgili olarak şunları kaydetti:

"(Türkiye Aile Destek Programı) Bu ay 3 milyon haneye 3,8 milyar lira nakdi kaynak aktarımı yapacağız.

"Kasım ve aralık aylarındaki tutarı 20,5 milyar liraya ulaşan sosyal destek ödemeleri yeni yılla birlikte katlanarak artacaktır.''