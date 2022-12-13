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Haberler Yaşam Aile Destek Programı Aralık ayı ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak? 850-1250 TL Aralık ayı Aile Destek Programı/Paketi ödemeleri sorgulama ekranı
Giriş Tarihi: 13.12.2022 13:54 Güncelleme Tarihi: 13.12.2022 13:54

Aile Destek Programı Aralık ayı ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak? 850-1250 TL Aralık ayı Aile Destek Programı/Paketi ödemeleri sorgulama ekranı

Aile Destek Programı Aralık ayı ödemeleri için geri sayım devam ediyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahibi ailelere her ay düzenli olarak 850-1250 TL tutarında sosyal yardım parası ödeniyor. e-Devlet aracılığıyla başvuruları alınmaya devam eden sosyal destek ödemelerinin Aralık ayında hesaplara yatırılacağı tarih merak ediliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada Aile Destek Programı ödemeleri ile ilgili müjdeli haberi verdi. Peki, 2022 Aralık ayı Aile Destek Programı ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak? İşte, 850-1250 TL Aile Destek Paketi ödemeleri sorgulama ekranı…

Aile Destek Programı Aralık ayı ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak? 850-1250 TL Aralık ayı Aile Destek Programı/Paketi ödemeleri sorgulama ekranı

Aralık ayı Aile Destek Programı ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak soruları yanıt aramaya devam ediyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından verilen aile sosyal yardım parası için başvurular e-Devlet ekranı üzerinden alınıyor. Gelir durumlarına göre 850 TL ile 1250 TL arasında değişiklik gösteren devlet desteği her ay düzenli olarak hak sahiplerinin hesaplarına yatırılıyor. Aralık ayı Aile Destek Programı ödemeleri için araştırmalar sürerken Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş bir açıklama geldi. Peki, 2022 Aralık ayı Aile Destek ödemeleri ne zaman yatacak, bugün yatar mı? İşte, 2022 Aile Destek Paketi ödemeleri Aralık ayı sorgulama işlemleri.

Aile Destek Programı Aralık ayı ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak? 850-1250 TL Aralık ayı Aile Destek Programı/Paketi ödemeleri sorgulama ekranı

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN FLAŞ AÇIKLAMA: AİLE DESTEK ÖDEMELERİ KATLANARAK ARTACAK!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 12 Aralık 2022 tarihli Kabine Toplantısı sonrası kameralar karşısına geçerek önemli açıklamalarda bulundu.

Yaptığı açıklamada Türkiye Aile Destek Programı'na da değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, konu ile ilgili olarak şunları kaydetti:

"(Türkiye Aile Destek Programı) Bu ay 3 milyon haneye 3,8 milyar lira nakdi kaynak aktarımı yapacağız.

"Kasım ve aralık aylarındaki tutarı 20,5 milyar liraya ulaşan sosyal destek ödemeleri yeni yılla birlikte katlanarak artacaktır.''

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Aile Destek Programı Aralık ayı ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak? 850-1250 TL Aralık ayı Aile Destek Programı/Paketi ödemeleri sorgulama ekranı

ARALIK AYI AİLE DESTEK PROGRAMI ÖDEMELERİ NE ZAMAN YATACAK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz ay yaptığı açıklamada Aile Destek Programı Kasım ayı ödemeleri ile ilgili olarak şunları kaydetmişti:

''Türkiye Aile desteği... Bu kapsamda 2,5 milyon insanımıza 3.2 milyar lira yarın hak sahiplerinin hesaplarına yatırılacaktır.''

Başkan Erdoğan'ın açıklamaları doğrultusunda Aile Destek Programı Kasım ayı ödemeleri, 8 Kasım 2022 Salı günü hak sahiplerinin hesaplarına yatırıldı.

Aile Destek Programı Aralık ayı ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak? 850-1250 TL Aralık ayı Aile Destek Programı/Paketi ödemeleri sorgulama ekranı

AİLE DESTEK ÖDEMELERİ ARALIK AYI TAKVİMİ BELLİ OLDU MU?

Aynı zamanda Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı resmi internet sayfasında yer alan bilgilere göre, "Program dahilindeki gelecek ödemelerde de aynı uygulama sürdürülecek olup destek sağlanacak ayın sonunda ödeme işlemleri güncel veriler ışığında başlatılacaktır. İşlemleri takip eden ayın ilk haftasında ise hak sahibi vatandaşlarımıza Türkiye Aile Destek ödemeleri ulaştırılacaktır."

Aralık Aile Destek Programı ödeme tarihleri henüz açıklanmadı. Konu ile ilgili yeni bir açıklama geldiğinde haberimizde yer verilecektir.

Aile Destek Programı Aralık ayı ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak? 850-1250 TL Aralık ayı Aile Destek Programı/Paketi ödemeleri sorgulama ekranı

AİLE DESTEK PROGRAMI BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

Aile Destek Programı başvuruları, e-Devlet Kapısı üzerinden ya da ikametgâh adresinin bağlı olduğu 3294 sayılı Kanun kapsamında kurulmuş Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına yapılabilmektedir.

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