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Haberler Yaşam Aile Destek Programı ödemeleri 2023 Şubat tarihleri: Aile Destek Paketi ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak, belli oldu mu?
Giriş Tarihi: 31.01.2023 10:11 Güncelleme Tarihi: 31.01.2023 10:11

Aile Destek Programı ödemeleri 2023 Şubat tarihleri: Aile Destek Paketi ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak, belli oldu mu?

Aile Destek Programı ödemeleri ne zaman yatacak, ne kadar oldu soruları gündemdeki yerini koruyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından verilen sosyal yardım parası her ay düzenli olarak hesaplara yatırılıyor. Hanede kişi başına düşen gelir durumuna göre 850 TL ile 1250 TL arasında değişen devlet desteği Temmuz ayında sona erecek. Ocak ayının son gününe girilmesiyle beraber Aile Destek Programı ödemeleri Şubat ayı için sorgulanmaya başlandı. Hak sahipleri Aile Destek ödemeleri Şubat ayının kaçında yatacak sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte, 2023 Şubat ayı Aile Destek Paketi ödeme tarihleri ve başvuru ekranı…

Aile Destek Programı ödemeleri sorgulama 2023: Şubat ayı Aile Destek Paketi ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak?

Aile Destek Programı ödemeleri sorgulama işlemleri hız kazandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sağlanan devlet desteği her ay belirli bir tarihten itibaren dar gelirli ailelerin hesaplarına yatırılıyor. Temmuz ayında sona erecek olan destek ödemeleri Şubat ayı için sorgulanıyor. Bu noktada söz konusu yardım parası için başvuruda bulunan vatandaşlar, Aile Destek Programı ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak, ne kadar oldu sorularını gündeme taşıdı. İşte, Aile Destek Paketi Şubat ayı ödemeleri sorgulama ve başvuru bilgileri.

Aile Destek Programı ödemeleri sorgulama 2023: Şubat ayı Aile Destek Paketi ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak?

2023 ŞUBAT AYI AİLE DESTEK PAKETİ ÖDEMELERİ YATTI MI?

Bakan Derya Yanık, "Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle ocak ayının ilk haftası yapılacak olan Türkiye Aile Destek Programı ödemelerini öne çekerek 29 Aralık Perşembe hak sahiplerinin hesaplarına yatırıyoruz." dedi.

Şubat ayı ödemeleri için ise henüz resmi bir açıklama gelmedi. Konu ile ilgili Bakanlıktan bir açıklama geldiğinde haberimize eklenecektir.

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Aile Destek Programı ödemeleri sorgulama 2023: Şubat ayı Aile Destek Paketi ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak?

AİLE DESTEK PROGRAMI BAŞVURU ŞARTLARI

Başvuran kişinin;

Türk vatandaşı olmaması,

Mavi Kart sahibi olması,

Yerleşim adresinin yurt dışında olması,

18 yaşından küçük olması,

Aile Destek Programı ödemeleri sorgulama 2023: Şubat ayı Aile Destek Paketi ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak?

Hanesinde memur, noter veya muhtar olarak çalışan ya da yurtdışında çalışan, yurtdışı borçlanan yahut özel sandıklar kapsamında olan kişi ya da kişilerin bulunması durumlarında başvurular değerlendirmeye alınamayacaktır.

Bunun yanında başvuranın; cezaevi ve tutukevinde bulunan hükümlü veya tutuklu olması, öğrenci yurtlarında kalan öğrenci olması, yetiştirme yurdu gibi bakım kurumunda bulunan kişilerden olması ve zorunlu askerlik görevini ifa eden er/erbaş statüsündeki askerler olması halinde başvurular hane yaklaşımı çerçevesinde değerlendirilemeyeceğinden bu kişiler program kapsamı dışında tutulmuştur.

Aile Destek Programı ödemeleri sorgulama 2023: Şubat ayı Aile Destek Paketi ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak?

AİLE DESTEK PROGRAMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Aile Destek Programı başvuruları, e-Devlet Kapısı üzerinden ya da ikametgâh adresinin bağlı olduğu 3294 sayılı Kanun kapsamında kurulmuş Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına yapılabilmektedir.

AİLE SOSYAL YARDIM BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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