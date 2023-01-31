Aile Destek Programı ödemeleri ne zaman yatacak, ne kadar oldu soruları gündemdeki yerini koruyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından verilen sosyal yardım parası her ay düzenli olarak hesaplara yatırılıyor. Hanede kişi başına düşen gelir durumuna göre 850 TL ile 1250 TL arasında değişen devlet desteği Temmuz ayında sona erecek. Ocak ayının son gününe girilmesiyle beraber Aile Destek Programı ödemeleri Şubat ayı için sorgulanmaya başlandı. Hak sahipleri Aile Destek ödemeleri Şubat ayının kaçında yatacak sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte, 2023 Şubat ayı Aile Destek Paketi ödeme tarihleri ve başvuru ekranı…