Haberler Yaşam Aile Destek Programı 850 TL-1250 TL yardım ödeme tarihleri Ocak 2023 | Aile Destek Paketi ödemeleri ne zaman yatacak, hangi tarihte?

Giriş Tarihi: 01.01.2023 07:28 Güncelleme Tarihi: 01.01.2023 07:28

Aile Destek Programı 850 TL-1250 TL yardım ödeme tarihleri Ocak 2023 | Aile Destek Paketi ödemeleri ne zaman yatacak, hangi tarihte?

Aile Destek Programı ödeme tarihleri Ocak ayı için araştırılmaya başlandı. Yeni yılın gelmesiyle beraber dar gelirli hanelere verilen bu ödemelerin ne zaman hesaplara yatırılacağı merak ediliyor. Öte yandan asgari ücret zammı sonrası Aile Destek Programı ödemeleri ne kadar, kaç TL olacak sorusu da yanıt aramaya başladı. Bilindiği üzere Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sağlanan aile yardım parası tutarı hanelerin gelir durumlarına göre 850-1250 TL aralığında değişiyor. Peki, Aile Destek Paketi ödemeleri ne zaman yatacak, hangi tarihte? İşte Ocak ayı 2023 Aile Destek Programı ödeme tarihleri ve başvuru ekranı.