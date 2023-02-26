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Haberler Yaşam Aile Destek Programı ödemeleri için tarih açıklaması bekleniyor! 2023 Şubat ayı Aile Destek Paketi ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak?
Giriş Tarihi: 26.02.2023 02:21 Güncelleme Tarihi: 26.02.2023 02:21

Aile Destek Programı ödemeleri için tarih açıklaması bekleniyor! 2023 Şubat ayı Aile Destek Paketi ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak?

Aile Destek Programı ödemeleri sorgulama işlemleri Şubat ayının sonlarına doğru hız kazandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahibi ailelere verilen sosyal yardım parası tutarı, gelir durumuna göre değişkenlik gösteriyor. Her ay belirli bir tarihten itibaren hak sahiplerinin hesaplarına yatırılan devlet desteğinin Temmuz ayında sona ereceği biliniyor. Bu noktada başvurularını tamamlayan vatandaşlar, ''850 TL-1250 TL Aile Destek Programı ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak, neden yatmadı?'' sorularına yanıt arıyor. İşte, 2023 Şubat ayı Aile Destek Paketi ödemeleri sorgulama ve başvuru bilgileri.

Aile Destek Programı ödeme tarihleri takvimi: 2023 Şubat ayı zamlı Aile Destek Paketi ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak?

Aile Destek Programı ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak, neden yatmadı soruları gündemdeki yerini koruyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 12 ay süreyle verilen sosyal yardım parası, hanede kişi başına düşen gelir durumuna göre 850 TL ile 1250 TL arasında değişiyor. Şubat ayının sonlarına gelinirken Aile Destek Paketi ödemelerinin hesaplara yatırılacağı tarih merak ediliyor. Bu noktada hak sahipleri, Aile Destek Programı ödemeleri Şubat ayının kaçında yatacak sorusunu gündeme taşıdı. İşte, 2023 Şubat ayı Aile Destek Paketi ödemeleri tarihleri, başvuru şartları ve e-Devlet başvuru ekranı…

Aile Destek Programı ödeme tarihleri takvimi: 2023 Şubat ayı zamlı Aile Destek Paketi ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak?

2023 ŞUBAT AYI AİLE DESTEK PAKETİ ÖDEMELERİ YATTI MI?

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık deprem felaketinin ardından memur ve emekli maaşları erkenden hesaplara yatırıldı. Bu gelişmenin ardından sosyal yardım ödeme tarihlerinin öne çekilip çekilmeyeceği ile ilgili araştırmalar hız kazandı.

Ancak Aile Destek Programı Şubat ayı ödemeleri için henüz resmi bir açıklama gelmedi. Konu ile ilgili Bakanlıktan bir açıklama geldiğinde haberimize eklenecektir.

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Aile Destek Programı ödeme tarihleri takvimi: 2023 Şubat ayı zamlı Aile Destek Paketi ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak?

AİLE DESTEK PROGRAMI BAŞVURU ŞARTLARI

Başvuran kişinin;

Türk vatandaşı olmaması,

Mavi Kart sahibi olması,

Yerleşim adresinin yurt dışında olması,

18 yaşından küçük olması,

Aile Destek Programı ödeme tarihleri takvimi: 2023 Şubat ayı zamlı Aile Destek Paketi ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak?

Hanesinde memur, noter veya muhtar olarak çalışan ya da yurtdışında çalışan, yurtdışı borçlanan yahut özel sandıklar kapsamında olan kişi ya da kişilerin bulunması durumlarında başvurular değerlendirmeye alınamayacaktır.

Bunun yanında başvuranın; cezaevi ve tutukevinde bulunan hükümlü veya tutuklu olması, öğrenci yurtlarında kalan öğrenci olması, yetiştirme yurdu gibi bakım kurumunda bulunan kişilerden olması ve zorunlu askerlik görevini ifa eden er/erbaş statüsündeki askerler olması halinde başvurular hane yaklaşımı çerçevesinde değerlendirilemeyeceğinden bu kişiler program kapsamı dışında tutulmuştur.

Aile Destek Programı ödeme tarihleri takvimi: 2023 Şubat ayı zamlı Aile Destek Paketi ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak?

AİLE DESTEK PROGRAMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Aile Destek Programı başvuruları, e-Devlet Kapısı üzerinden ya da ikametgâh adresinin bağlı olduğu 3294 sayılı Kanun kapsamında kurulmuş Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına yapılabilmektedir.

AİLE SOSYAL YARDIM BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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