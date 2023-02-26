Aile Destek Programı ödemeleri için tarih açıklaması bekleniyor! 2023 Şubat ayı Aile Destek Paketi ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak?

Aile Destek Programı ödemeleri sorgulama işlemleri Şubat ayının sonlarına doğru hız kazandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahibi ailelere verilen sosyal yardım parası tutarı, gelir durumuna göre değişkenlik gösteriyor. Her ay belirli bir tarihten itibaren hak sahiplerinin hesaplarına yatırılan devlet desteğinin Temmuz ayında sona ereceği biliniyor. Bu noktada başvurularını tamamlayan vatandaşlar, ''850 TL-1250 TL Aile Destek Programı ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak, neden yatmadı?'' sorularına yanıt arıyor. İşte, 2023 Şubat ayı Aile Destek Paketi ödemeleri sorgulama ve başvuru bilgileri.