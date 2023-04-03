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Giriş Tarihi: 03.04.2023 09:37 Güncelleme Tarihi: 03.04.2023 09:37

Aile Destek Programı ödemeleri tarihleri Nisan ayı takvimi 2023: Aile Destek Paketi ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak, ayın kaçında?

Aile Destek Programı ödemeleri sorgulama ekranı Nisan ayı için ziyaret edilmeye başlandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahibi ailelere verilen sosyal yardım parası ödemeleri aylık olarak hesaplara yatırılıyor. Nisan ayına girilmesiyle beraber hak sahipleri, ''Aile Destek Programı ödemeleri ne zaman yatacak, ayın kaçında?'' sorularını gündeme taşıdı. Temmuz ayında sona erecek olan devlet desteği, hanedeki gelir durumuna göre değişkenlik gösteriyor. Peki, 2023 Nisan ayı Aile Destek ödemesi yattı mı, nasıl öğrenilir? İşte, Aile Destek Paketi ödemeleri tarihleri takvimi ve tüm detaylar…

Aile Destek Programı ödemeleri ne zaman yatacak, ayın kaçında? 2023 Nisan ayı Aile Destek ödeme tarihleri takvimi son dakika!

Aile Destek Programı ödemeleri ne zaman yatacak, nasıl sorgulanır soruları gündemdeki yerini aldı. Hanedeki gelir durumuna göre, tutarı 850 - 1250 TL arasında değişen Aile Destek Programı ödemeleri tarihleri Nisan ayına girilmesiyle beraber araştırılmaya başlandı. Her ay belirli bir tarihten itibaren hesaplara yatırılan devlet desteği ile ilgili olarak Bakan Derya Yanık'tan son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. Peki, Aile Destek Programı ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak? İşte, 2023 Nisan ayı Aile Destek Paketi ödemeleri sorgulama ve başvuru detayları.

Aile Destek Programı ödemeleri ne zaman yatacak, ayın kaçında? 2023 Nisan ayı Aile Destek ödeme tarihleri takvimi son dakika!

2023 NİSAN AYI AİLE DESTEK PAKETİ ÖDEMELERİ YATTI MI, NE ZAMAN YATACAK?

Türkiye Aile Destek Programı Nisan ayı ödemelerinin ne zaman yapılacağına dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın açıklaması doğrultusunda Aile Destek Programı kapsamında mart ayı ödemeleri 9 Mart'ta başlamıştı.

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Aile Destek Programı ödemeleri ne zaman yatacak, ayın kaçında? 2023 Nisan ayı Aile Destek ödeme tarihleri takvimi son dakika!

Buna göre Nisan ayı ödemelerinin de bir iki hafta içinde başlaması bekleniyor.

Konu ile ilgili Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'tan bir açıklama geldiğinde haberimize eklenecektir.

Aile Destek Programı ödemeleri ne zaman yatacak, ayın kaçında? 2023 Nisan ayı Aile Destek ödeme tarihleri takvimi son dakika!

AİLE DESTEK PROGRAMI BAŞVURU ŞARTLARI

Başvuran kişinin;

Türk vatandaşı olmaması,

Mavi Kart sahibi olması,

Yerleşim adresinin yurt dışında olması,

18 yaşından küçük olması,

Aile Destek Programı ödemeleri ne zaman yatacak, ayın kaçında? 2023 Nisan ayı Aile Destek ödeme tarihleri takvimi son dakika!

Hanesinde memur, noter veya muhtar olarak çalışan ya da yurtdışında çalışan, yurtdışı borçlanan yahut özel sandıklar kapsamında olan kişi ya da kişilerin bulunması durumlarında başvurular değerlendirmeye alınamayacaktır.

Bunun yanında başvuranın; cezaevi ve tutukevinde bulunan hükümlü veya tutuklu olması, öğrenci yurtlarında kalan öğrenci olması, yetiştirme yurdu gibi bakım kurumunda bulunan kişilerden olması ve zorunlu askerlik görevini ifa eden er/erbaş statüsündeki askerler olması halinde başvurular hane yaklaşımı çerçevesinde değerlendirilemeyeceğinden bu kişiler program kapsamı dışında tutulmuştur.

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