Aile Destek Programı ödemeleri tarihleri Nisan ayı takvimi 2023: Aile Destek Paketi ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak, ayın kaçında?

Aile Destek Programı ödemeleri sorgulama ekranı Nisan ayı için ziyaret edilmeye başlandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahibi ailelere verilen sosyal yardım parası ödemeleri aylık olarak hesaplara yatırılıyor. Nisan ayına girilmesiyle beraber hak sahipleri, ''Aile Destek Programı ödemeleri ne zaman yatacak, ayın kaçında?'' sorularını gündeme taşıdı. Temmuz ayında sona erecek olan devlet desteği, hanedeki gelir durumuna göre değişkenlik gösteriyor. Peki, 2023 Nisan ayı Aile Destek ödemesi yattı mı, nasıl öğrenilir? İşte, Aile Destek Paketi ödemeleri tarihleri takvimi ve tüm detaylar…