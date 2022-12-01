Aile Destek Programı ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak soruları Aralık ayı için yanıt arıyor. Aile Destek Paketi ödemeleri kapsamında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, ihtiyaç sahibi ailelere 850 ile bin 250 TL destek veriyor. Bu kapsamda 12 ay boyunca ödenecek olan Aile Destek Programı Aralık ayı ödemeleri hak sahiplerinin gündeminde yer alıyor. Peki, Aile Destek Programı ödemeleri ne zaman yatacak, yattı mı, nasıl ve nereden alınır? İşte, 2022 Aralık ayı Aile Destek Programı ödeme tarihleri ile ilgili son gelişmeler.