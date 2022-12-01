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Haberler Yaşam Aile Destek Programı ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak, nereden alınır? 850-1.250 TL Aralık ayı Aile Destek Programı ödeme tarihleri 2022
Giriş Tarihi: 01.12.2022 15:05 Güncelleme Tarihi: 01.12.2022 15:06

Aile Destek Programı ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak, nereden alınır? 850-1.250 TL Aralık ayı Aile Destek Programı ödeme tarihleri 2022

Aile Destek Programı ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak soruları Aralık ayı için yanıt arıyor. Aile Destek Paketi ödemeleri kapsamında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, ihtiyaç sahibi ailelere 850 ile bin 250 TL destek veriyor. Bu kapsamda 12 ay boyunca ödenecek olan Aile Destek Programı Aralık ayı ödemeleri hak sahiplerinin gündeminde yer alıyor. Peki, Aile Destek Programı ödemeleri ne zaman yatacak, yattı mı, nasıl ve nereden alınır? İşte, 2022 Aralık ayı Aile Destek Programı ödeme tarihleri ile ilgili son gelişmeler.

Aile Destek Programı ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak, nereden alınır? 850-1.250 TL Aralık ayı Aile Destek Programı ödeme tarihleri 2022

Aile Destek Programı ödemeleri son dakika gelişmeleri ile araştırılıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hayata geçirilen "Aile sosyal yardım parası" veya "Aile destek ödemesi" her ay düzenli olarak ihtiyaç sahiplerine ödeniyor. 850-1.250 TL tutarındaki destek ödemesini almaya hak kazanan vatandaşlar, Aralık ayı Aile Destek Paketi ödemeleri için geri sayıma geçti. Bu noktada ''Aile Destek Programı ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak, nereden alınır?'' sorularına yanıt aranıyor. İşte, 850-1.250 TL Aralık ayı Aile Destek Programı ödeme tarihleri ve konu ile ilgili son durum.

Aile Destek Programı ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak, nereden alınır? 850-1.250 TL Aralık ayı Aile Destek Programı ödeme tarihleri 2022

ARALIK AİLE DESTEK PROGRAMI ÖDEME TARİHİ BELLİ OLDU MU?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz ay yaptığı açıklamada Aile Destek Programı Kasım ayı ödemeleri ile ilgili olarak şunları kaydetmişti:

''Türkiye Aile desteği.. .Bu kapsamda 2,5 milyon insanımıza 3.2 milyar lira yarın hak sahiplerinin hesaplarına yatırılacaktır.''

Başkan Erdoğan'ın açıklamaları doğrultusunda Aile Destek Programı Kasım ayı ödemeleri, 8 Kasım 2022 Salı günü hak sahiplerinin hesaplarına yatırıldı.

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Aile Destek Programı ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak, nereden alınır? 850-1.250 TL Aralık ayı Aile Destek Programı ödeme tarihleri 2022

ARALIK AYI ÖDEMELERİ NE ZAMAN YATACAK?

Aynı zamanda Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı resmi internet sayfasında yer alan bilgilere göre, "Program dahilindeki gelecek ödemelerde de aynı uygulama sürdürülecek olup destek sağlanacak ayın sonunda ödeme işlemleri güncel veriler ışığında başlatılacaktır. İşlemleri takip eden ayın ilk haftasında ise hak sahibi vatandaşlarımıza Türkiye Aile Destek ödemeleri ulaştırılacaktır."

Aralık Aile Destek Programı ödeme tarihleri henüz açıklanmadı. Konu ile ilgili yeni bir açıklama geldiğinde haberimizde yer verilecektir.

Aile Destek Programı ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak, nereden alınır? 850-1.250 TL Aralık ayı Aile Destek Programı ödeme tarihleri 2022

AİLE DESTEK PROGRAMI BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

Aile Destek Programı başvuruları, e-Devlet Kapısı üzerinden ya da ikametgâh adresinin bağlı olduğu 3294 sayılı Kanun kapsamında kurulmuş Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına yapılabilmektedir.

AİLE SOSYAL YARDIM BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

Aile Destek Programı ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak, nereden alınır? 850-1.250 TL Aralık ayı Aile Destek Programı ödeme tarihleri 2022

AİLE DESTEK PAKETİ BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTİYOR?

450 ile 600-TL arasında değişen tutarlarda olmak üzere en fazla 12 ay süreyle Aile Destek Programı ödemesi gerçekleştirilecektir. 12 aylık ödeme döneminin son ödemesi 2023 yılı Haziran ayı için olup bu dönemin ödemesi takip eden Temmuz ayı gerçekleştirilerek söz konu destek programı sona erecektir.

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