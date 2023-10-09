SOSYAL YARDIM ÖDEMESİ SORGULA | EKİM 2023 Aile Destek Programı ödemeleri yattı mı, neden yatmadı? Aile Destek Programı ödemeleri ne zaman yatacak, ayın kaçında?

Aile Destek Programı ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak Ekim ayı için merak ediliyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından verilen sosyal yardım ödemesi bir yıl daha devam edecek. Hanenin gelir durumuna göre tutarı 850 TL-1250 TL arasında değişen devlet desteği, her ay belirli tarihlerde hak sahiplerinin hesaplarına yatırılıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş son dakika açıklamaları Ekim ayı için yakın takibe alınmış durumda. Peki; Aile Destek Programı Ekim ödemeleri ne zaman yatacak 2023, neden yatmadı? İşte, SMS ve e-Devlet ekranı ile Aile destek ödemesi yatan iller listesi sorgulama ekranı ve tüm detaylar…