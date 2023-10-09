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Haberler Yaşam SOSYAL YARDIM ÖDEMESİ SORGULA | EKİM 2023 Aile Destek Programı ödemeleri yattı mı, neden yatmadı? Aile Destek Programı ödemeleri ne zaman yatacak, ayın kaçında?
Giriş Tarihi: 09.10.2023 20:10 Güncelleme Tarihi: 09.10.2023 20:10

SOSYAL YARDIM ÖDEMESİ SORGULA | EKİM 2023 Aile Destek Programı ödemeleri yattı mı, neden yatmadı? Aile Destek Programı ödemeleri ne zaman yatacak, ayın kaçında?

Aile Destek Programı ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak Ekim ayı için merak ediliyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından verilen sosyal yardım ödemesi bir yıl daha devam edecek. Hanenin gelir durumuna göre tutarı 850 TL-1250 TL arasında değişen devlet desteği, her ay belirli tarihlerde hak sahiplerinin hesaplarına yatırılıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş son dakika açıklamaları Ekim ayı için yakın takibe alınmış durumda. Peki; Aile Destek Programı Ekim ödemeleri ne zaman yatacak 2023, neden yatmadı? İşte, SMS ve e-Devlet ekranı ile Aile destek ödemesi yatan iller listesi sorgulama ekranı ve tüm detaylar…

Aile Destek Programı ödemeleri neden yatmadı, ne zaman yatacak? 2023 Ekim ayı Aile Destek Programı ödemeleri yattı mı, hangi illerde yattı?

Ekim 2023 Aile Destek Programı ödemeleri yattı mı, neden yatmadı, ne zaman yatacak sorularının yanıtı yoğun bir şekilde araştırılıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sağlanan devlet desteği, her ay belirli tarihlerde hesaplara geçiyor. 850 TL-1250 TL arasında ödenen sosyal yardım Ekim ödemeleri için Bakan Mahinur Göktaş son dakika açıklaması bekleniyor. SMS ve e-Devlet ekranı üzerinde sorgulamalar sürüyor. Peki, 2023 Ekim ayı Aile Destek Programı ödemeleri ne zaman yatacak, ayın kaçında, bugün yatar mı? İşte, ödeme tarihleri takvimi ve tüm detaylar…

Aile Destek Programı ödemeleri neden yatmadı, ne zaman yatacak? 2023 Ekim ayı Aile Destek Programı ödemeleri yattı mı, hangi illerde yattı?

2023 EKİM AYI AİLE DESTEK PAKETİ ÖDEMELERİ YATTI MI, NE ZAMAN YATACAK?

Türkiye Aile Destek Programı Ekim ayı ödemelerinin ne zaman yapılacağına dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Konu ile ilgili Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'tan bir açıklama geldiğinde haberimize eklenecektir.

Diğer ayların ödeme tarihleri göz önünde bulundurulduğunda Ekim ayı ödemelerinin de ayın 15'inden sonra hesaplara yatırılması bekleniyor.

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Aile Destek Programı ödemeleri neden yatmadı, ne zaman yatacak? 2023 Ekim ayı Aile Destek Programı ödemeleri yattı mı, hangi illerde yattı?

AİLE DESTEK PROGRAMI ÖDEMESİ TEMMUZ'A KADAR DEVAM EDECEK!

Tutarı 850 TL ile 1250 TL arasında değişen Aile Destek Programı,b2023 yılı Temmuz ayında sona erecek şekilde planlanmıştı.

Söz konusu ödemeden yararlanan hak sahiplerine müjdeli haber Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan geldi.

Geçtiğimiz aylarda konu ile ilgili açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye Aile Destek Programı'nın bu sene de devam etmesi kararını aldık." ifadelerini kullandı.

Aile Destek Programı ödemeleri neden yatmadı, ne zaman yatacak? 2023 Ekim ayı Aile Destek Programı ödemeleri yattı mı, hangi illerde yattı?

AİLE DESTEK PROGRAMI BAŞVURU ŞARTLARI

Başvuran kişinin;

Türk vatandaşı olmaması,

Mavi Kart sahibi olması,

Yerleşim adresinin yurt dışında olması,

18 yaşından küçük olması,

Aile Destek Programı ödemeleri neden yatmadı, ne zaman yatacak? 2023 Ekim ayı Aile Destek Programı ödemeleri yattı mı, hangi illerde yattı?

Hanesinde memur, noter veya muhtar olarak çalışan ya da yurtdışında çalışan, yurtdışı borçlanan yahut özel sandıklar kapsamında olan kişi ya da kişilerin bulunması durumlarında başvurular değerlendirmeye alınamayacaktır.

Bunun yanında başvuranın; cezaevi ve tutukevinde bulunan hükümlü veya tutuklu olması, öğrenci yurtlarında kalan öğrenci olması, yetiştirme yurdu gibi bakım kurumunda bulunan kişilerden olması ve zorunlu askerlik görevini ifa eden er/erbaş statüsündeki askerler olması halinde başvurular hane yaklaşımı çerçevesinde değerlendirilemeyeceğinden bu kişiler program kapsamı dışında tutulmuştur.

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