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Haberler Yaşam AİLE DESTEK PROGRAMI ÖDEME TAKVİMİ 2025: Aile destek ödemesi uzatıldı mı, bitti mi, yeni yılda devam edecek mi?
Giriş Tarihi: 27.12.2024 07:50 Güncelleme Tarihi: 27.12.2024 07:52

AİLE DESTEK PROGRAMI ÖDEME TAKVİMİ 2025: Aile destek ödemesi uzatıldı mı, bitti mi, yeni yılda devam edecek mi?

Aile Destek Programı ödemeleriyle ilgili son dakika gelişmeleri, ihtiyaç sahibi haneler tarafından yakından takip ediliyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hanedeki kişi başına düşen gelir ve çocuk sayısına göre belirlenen destek son olarak Aralık ayında hesaplara geçti. Haziran ayında sona ermesi planlanan program Başkan Erdoğan'ın aldığı karar ile yıl sonuna kadar uzatılmıştı. Yeni yılda destek ödemelerinin devam edip etmeyeceği konusunda Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın açıklamaları merakla bekleniyor. Peki Aile Destek Ödemesi uzatıldı mı, ne zaman bitiyor, son ödeme tarihi ne zaman?

AİLE DESTEK PROGRAMI ÖDEME TAKVİMİ 2025: Aile destek ödemesi uzatıldı mı, bitti mi, yeni yılda devam edecek mi?

Aile Destek Programı ile ilgili son dakika gelişmeleri ve Bakanlık açıklamaları yakından takip ediliyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 2022 yılında 12 ay süreyle başlatılan Aile Destek Programı, bugüne kadar toplamda iki kez uzatıldı. Sosyal yardım parasından yararlanan hak sahipleri, yeni yılda bu ödemelerin devam edip etmeyeceğini ve programın sonlanıp sonlanmayacağını merak ediyor. Peki, aile destek programı devam edecek mi, ne zaman bitecek?

AİLE DESTEK PROGRAMI ÖDEME TAKVİMİ 2025: Aile destek ödemesi uzatıldı mı, bitti mi, yeni yılda devam edecek mi?

AİLE DESTEK ÖDEMELERİ BİTTİ Mİ?
Aile Destek Programı hanelerin kişi başına düşen gelir tutarına göre belirlenen 4 farklı gelir aralığı için yatırılan desteğin geçtiğimiz Haziran ayında sona ermesi beklenirken Bakan Erdoğan'ın yaptığı açıklamada destek ödemelerinin uzatıldığını belirtmişti.

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AİLE DESTEK PROGRAMI ÖDEME TAKVİMİ 2025: Aile destek ödemesi uzatıldı mı, bitti mi, yeni yılda devam edecek mi?

BAŞKAN ERDOĞAN AÇIKLAMIŞTI!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aile Destek Programı'nın uzatıldığını belirterek, şunları kaydetti;

"2 yıldır uyguladığımız destek programımızı, sosyal devlet vasfımızın bir gereği olarak 2024 yılının sonuna kadar uzatıyoruz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ifadesine göre aile destek ödemesinde sona gelindi.

AİLE DESTEK PROGRAMI ÖDEME TAKVİMİ 2025: Aile destek ödemesi uzatıldı mı, bitti mi, yeni yılda devam edecek mi?

AİLE DESTEK ÖDEMELERİ UZATILIR MI?
2025 yılında aile destek paketinin uzatılıp uzatılmayacağına dair henüz herhangi resmi bir açıklama gelmedi.

AİLE DESTEK PROGRAMI ÖDEME TAKVİMİ 2025: Aile destek ödemesi uzatıldı mı, bitti mi, yeni yılda devam edecek mi?

AİLE DESTEK ÖDEMELERİ NE KADAR, KAÇ TL?
Aile Destek Programı kapsamındaki geçerli başvurular, hanenin sosyoekonomik profilinin ve gelir seviyesinin belirlenmesi için ilgili Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına iletilecek olup bu hanelerden 3294 sayılı Kanun kapsamında olduğu tespit edilenler, bu tespiti takip eden ödeme dönemi itibarıyla söz konu destek programından yararlanabilecektir.
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