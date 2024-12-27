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AİLE DESTEK PROGRAMI ÖDEME TAKVİMİ 2025: Aile destek ödemesi uzatıldı mı, bitti mi, yeni yılda devam edecek mi?
Giriş Tarihi: 27.12.2024 07:50
Güncelleme Tarihi: 27.12.2024
07:52
Aile Destek Programı ödemeleriyle ilgili son dakika gelişmeleri, ihtiyaç sahibi haneler tarafından yakından takip ediliyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hanedeki kişi başına düşen gelir ve çocuk sayısına göre belirlenen destek son olarak Aralık ayında hesaplara geçti. Haziran ayında sona ermesi planlanan program Başkan Erdoğan'ın aldığı karar ile yıl sonuna kadar uzatılmıştı. Yeni yılda destek ödemelerinin devam edip etmeyeceği konusunda Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın açıklamaları merakla bekleniyor. Peki Aile Destek Ödemesi uzatıldı mı, ne zaman bitiyor, son ödeme tarihi ne zaman?