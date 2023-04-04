Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Aile Destek Programı ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak 2023? Nisan Aile Destek Paketi ödeme tarihleri 2023 belli oldu mu?
Giriş Tarihi: 04.04.2023 09:22 Güncelleme Tarihi: 04.04.2023 09:22

Aile Destek Programı ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak 2023? Nisan Aile Destek Paketi ödeme tarihleri 2023 belli oldu mu?

Aile Destek Programı ödeme tarihleri Nisan 2023 araştırmaları hızla kazandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahibi ailelere verilen sosyal yardım paketi her ay belirli tarihlerde yatıyor. Nisan ayına girmemizle birlikte "Aile Destek Programı yattı mı, ne zaman yatacak?" soruları yanıt arıyor. Devlet desteği temmuz ayında sona ereceği bildirildi. 2023 başında yardımın ücreti de arttırılmıştı. Bu noktada "Aile destek programı ödemeleri yattı mı?" sorusu cevap arıyor. Peki, Aile Destek Paketi ödemeleri ne zaman yatacak? Aile Destek programı Nisan ödemeleri ayın kaçında yatacak? İşte Aile Destek Programı ödemeleri sorgulama ekranı e devlet detaylar

Aile Destek Programı ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak 2023? Nisan Aile Destek Paketi ödeme tarihleri 2023 belli oldu mu?

Aile Destek programı ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak sorusu yanıt aramakta. . Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahibi ailelere verilen sosyal yardım paketi her ay yatmakta. Aile Destek Paketi ödemeleri 850 – 1250 TL olarak belirlendi. Peki, Aile Destek Programı ne zaman yatacak? İşte detaylar

Aile Destek Programı ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak 2023? Nisan Aile Destek Paketi ödeme tarihleri 2023 belli oldu mu?

2023 NİSAN AYI AİLE DESTEK PAKETİ ÖDEMELERİ YATTI MI, NE ZAMAN YATACAK?

Türkiye Aile Destek Programı Nisan ayı ödemelerinin ne zaman yapılacağına dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın açıklaması doğrultusunda Aile Destek Programı kapsamında mart ayı ödemeleri 9 Mart'ta başlamıştı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Aile Destek Programı ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak 2023? Nisan Aile Destek Paketi ödeme tarihleri 2023 belli oldu mu?

Buna göre Nisan ayı ödemelerinin de bir iki hafta içinde başlaması bekleniyor.

Konu ile ilgili Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'tan bir açıklama geldiğinde haberimize eklenecektir.

Aile Destek Programı ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak 2023? Nisan Aile Destek Paketi ödeme tarihleri 2023 belli oldu mu?

AİLE DESTEK PROGRAMI BAŞVURU ŞARTLARI

Başvuran kişinin;

Türk vatandaşı olmaması,

Mavi Kart sahibi olması,

Yerleşim adresinin yurt dışında olması,

18 yaşından küçük olması,

Aile Destek Programı ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak 2023? Nisan Aile Destek Paketi ödeme tarihleri 2023 belli oldu mu?

Hanesinde memur, noter veya muhtar olarak çalışan ya da yurtdışında çalışan, yurtdışı borçlanan yahut özel sandıklar kapsamında olan kişi ya da kişilerin bulunması durumlarında başvurular değerlendirmeye alınamayacaktır.

SON DAKİKA