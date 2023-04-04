Haberler Yaşam Aile Destek Programı ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak 2023? Nisan Aile Destek Paketi ödeme tarihleri 2023 belli oldu mu?

Giriş Tarihi: 04.04.2023 09:22 Güncelleme Tarihi: 04.04.2023 09:22

Aile Destek Programı ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak 2023? Nisan Aile Destek Paketi ödeme tarihleri 2023 belli oldu mu?

Aile Destek Programı ödeme tarihleri Nisan 2023 araştırmaları hızla kazandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahibi ailelere verilen sosyal yardım paketi her ay belirli tarihlerde yatıyor. Nisan ayına girmemizle birlikte "Aile Destek Programı yattı mı, ne zaman yatacak?" soruları yanıt arıyor. Devlet desteği temmuz ayında sona ereceği bildirildi. 2023 başında yardımın ücreti de arttırılmıştı. Bu noktada "Aile destek programı ödemeleri yattı mı?" sorusu cevap arıyor. Peki, Aile Destek Paketi ödemeleri ne zaman yatacak? Aile Destek programı Nisan ödemeleri ayın kaçında yatacak? İşte Aile Destek Programı ödemeleri sorgulama ekranı e devlet detaylar