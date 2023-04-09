Haberler Yaşam Aile Destek Programı ödemeleri yattı mı, neden yatmadı? Nisan ayı Aile Destek Paketi ödemeleri ne zaman yatacak? İşte ödeme takvimi

Giriş Tarihi: 09.04.2023 07:02 Güncelleme Tarihi: 09.04.2023 07:04

Aile Destek Programı ödemeleri yattı mı, neden yatmadı? Nisan ayı Aile Destek Paketi ödemeleri ne zaman yatacak? İşte ödeme takvimi

Aile Destek Paketi ödeme tarihleri takvimi Nisan ayı için araştırılıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından verilen sosyal yardım parası Nisan ayı ödemeleri için Bakan Derya Yanık'ın açıklamaları takip ediliyor. Hak sahipleri Aile Destek Programı ödemeleri yattı mı, neden yatmadı, ne zaman yatacak sorularına yanıt arıyor. Tutarı hanedeki gelir durumuna göre 850-1250 TL arasında değişkenlik gösteren devlet desteği, Temmuz ayında sona erecek. Peki, 2023 Nisan ayı Aile Destek ödemesi yattı mı, nasıl öğrenilir? İşte, 2023 Aile Destek Programı Nisan ödemeleri e-devlet sorgulama ekranı ve başvuru detayları…