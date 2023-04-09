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Giriş Tarihi: 09.04.2023 07:02 Güncelleme Tarihi: 09.04.2023 07:04

Aile Destek Programı ödemeleri yattı mı, neden yatmadı? Nisan ayı Aile Destek Paketi ödemeleri ne zaman yatacak? İşte ödeme takvimi

Aile Destek Paketi ödeme tarihleri takvimi Nisan ayı için araştırılıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından verilen sosyal yardım parası Nisan ayı ödemeleri için Bakan Derya Yanık'ın açıklamaları takip ediliyor. Hak sahipleri Aile Destek Programı ödemeleri yattı mı, neden yatmadı, ne zaman yatacak sorularına yanıt arıyor. Tutarı hanedeki gelir durumuna göre 850-1250 TL arasında değişkenlik gösteren devlet desteği, Temmuz ayında sona erecek. Peki, 2023 Nisan ayı Aile Destek ödemesi yattı mı, nasıl öğrenilir? İşte, 2023 Aile Destek Programı Nisan ödemeleri e-devlet sorgulama ekranı ve başvuru detayları…

Aile Destek Programı ödemeleri yattı mı, neden yatmadı? Nisan ayı Aile Destek Paketi ödemeleri ne zaman yatacak? İşte ödeme takvimi

Aile Destek Programı ödemeleri sorgulama işlemleri devam ediyor. İhtiyaç sahiplerine verilen Aile Destek Programı Nisan ödemeleri ne zaman yatacak, ayın kaçında yatar sorusu yanıt arıyor. Her ay belirli bir tarihte hesaplara yatırılan 850-1250 TL tutarındaki devlet desteği için gözler Bakan Derya Yanık'ın son dakika açıklamasına çevrildi. e-Devlet üzerinden ödeme sorgulaması yapan hak sahipleri banka hesaplarını da kontrol ediyor. Peki, Aile Destek ödemesi yattı mı, ne zaman yatacak, nasıl öğrenilir? İşte, 2023 Nisan Aile Destek Paketi ödemeleri sorgulama ekranı ve başvuru detayları.

Aile Destek Programı ödemeleri yattı mı, neden yatmadı? Nisan ayı Aile Destek Paketi ödemeleri ne zaman yatacak? İşte ödeme takvimi

2023 NİSAN AYI AİLE DESTEK PAKETİ ÖDEMELERİ YATTI MI, NE ZAMAN YATACAK?

Türkiye Aile Destek Programı Nisan ayı ödemelerinin ne zaman yapılacağına dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın açıklaması doğrultusunda Aile Destek Programı kapsamında mart ayı ödemeleri 9 Mart'ta başlamıştı.

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Aile Destek Programı ödemeleri yattı mı, neden yatmadı? Nisan ayı Aile Destek Paketi ödemeleri ne zaman yatacak? İşte ödeme takvimi

Buna göre Nisan ayı ödemelerinin de bir iki hafta içinde başlaması bekleniyor.

Konu ile ilgili Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'tan bir açıklama geldiğinde haberimize eklenecektir.

Aile Destek Programı ödemeleri yattı mı, neden yatmadı? Nisan ayı Aile Destek Paketi ödemeleri ne zaman yatacak? İşte ödeme takvimi

AİLE DESTEK PROGRAMI BAŞVURU ŞARTLARI

Başvuran kişinin;

Türk vatandaşı olmaması,

Mavi Kart sahibi olması,

Yerleşim adresinin yurt dışında olması,

18 yaşından küçük olması,

Aile Destek Programı ödemeleri yattı mı, neden yatmadı? Nisan ayı Aile Destek Paketi ödemeleri ne zaman yatacak? İşte ödeme takvimi

Hanesinde memur, noter veya muhtar olarak çalışan ya da yurtdışında çalışan, yurtdışı borçlanan yahut özel sandıklar kapsamında olan kişi ya da kişilerin bulunması durumlarında başvurular değerlendirmeye alınamayacaktır.

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