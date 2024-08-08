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Giriş Tarihi: 08.08.2024 11:36 Güncelleme Tarihi: 08.08.2024 11:36

Aile destek programı ödemesi ne kadar oldu 2024, zam geldi mi, ne zaman yatacak? Ağustos 2024 aile destek programı ödeme planı

Aile Destek Programı bu yılın sonuna kadar uzatıldı. 2024 yıl sonuna kadar her ay 3 milyondan fazla hanenin hesaplarına 850-1250 TL aralığında değişen ödemeler yatırılmaya devam edecek. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş aile destek ödemelerinin hesaplara geçeceği tarihi duyurdu. Bilindiği üzere, ailelerin aylık geliri ve çocuk sayısına göre belirlenen ödenekler, elektrik tüketim desteğini de içeriyor. Peki, aile destek programı ödemesi ne kadar oldu 2024, zam geldi mi, ne zaman yatacak? İşte detaylar…

Aile destek programı ödemesi ne kadar oldu 2024, zam geldi mi, ne zaman yatacak? Ağustos 2024 aile destek programı ödeme planı

Ağustos ayının ortalarına doğru aile destek ödemelerine yönelik araştırmalar artış gösterdi. 2022 yılında başlatılan programın son ödemesi haziran ayında hak sahiplerine teslim edilmişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Türkiye Aile Destek Programı'nın bu yılının sonuna kadar uzatıldığını müjdeledi. Peki, aile destek ödemeleri yattı mı, ağustos ayı aile destek ödemeleri ne zaman yatacak, ne kadar oldu?

Aile destek programı ödemesi ne kadar oldu 2024, zam geldi mi, ne zaman yatacak? Ağustos 2024 aile destek programı ödeme planı

AİLE DESTEK ÖDEMELERİ NE ZAMAN YATACAK?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle Türkiye Aile Destek Programımızın bu yılın sonuna kadar uzatılmasının ardından ilk ödemeleri 9 Ağustos itibarıyla vatandaşlarımızın hesaplarına aktaracağız" dedi.

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Aile destek programı ödemesi ne kadar oldu 2024, zam geldi mi, ne zaman yatacak? Ağustos 2024 aile destek programı ödeme planı

HER AY 3 MİLYONDAN FAZLA HANEYE ÖDEMELER DEVAM EDECEK
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle Türkiye Aile Destek Programı'nın bu yılının sonuna kadar uzatıldığını hatırlatan Göktaş, şu bilgileri verdi:

"Ailelerimizden programın uzatılması için yoğun talep vardı. Programın uzatılmasının ardından ilk ödemeleri 9 Ağustos itibarıyla vatandaşlarımızın hesaplarına aktaracağız. 2024 yıl sonuna kadar her ay 3 milyondan fazla hanemize, 4 milyar lira ödeme yapmaya devam edeceğiz. Ailelerin aylık geliri ve çocuk sayısına göre belirlenen ödenekler, elektrik tüketim desteğini de içeriyor. 2 yıllık programla 4 milyondan fazla hanemize yaklaşık 68 milyar lira aile desteği sağladık. Yaklaşık 7 milyon çocuğumuz için, 20 milyar liradan fazla çocuk desteği verdik. Aile Destek Programı ile bugüne kadar toplam 88 milyar lirayı aşan bir ödenek tahsis ettik."

Bakan Göktaş, Bakanlık olarak arz odaklı sosyal yardım anlayışıyla vatandaşların yanında olmaya devam edeceklerini de sözlerine ekledi.

Aile destek programı ödemesi ne kadar oldu 2024, zam geldi mi, ne zaman yatacak? Ağustos 2024 aile destek programı ödeme planı

AİLE DESTEK ÖDEMELERİ NE KADAR, KAÇ TL?

Aile Destek Programı kapsamındaki geçerli başvurular, hanenin sosyoekonomik profilinin ve gelir seviyesinin belirlenmesi için ilgili Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına iletilecek olup bu hanelerden 3294 sayılı Kanun kapsamında olduğu tespit edilenler, bu tespiti takip eden ödeme dönemi itibarıyla söz konu destek programından yararlanabilecektir.

450 TL ve altı - 1.250 TL

450 TL üzeri/ 911,15 TL ve altı- 1.100 TL

911,15 TL üzeri/ 1372,30 TL ve altı- 950 TL

1372,30 TL üzeri/ 2.835,60 TL'den az- 850 TL

Aile destek programı ödemesi ne kadar oldu 2024, zam geldi mi, ne zaman yatacak? Ağustos 2024 aile destek programı ödeme planı

2024 AĞUSTOS AYI AİLE DESTEK ÖDEMELERİ NE ZAMAN YATACAK, NASIL SORGULANIR?

Her ay yapılan aile destek ödemelerinin hesaplara geçip geçmediği e-Devlet üzerinden kolayca öğrenilebiliyor.

Bunun için e-Devlet sistemi üzerinden, "Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı" "Sosyal Yardım Bilgileri Sorgulama" ekranına T.C kimlik numarası ile giriş yapılması gerekiyor.

AİLE DESTEK ÖDEMESİ SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

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