Giriş Tarihi: 08.08.2024 11:36
Güncelleme Tarihi: 08.08.2024
11:36
Aile destek programı ödemesi ne kadar oldu 2024, zam geldi mi, ne zaman yatacak? Ağustos 2024 aile destek programı ödeme planı
Aile Destek Programı bu yılın sonuna kadar uzatıldı. 2024 yıl sonuna kadar her ay 3 milyondan fazla hanenin hesaplarına 850-1250 TL aralığında değişen ödemeler yatırılmaya devam edecek. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş aile destek ödemelerinin hesaplara geçeceği tarihi duyurdu. Bilindiği üzere, ailelerin aylık geliri ve çocuk sayısına göre belirlenen ödenekler, elektrik tüketim desteğini de içeriyor. Peki, aile destek programı ödemesi ne kadar oldu 2024, zam geldi mi, ne zaman yatacak? İşte detaylar…