Haberler Yaşam AİLE DESTEK PROGRAMI ÖDEMELERİ NİSAN 2023 TARİHLERİ: Aile Destek Programı ödemesi yattı mı, ne zaman yatacak Nisan 2023?

Giriş Tarihi: 12.04.2023 09:03 Güncelleme Tarihi: 12.04.2023 09:03

AİLE DESTEK PROGRAMI ÖDEMELERİ NİSAN 2023 TARİHLERİ: Aile Destek Programı ödemesi yattı mı, ne zaman yatacak Nisan 2023?

Aile Destek Programı ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak sorusu vatandaşlar tarafından yanıt aramakta. Ocak ayı erken yatmasından ötürü vatandaşlar Nisan ayı başından beri Aile Destek Programı ödeme tarihleri Nisan 2023 sürekli olarak araştırılmakta. Bu sebeple Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın açıklamaları araştırılmakta. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından verilen sosyal yardım parası için "Aile Destek ödemeleri ne zaman yatacak Nisan 2023?" soruları yanıt aramakta. İşte Nisan 2023 Aile Destek ödemesi sorgulama e devlet ekranı