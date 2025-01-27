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AİLE DESTEK PROGRAMI SON DURUM 2025: Gözler Bakan Göktaş'ta! Aile Destek ödemeleri bitti mi, bu yıl da devam edecek mi?
Giriş Tarihi: 27.01.2025 07:42
Güncelleme Tarihi: 27.01.2025
07:42
Türkiye genelinde milyonlarca aileye ekonomik destek sağlayan Aile Destek Programı'nın süresi, 2024 Aralık ayındaki ödemelerin ardından sorgulanmaya başlandı. Aile Destek Programı'nın devam edip etmeyeceği, hak sahipleri tarafından merakla takip edilirken, aynı zamanda yeni bir destek modelinin olup olmayacağı da gündemde. Bu kapsamda, ödemelerin uzatılıp uzatılmayacağı ya da son bulup bulmadığı en çok konuşulan başlıklar arasında yer alıyor. Peki, Aile Destek Programı ödemeleri bitti mi, uzatıldı mı, son gelişmeler neler?