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Haberler Yaşam AİLE DESTEK PROGRAMI SON DURUM 2025: Gözler Bakan Göktaş'ta! Aile Destek ödemeleri bitti mi, bu yıl da devam edecek mi?
Giriş Tarihi: 27.01.2025 07:42 Güncelleme Tarihi: 27.01.2025 07:42

AİLE DESTEK PROGRAMI SON DURUM 2025: Gözler Bakan Göktaş'ta! Aile Destek ödemeleri bitti mi, bu yıl da devam edecek mi?

Türkiye genelinde milyonlarca aileye ekonomik destek sağlayan Aile Destek Programı'nın süresi, 2024 Aralık ayındaki ödemelerin ardından sorgulanmaya başlandı. Aile Destek Programı'nın devam edip etmeyeceği, hak sahipleri tarafından merakla takip edilirken, aynı zamanda yeni bir destek modelinin olup olmayacağı da gündemde. Bu kapsamda, ödemelerin uzatılıp uzatılmayacağı ya da son bulup bulmadığı en çok konuşulan başlıklar arasında yer alıyor. Peki, Aile Destek Programı ödemeleri bitti mi, uzatıldı mı, son gelişmeler neler?

AİLE DESTEK PROGRAMI SON DURUM 2025: Gözler Bakan Göktaş’ta! Aile Destek ödemeleri bitti mi, bu yıl da devam edecek mi?

İhtiyaç sahibi ailelere yönelik her ay düzenli olarak yapılan Aile Destek Programı ödemeleri, geçen yıl Aralık ayında son kez gerçekleştirildi. 2025 yılı itibarıyla programın devam edip etmeyeceği ise büyük bir merakla sorgulanıyor. Yüz binlerce ihtiyaç sahibi aile, bu kritik kararın sonucunu öğrenmek için gelişmeleri yakından mercek altına aldı. İşte, 2025 yılı Aile Destek ödemelerine dair tüm detaylar..

AİLE DESTEK PROGRAMI SON DURUM 2025: Gözler Bakan Göktaş’ta! Aile Destek ödemeleri bitti mi, bu yıl da devam edecek mi?

AİLE DESTEK PROGRAMI BİTTİ Mİ?
Aile Destek Programı, 2022 Haziran ayında geçici olarak başlatılmış ve belirli bir süreyle sınırlı olduğu için Hazine ve Maliye Bakanı'nın imzasına gerek olmadan otomatik olarak sonlanmıştır. Bu nedenle, 2025 yılında Aile Destek Ödemeleri yapılmamaktadır. Ancak, 2025 yılı bütçesinde sosyal yardım harcamaları için ayrılan kaynak 651 milyar TL'ye çıkarılmıştır. Bu bütçe, engelli bireylerden 65 yaş üstü büyüklerimize, sosyal güvencesi olmayanlardan dar gelirli ailelere kadar geniş bir yelpazede sosyal yardımların sürdürülmesini hedeflemektedir.

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AİLE DESTEK PROGRAMI SON DURUM 2025: Gözler Bakan Göktaş’ta! Aile Destek ödemeleri bitti mi, bu yıl da devam edecek mi?

AİLE DESTEK ÖDEMELERİ 2025 YILINDA DEVAM EDECEK Mİ?

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek tarafından konu ile ilişkin yapılan açıklamaya göre;

"Son dönemde, teyit edilmeden, kamuoyunda algı oluşturma amacıyla bilinçli bir şekilde yayılan bu tür haberlere itibar edilmemesi ve vatandaşlarımızın bu tür kasıtlı ve yanıltıcı haberlere karşı daha dikkatli olması büyük önem taşımaktadır. Kamuoyunu bu tür asılsız haberler karşısında duyarlı ve dikkatli olmaya da davet ediyoruz." denildi.

AİLE DESTEK PROGRAMI SON DURUM 2025: Gözler Bakan Göktaş’ta! Aile Destek ödemeleri bitti mi, bu yıl da devam edecek mi?

AİLE DESTEK ÖDEMELERİ NE KADAR, KAÇ TL?
Aile Destek Programı kapsamındaki geçerli başvurular, hanenin sosyoekonomik profilinin ve gelir seviyesinin belirlenmesi için ilgili Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına iletilecek olup bu hanelerden 3294 sayılı Kanun kapsamında olduğu tespit edilenler, bu tespiti takip eden ödeme dönemi itibarıyla söz konu destek programından yararlanabilecektir.
450 TL ve altı - 1.250 TL
450 TL üzeri/ 911,15 TL ve altı- 1.100 TL
911,15 TL üzeri/ 1372,30 TL ve altı- 950 TL
1372,30 TL üzeri/ 2.835,60 TL'den az- 850 TL

AİLE DESTEK PROGRAMI SON DURUM 2025: Gözler Bakan Göktaş’ta! Aile Destek ödemeleri bitti mi, bu yıl da devam edecek mi?

E-DEVLET AİLE DESTEK ÖDEMESİ SORGULAMA EKRANI

Her ay gerçekleştirilen ödemelerin hesaplara geçip geçmediğini vatandaşlar e-devlet üzerinden görüntüleyebiliyor. Bunun için e-Devlet sistemi üzerinden, "Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı" "Sosyal Yardım Bilgileri Sorgulama" ekranına T.C kimlik numarası ile giriş yapılması gerekiyor.

AİLE DESTEK ÖDEMESİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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