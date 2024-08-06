Giriş Tarihi: 06.08.2024 07:40
Güncelleme Tarihi: 06.08.2024
07:49
AİLE DESTEK PROGRAMI UZATILDI MI 2024? Aile Destek ödemesi ne kadar, ne zaman yatacak, devam edecek mi? Başkan Erdoğan açıkladı!
Aile Destek Paketi uzatıldı mı, ne zamana kadar devam edecek soruları bir süredir gündemi meşgul ediyordu. Beklenen açıklama Başkan Erdoğan'dan geldi. 850-1250 TL aralığında değişen ödemeler geçtiğimiz yıl temmuz ayında uzatılmıştı. Hak sahipleri Aile destek ödemesi ne zaman yatacak Ağustos 2024 için arama motorlarına yöneldi. Ödemelerin planı Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından çocuk sayısına göre yapılıyor. Peki, 2024 Ağustos Aile Destek ödemesi uzatıldı mı, devam edecek mi? Aile destek programı ne kadar oldu, zam geldi mi, ne zaman yatacak? İşte, tüm merak edilenler…