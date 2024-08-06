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Giriş Tarihi: 06.08.2024 07:40 Güncelleme Tarihi: 06.08.2024 07:49

AİLE DESTEK PROGRAMI UZATILDI MI 2024? Aile Destek ödemesi ne kadar, ne zaman yatacak, devam edecek mi? Başkan Erdoğan açıkladı!

Aile Destek Paketi uzatıldı mı, ne zamana kadar devam edecek soruları bir süredir gündemi meşgul ediyordu. Beklenen açıklama Başkan Erdoğan'dan geldi. 850-1250 TL aralığında değişen ödemeler geçtiğimiz yıl temmuz ayında uzatılmıştı. Hak sahipleri Aile destek ödemesi ne zaman yatacak Ağustos 2024 için arama motorlarına yöneldi. Ödemelerin planı Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından çocuk sayısına göre yapılıyor. Peki, 2024 Ağustos Aile Destek ödemesi uzatıldı mı, devam edecek mi? Aile destek programı ne kadar oldu, zam geldi mi, ne zaman yatacak? İşte, tüm merak edilenler…

AİLE DESTEK PROGRAMI UZATILDI MI 2024? Aile Destek ödemesi ne kadar, ne zaman yatacak, devam edecek mi? Başkan Erdoğan açıkladı!

Aile Destek ödemesi uzatıldı mı, ne zamana kadar devam edecek soruları için beklenen açıklama Başkan Erdoğan'dan geldi. 850 TL ile 1200 TL arasında çocuk sayısına bağlı olarak ödenen devlet yardımı 2 yıldır yürütülüyordu. Haziran ayında biten süreçte ödemelerin devamının gelip gelmeyeceği Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması ile yanıt buldu. Peki, Aile Destek Paketi uzatıldı mı, ne zaman yatacak? Aile destek programı zam geldi mi, ne kadar, kaç TL oldu?

AİLE DESTEK PROGRAMI UZATILDI MI 2024? Aile Destek ödemesi ne kadar, ne zaman yatacak, devam edecek mi? Başkan Erdoğan açıkladı!

AİLE DESTEK ÖDEMESİ UZATILDI
5 Ağustos 2024 tarihinde yapılan Kabine Toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan Aile Destek Programı'na yönelik açıklamalarda bulundu. Erdoğan, Aile Destek Programı'nın uzatıldığını belirterek, şunları söyledi;

2 yıldır uyguladığımız destek programımızı, sosyal devlet vasfımızın bir gereği olarak 2024 yılının sonuna kadar uzatıyoruz"

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AİLE DESTEK PROGRAMI UZATILDI MI 2024? Aile Destek ödemesi ne kadar, ne zaman yatacak, devam edecek mi? Başkan Erdoğan açıkladı!

AİLE DESTEK ÖDEMESİ NE ZAMAN YATACAK?
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aile destek ödemelerinin uzatıldığını duyurmasının ardından gözler de Ağustos ayı aile destek programı ödeme tarihine çevrildi. Konuyla ilgili Twitter üzerinden Bakan Göktaş da açıklamalarda bulundu. Göktaş yaptığı açıklamada; Cumhurbaşkanımız Sayın @RTErdogan 'ın müjdelediği üzere Türkiye Aile Destek Programımızı 2024 yılı sonuna kadar uzatıyoruz. Programımızın faydalanıcısı olan ailelerimiz başta olmak üzere milletimize hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Ağustos ayı aile destek yardımı ödeme tarihi henüz belli olmadı. Ödemelerin her ay olduğu gibi 15'inde sonra yapılması bekleniyor. Bakanlıktan ağustos ayı aile destek yardımı ödeme tarihi açıklandığı zaman haberlerimizde gelişmelere yer vereceğiz.

AİLE DESTEK PROGRAMI UZATILDI MI 2024? Aile Destek ödemesi ne kadar, ne zaman yatacak, devam edecek mi? Başkan Erdoğan açıkladı!

SON ÖDEMELER 11 TEMMUZ'DA YAPILMIŞTI
Aile Destek Programı uygulaması dahilinde son ödemeler 11 Temmuz günü hesaplara aktarılmıştı.

AİLE DESTEK PROGRAMI UZATILDI MI 2024? Aile Destek ödemesi ne kadar, ne zaman yatacak, devam edecek mi? Başkan Erdoğan açıkladı!

AİLE DESTEK ÖDEMELERİ NE KADAR, KAÇ TL?

Aile Destek Programı kapsamındaki geçerli başvurular, hanenin sosyoekonomik profilinin ve gelir seviyesinin belirlenmesi için ilgili Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına iletilecek olup bu hanelerden 3294 sayılı Kanun kapsamında olduğu tespit edilenler, bu tespiti takip eden ödeme dönemi itibarıyla söz konu destek programından yararlanabilecektir.

450 TL ve altı - 1.250 TL

450 TL üzeri/ 911,15 TL ve altı- 1.100 TL

911,15 TL üzeri/ 1372,30 TL ve altı- 950 TL

1372,30 TL üzeri/ 2.835,60 TL'den az- 850 TL

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