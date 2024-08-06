AİLE DESTEK PROGRAMI UZATILDI MI 2024? Aile Destek ödemesi ne kadar, ne zaman yatacak, devam edecek mi? Başkan Erdoğan açıkladı!

AİLE DESTEK ÖDEMESİ NE ZAMAN YATACAK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aile destek ödemelerinin uzatıldığını duyurmasının ardından gözler de Ağustos ayı aile destek programı ödeme tarihine çevrildi. Konuyla ilgili Twitter üzerinden Bakan Göktaş da açıklamalarda bulundu. Göktaş yaptığı açıklamada; Cumhurbaşkanımız Sayın @RTErdogan 'ın müjdelediği üzere Türkiye Aile Destek Programımızı 2024 yılı sonuna kadar uzatıyoruz. Programımızın faydalanıcısı olan ailelerimiz başta olmak üzere milletimize hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Ağustos ayı aile destek yardımı ödeme tarihi henüz belli olmadı. Ödemelerin her ay olduğu gibi 15'inde sonra yapılması bekleniyor. Bakanlıktan ağustos ayı aile destek yardımı ödeme tarihi açıklandığı zaman haberlerimizde gelişmelere yer vereceğiz.