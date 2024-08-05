Giriş Tarihi: 05.08.2024 20:18
Güncelleme Tarihi: 05.08.2024
20:18
AİLE DESTEK PROGRAMI UZATILDI MI 2024? Başkan Erdoğan açıkladı: Ağustos ayı Aile Destek ödemesi var mı, bitti mi?
Kabine Toplantısı kararları son dakika açıkladı. Temmuz ayı itibarıyla sona eren Aile Destek Programı uzatıldı mı sorusu yeniden gündemdeki yerini aldı. Konuyla ilgili açıklama yapan Başkan Erdoğan'ın açıklaması yöneltilen soruları yanıtladı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen Aile Destek ödemesi 2024 Ağustos ayında var mı, ne zaman yatacak, ne kadar gibi sorular gündemde. Peki; Aile Destek Programı uzatıldı mı, devam edecek mi, ne zamana kadar? İşte, yanıtı!