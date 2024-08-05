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Giriş Tarihi: 05.08.2024 20:18 Güncelleme Tarihi: 05.08.2024 20:18

AİLE DESTEK PROGRAMI UZATILDI MI 2024? Başkan Erdoğan açıkladı: Ağustos ayı Aile Destek ödemesi var mı, bitti mi?

Kabine Toplantısı kararları son dakika açıkladı. Temmuz ayı itibarıyla sona eren Aile Destek Programı uzatıldı mı sorusu yeniden gündemdeki yerini aldı. Konuyla ilgili açıklama yapan Başkan Erdoğan'ın açıklaması yöneltilen soruları yanıtladı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen Aile Destek ödemesi 2024 Ağustos ayında var mı, ne zaman yatacak, ne kadar gibi sorular gündemde. Peki; Aile Destek Programı uzatıldı mı, devam edecek mi, ne zamana kadar? İşte, yanıtı!

AİLE DESTEK PROGRAMI UZATILDI MI 2024? Başkan Erdoğan açıkladı: Ağustos ayı Aile Destek ödemesi var mı, bitti mi?

Aile Destek Programı uzatıldı mı yanıtlandı. Başkan Erdoğan Kabine kararlarını kamuoyu ile paylaştı. 2 yıldır yürütülen destek paketinde son durumu merak edenler 2024 Ağustos ayı Aile Destek ödemesi araştırmasına da başlamıştı. Beklenen açıklama geldi. Peki; Aile Destek Programı bitti mi, devam edecek mi, ne zamana kadar ödenecek? İşte, o açıklama!

AİLE DESTEK PROGRAMI UZATILDI MI 2024? Başkan Erdoğan açıkladı: Ağustos ayı Aile Destek ödemesi var mı, bitti mi?

AİLE DESTEK PROGRAMI UZATILDI MI?

Aile Destek Programı 12 aylık ödeme döneminin son ödemesi 2024 yılı Haziran ayı için Temmuz ayında gerçekleşti. Destek paketinin uzatılıp uzatılmayacağı merak ediliyordu. Beklenen açıklama Başkan Erdoğan'dan geldi:

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AİLE DESTEK PROGRAMI UZATILDI MI 2024? Başkan Erdoğan açıkladı: Ağustos ayı Aile Destek ödemesi var mı, bitti mi?

Başkan Erdoğan "(Aile Destek Programı) 2 yıldır uyguladığımız destek programımızı, sosyal devlet vasfımızın bir gereği olarak 2024 yılının sonuna kadar uzatıyoruz" açıklaması ile programın yıl sonuna kadar devam edeceğini bildirdi.

AİLE DESTEK PROGRAMI UZATILDI MI 2024? Başkan Erdoğan açıkladı: Ağustos ayı Aile Destek ödemesi var mı, bitti mi?

AİLE DESTEK ÖDEMELERİ NE KADAR, KAÇ TL?

Aile Destek Programı kapsamındaki geçerli başvurular, hanenin sosyoekonomik profilinin ve gelir seviyesinin belirlenmesi için ilgili Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına iletilecek olup bu hanelerden 3294 sayılı Kanun kapsamında olduğu tespit edilenler, bu tespiti takip eden ödeme dönemi itibarıyla söz konu destek programından yararlanabilecektir.

450 TL ve altı - 1.250 TL

450 TL üzeri/ 911,15 TL ve altı- 1.100 TL

911,15 TL üzeri/ 1372,30 TL ve altı- 950 TL

1372,30 TL üzeri/ 2.835,60 TL'den az- 850 TL

AİLE DESTEK PROGRAMI UZATILDI MI 2024? Başkan Erdoğan açıkladı: Ağustos ayı Aile Destek ödemesi var mı, bitti mi?

22024 AĞUSTOS AYI AİLE DESTEK ÖDEMELERİ NE ZAMAN YATACAK, NASIL SORGULANIR?

Her ay yapılan aile destek ödemelerinin hesaplara geçip geçmediği e-Devlet üzerinden kolayca öğrenilebiliyor.

Bunun için e-Devlet sistemi üzerinden, "Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı" "Sosyal Yardım Bilgileri Sorgulama" ekranına T.C kimlik numarası ile giriş yapılması gerekiyor.

AİLE DESTEK ÖDEMESİ SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

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