Aile Destek Programı ödemeleri zam durumu hak sahipleri tarafından araştırılıyor. Emekli ve memur maaşlarına yapılan zam sonrası sosyal yardım ödemelerinde de artış yaşandı. En çok merak edilen yardım ise gelir düzeylerine göre 850 ve 1250 TL tutarında ödenen Aile Destek Programı ödemeleri oldu. Öte yandan Ocak ayı Aile Destek Paketi ödemeleri için bakanlıktan gelecek açıklamalar yakından takip ediliyor. Peki, Aile sosyal yardım paraları yattı mı, ne zaman yatacak? Aile Destek Programı ödemeleri zam geldi mi, ne kadar, kaç TL oldu? İşte detaylar.