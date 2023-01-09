Aile Destek Programı ödemeleri için Ocak ayı tarihleri takvimi araştırılıyor. 2023 Ocak zammı ile memur ve emekli maaşlarının yanı sıra sosyal yardım ödemeleri de artış yaşadı. Bu noktada Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sağlanan Aile Destek Programı yardımı ödemelerine zam gelip gelmediği merak ediliyor. Bilindiği üzere Aile sosyal yardım paraları hanenin gelir durumuna göre 850 TL-1250 TL aralığında değişiyor. Söz konusu yardımdan faydalanan hak sahipleri "2023 Ocak ayı Aile Destek Programı ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak?" sorularına yanıt aramayı sürdürüyor. Peki, Aile Destek Paketi ödemeleri ne kadar, kaç TL oldu, zam geldi mi? İşte detaylar.