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Haberler Yaşam Aile Destek Programı ödemeleri ne kadar, kaç TL oldu, zam yapıldı mı? 2023 Ocak ayı Aile Destek Paketi ödemeleri yardımı yattı mı, ne zaman yatacak?
Giriş Tarihi: 09.01.2023 11:34 Güncelleme Tarihi: 09.01.2023 11:37

Aile Destek Programı ödemeleri ne kadar, kaç TL oldu, zam yapıldı mı? 2023 Ocak ayı Aile Destek Paketi ödemeleri yardımı yattı mı, ne zaman yatacak?

Aile Destek Programı ödemeleri için Ocak ayı tarihleri takvimi araştırılıyor. 2023 Ocak zammı ile memur ve emekli maaşlarının yanı sıra sosyal yardım ödemeleri de artış yaşadı. Bu noktada Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sağlanan Aile Destek Programı yardımı ödemelerine zam gelip gelmediği merak ediliyor. Bilindiği üzere Aile sosyal yardım paraları hanenin gelir durumuna göre 850 TL-1250 TL aralığında değişiyor. Söz konusu yardımdan faydalanan hak sahipleri "2023 Ocak ayı Aile Destek Programı ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak?" sorularına yanıt aramayı sürdürüyor. Peki, Aile Destek Paketi ödemeleri ne kadar, kaç TL oldu, zam geldi mi? İşte detaylar.

Aile Destek Programı ödemeleri ne kadar, kaç TL oldu, zam yapıldı mı? 2023 Ocak ayı Aile Destek Paketi ödemeleri yardımı yattı mı, ne zaman yatacak?

Aile Destek Programı ödemeleri zam durumu hak sahipleri tarafından araştırılıyor. Emekli ve memur maaşlarına yapılan zam sonrası sosyal yardım ödemelerinde de artış yaşandı. En çok merak edilen yardım ise gelir düzeylerine göre 850 ve 1250 TL tutarında ödenen Aile Destek Programı ödemeleri oldu. Öte yandan Ocak ayı Aile Destek Paketi ödemeleri için bakanlıktan gelecek açıklamalar yakından takip ediliyor. Peki, Aile sosyal yardım paraları yattı mı, ne zaman yatacak? Aile Destek Programı ödemeleri zam geldi mi, ne kadar, kaç TL oldu? İşte detaylar.

Aile Destek Programı ödemeleri ne kadar, kaç TL oldu, zam yapıldı mı? 2023 Ocak ayı Aile Destek Paketi ödemeleri yardımı yattı mı, ne zaman yatacak?

AİLE DESTEK ÖDEMELERİ YATTI MI?

Bakan Derya Yanık, "Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle ocak ayının ilk haftası yapılacak olan Türkiye Aile Destek Programı ödemelerini öne çekerek 29 Aralık Perşembe hak sahiplerinin hesaplarına yatırıyoruz." dedi.

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Aile Destek Programı ödemeleri ne kadar, kaç TL oldu, zam yapıldı mı? 2023 Ocak ayı Aile Destek Paketi ödemeleri yardımı yattı mı, ne zaman yatacak?

AİLE DESTEK YARDIMI ARTACAK MI, NE KADAR OLACAK?

Aile destek yardımı ödemelerinin, asgari ücret zammı sonrası artıp artmayacağı merak konusu oldu. Bakanlık ödeme tutarını geçtiğimiz aylarda 850 TL-1250 TL olarak güncellemişti.

Aile Destek Programı ödemelerinin 2023 yılında ne kadar olacağına yönelik henüz bir açıklama yapılmadı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından konu hakkında resmi açıklama geldiğinde haberlerimizde yer vereceğiz.

Aile Destek Programı ödemeleri ne kadar, kaç TL oldu, zam yapıldı mı? 2023 Ocak ayı Aile Destek Paketi ödemeleri yardımı yattı mı, ne zaman yatacak?

OCAK 2023 AİLE DESTEK PROGRAMI ÖDEMELERİ KAÇ TL?

Kişi başına düşen aylık gelir aralığına göre hesaplanan Aile Destek Programı ödemelerinde, gelir miktarına göre yardım tutarı değişiklik göstermektedir. Bu kapsamda hane içinde kişi başına düşen aylık gelir aralığına göre ödeme tutarları şöyle:

450 TL ve altı olanlar: 1.250 TL alacak.

450 TL üzeri - 911,15 TL ve altı olanlar: 1.100 TL alacak.

911,15 TL üzeri - 1372,30 TL ve altı olanlar: 950 TL alacak.

1372,30 TL üzeri - 1833,45 TL'den az olanlar: 850 TL alacak.

Aile Destek Programı ödemeleri ne kadar, kaç TL oldu, zam yapıldı mı? 2023 Ocak ayı Aile Destek Paketi ödemeleri yardımı yattı mı, ne zaman yatacak?

AİLE DESTEK PROGRAMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Aile Destek Programı başvuruları, e-Devlet Kapısı üzerinden ya da ikametgâh adresinin bağlı olduğu 3294 sayılı Kanun kapsamında kurulmuş Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına yapılabilmektedir.

AİLE SOSYAL YARDIM BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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