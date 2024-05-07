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AİLE DETSEK ÖDEMESİ MAYIS 2024 ÖDEME TAKVİMİ | Aile destek ödemesi son ödeme ne zaman, bu ay yatacak mı?
Giriş Tarihi: 07.05.2024 07:29
Güncelleme Tarihi: 07.05.2024
07:29
Aile Destek Programı ödemeleri ihtiyaç sahiplerine hane başına düşen aylık gelir aralığına göre her ayın belirli tarihlerinde ödeniyor. Mayıs 2024 tarihi itibarıyla ödemeler için geri sayıma başlayan vatandaşlar, gözlerini ödeme tarihine çevirdi. Aile Destek yardımı 12 aylık ödeme döneminin sonuna geliyor. Son ödemesi 2024 yılı Haziran ayı olacak. Peki, Aile destek ödemesi yattı mı, ne zaman yatacak, son durum nedir? İşte, detaylar…