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Haberler Yaşam AİLE DETSEK ÖDEMESİ MAYIS 2024 ÖDEME TAKVİMİ | Aile destek ödemesi son ödeme ne zaman, bu ay yatacak mı?
Giriş Tarihi: 07.05.2024 07:29 Güncelleme Tarihi: 07.05.2024 07:29

AİLE DETSEK ÖDEMESİ MAYIS 2024 ÖDEME TAKVİMİ | Aile destek ödemesi son ödeme ne zaman, bu ay yatacak mı?

Aile Destek Programı ödemeleri ihtiyaç sahiplerine hane başına düşen aylık gelir aralığına göre her ayın belirli tarihlerinde ödeniyor. Mayıs 2024 tarihi itibarıyla ödemeler için geri sayıma başlayan vatandaşlar, gözlerini ödeme tarihine çevirdi. Aile Destek yardımı 12 aylık ödeme döneminin sonuna geliyor. Son ödemesi 2024 yılı Haziran ayı olacak. Peki, Aile destek ödemesi yattı mı, ne zaman yatacak, son durum nedir? İşte, detaylar…

AİLE DETSEK ÖDEMESİ MAYIS 2024 ÖDEME TAKVİMİ | Aile destek ödemesi son ödeme ne zaman, bu ay yatacak mı?

Her ay hak sahiplerine yapılan Aile Destek Ödemesi Mayıs ayının başlamasıyla birlikte merak ediliyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sağlanan aile destek ödemeleri 4 farklı gelir aralığı için farklı yardım tutarları ile aylık olarak hak sahiplerine ödeniyor. Peki, Aile sosyal yardım paraları ne zaman ödenecek, ayın kaçında?

AİLE DETSEK ÖDEMESİ MAYIS 2024 ÖDEME TAKVİMİ | Aile destek ödemesi son ödeme ne zaman, bu ay yatacak mı?

MAYIS AYI AİLE DESTEK ÖDEMESİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Aile Destek Programı kapsamında ailelere yapılacak ödemeler hanede kişi başına düşen aylık gelire göre belirleniyor.

Aile Destek Programı en son 4 Nisan'da hesaplara yatırılmıştı. Mayıs ödemelerinin ise ayın 15'i ile 31'i arasında yapılması bekleniyor.

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AİLE DETSEK ÖDEMESİ MAYIS 2024 ÖDEME TAKVİMİ | Aile destek ödemesi son ödeme ne zaman, bu ay yatacak mı?

AİLE DESTEK ÖDEMESİ NASIL SORGULANIR?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hayata geçirilen aile destek ödemeleri her ay vatandaşların hesaplarına yatırılıyor.

Vatandaşlar ödemelerin hesaplarına yatırılıp yatırılmadığını e-Devlet üzerinden kolayca sorgulayabiliyor.

AİLE DETSEK ÖDEMESİ MAYIS 2024 ÖDEME TAKVİMİ | Aile destek ödemesi son ödeme ne zaman, bu ay yatacak mı?

AİLE DESTEK ÖDEMESİ NE ZAMAN SONA ERECEK?

850 ile 1250-TL arasında değişen tutarlarda olmak üzere en fazla 12 ay süreyle Aile Destek Programı ödemesi gerçekleştirilecek.

12 aylık ödeme döneminin son ödemesi 2024 yılı Haziran ayı için olup bu dönemin ödemesi takip eden Temmuz ayında gerçekleştirilerek söz konu destek programı sona erecek.

AİLE DETSEK ÖDEMESİ MAYIS 2024 ÖDEME TAKVİMİ | Aile destek ödemesi son ödeme ne zaman, bu ay yatacak mı?

AİLE DESTEK ÖDEMELERİ NE KADAR, KAÇ TL?

Aile Destek Programı kapsamındaki geçerli başvurular, hanenin sosyoekonomik profilinin ve gelir seviyesinin belirlenmesi için ilgili Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına iletilecek olup bu hanelerden 3294 sayılı Kanun kapsamında olduğu tespit edilenler, bu tespiti takip eden ödeme dönemi itibarıyla söz konu destek programından yararlanabilecektir.

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450 TL üzeri/ 911,15 TL ve altı- 1.100 TL

911,15 TL üzeri/ 1372,30 TL ve altı- 950 TL

1372,30 TL üzeri/ 2.835,60 TL'den az- 850 TL

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