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Haberler Yaşam Aile dizisi ne zaman başlıyor, konusu nedir, oyuncuları kimler? Aile dizisi ile Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya ekranlara dönüyor!
Giriş Tarihi: 31.01.2023 13:49 Güncelleme Tarihi: 31.01.2023 13:53

Aile dizisi ne zaman başlıyor, konusu nedir, oyuncuları kimler? Aile dizisi ile Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya ekranlara dönüyor!

Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya'nın başrollerinde yer alacağı Aile isimli dizi için nefesler tutuldu. İki ünlü oyuncunun da hayranları adeta bu yapımın başlayacağı tarihe kilitlenirken "Aile dizisi ne zaman başlıyor, konusu nedir, oyuncuları kimler?" sorusu da yanıt aramaya başladı. Senaryosunda Hakan Bonomo'nun imzasının yer aldığı, yönetmenliğini Ahmet Katıksız'ın üstlendiği Ay Yapım imzalı yapım Show Tv ekranlarından yayınlanacak. Peki, Aile dizisi ne zaman başlıyor, konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte yapıma dair merak edilen tüm detaylar.

Aile dizisi ne zaman başlıyor, konusu nedir, oyuncuları kimler? Aile dizisi ile Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya ekranlara dönüyor!

Aile dizisi yayınladığı tanıtım fragmanıyla daha ilgiyi üzerine çekmeyi başardı. Dijital platformdaki Şahmaran dizisiyle son dönemde devleşen Serenay Sarıkaya ve Kıvanç Tatlıtuğ yepyeni bir televizyon dizisiyle ekranlara geri dönüyor. Bu ilgi çeken yapımla ilgili olarak "Aile dizisi ne zaman başlıyor, konusu nedir, oyuncuları kimler?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte Aile dizisine dair tüm detaylar.

Aile dizisi ne zaman başlıyor, konusu nedir, oyuncuları kimler? Aile dizisi ile Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya ekranlara dönüyor!

AİLE DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

İki ünlü ismi ekrana döndürecek olan Aile dizisinin yayın tarihi henüz netleşmedi.

Oyuncu kadrosuyla dikkatleri üzerine çeken ve yayınlanmadan çok konuşulmaya başlanan Show TV ekranlarında seyirci ile buluşacak Ay Yapım'ın yeni özgün dizisinin yayın tarihi belli olduğunda haberimizde olacak.

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Aile dizisi ne zaman başlıyor, konusu nedir, oyuncuları kimler? Aile dizisi ile Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya ekranlara dönüyor!

AİLE DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?

Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya'yı tutkulu bir aşk hikayesinde bir araya getirmeye hazırlanan ve aile kavramının en tartışmalı yönlerini ele alacak dizide Tatlıtuğ ve Sarıkaya ikilisine Nejat İşler, Canan Ergüder, Ushan Çakır, Umutcan Ütebay, Yüsra Geyik, Ecem Simge Yurdatapan ile usta oyuncular Levent Ülgen, Emel Göksu ve Nur Sürer eşlik ediyor.

'Aile' çok yakında Show TV'de izleyicilerle buluşacak...

Aile dizisi ne zaman başlıyor, konusu nedir, oyuncuları kimler? Aile dizisi ile Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya ekranlara dönüyor!

AİLE DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Kıvanç Tatlıtuğ'un Aslan'a, Serenay Sarıkaya'nın da Devin karakterine hayat vereceği dizi, tanınmış ailelerden Soykanlar'ın başındaki Aslan'ın, kendisiyle aynı yerden yaralı psikolog Devin'le tanışmasıyla aile içinde değişen dengeleri, gelişen olayları ve 'aile' kavramının en tartışmalı yönlerini ele alıyor.

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