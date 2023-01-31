Haberler Yaşam Aile dizisi ne zaman başlıyor, konusu nedir, oyuncuları kimler? Aile dizisi ile Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya ekranlara dönüyor!

Giriş Tarihi: 31.01.2023 13:49 Güncelleme Tarihi: 31.01.2023 13:53

Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya'nın başrollerinde yer alacağı Aile isimli dizi için nefesler tutuldu. İki ünlü oyuncunun da hayranları adeta bu yapımın başlayacağı tarihe kilitlenirken "Aile dizisi ne zaman başlıyor, konusu nedir, oyuncuları kimler?" sorusu da yanıt aramaya başladı. Senaryosunda Hakan Bonomo'nun imzasının yer aldığı, yönetmenliğini Ahmet Katıksız'ın üstlendiği Ay Yapım imzalı yapım Show Tv ekranlarından yayınlanacak. Peki, Aile dizisi ne zaman başlıyor, konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte yapıma dair merak edilen tüm detaylar.