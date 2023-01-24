Haberler Yaşam Aile dizisi ne zaman başlıyor, yayın tarihi açıklandı mı? Show TV'nin yeni dizisi Aile konusu nedir, oyuncuları kimler?

Giriş Tarihi: 24.01.2023 21:19 Güncelleme Tarihi: 24.01.2023 21:32

Aile dizisi ne zaman başlıyor, yayın tarihi açıklandı mı? Show TV'nin yeni dizisi Aile konusu nedir, oyuncuları kimler?

Show TV ekranlarının yeni dizisi Aile için geri sayım devam ediyor. Serenay Sarıkaya ve Kıvanç Tatlıtuğ'u uzun zaman sonra ekranlara döndüren dizi, yılın en çok merak edilen yapımları arasında yer alıyor. Yönetmenliğini Ahmet Katıksız'ın üstlendiği Ay Yapım imzalı dizinin merakla beklenen ilk tanıtımı yayınlandı. Kıvanç Tatlıtuğ'un Aslan karakterini, Serenay Sarıkaya'nın ise Devin rolüne hayat verdiği yapım, oyuncu kadrosu ve hikayesiyle seyirciyi ekran başına kilitlemeye geliyor. Peki, Aile dizisi ne zaman başlıyor, yayın tarihi belli oldu mu? Show TV'nin yeni dizisi Aile konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte, Aile oyuncuları, konusu ve diziye dair tüm merak edilenler.