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Haberler Yaşam Aile dizisi ne zaman başlıyor, yayın tarihi açıklandı mı? Show TV'nin yeni dizisi Aile konusu nedir, oyuncuları kimler?
Giriş Tarihi: 24.01.2023 21:19 Güncelleme Tarihi: 24.01.2023 21:32

Aile dizisi ne zaman başlıyor, yayın tarihi açıklandı mı? Show TV'nin yeni dizisi Aile konusu nedir, oyuncuları kimler?

Show TV ekranlarının yeni dizisi Aile için geri sayım devam ediyor. Serenay Sarıkaya ve Kıvanç Tatlıtuğ'u uzun zaman sonra ekranlara döndüren dizi, yılın en çok merak edilen yapımları arasında yer alıyor. Yönetmenliğini Ahmet Katıksız'ın üstlendiği Ay Yapım imzalı dizinin merakla beklenen ilk tanıtımı yayınlandı. Kıvanç Tatlıtuğ'un Aslan karakterini, Serenay Sarıkaya'nın ise Devin rolüne hayat verdiği yapım, oyuncu kadrosu ve hikayesiyle seyirciyi ekran başına kilitlemeye geliyor. Peki, Aile dizisi ne zaman başlıyor, yayın tarihi belli oldu mu? Show TV'nin yeni dizisi Aile konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte, Aile oyuncuları, konusu ve diziye dair tüm merak edilenler.

Aile dizisi ne zaman başlıyor, yayın tarihi açıklandı mı? Show TV’nin yeni dizisi Aile konusu nedir, oyuncuları kimler?

Show TV ekranlarında izleyici karşısına çıkacak olan Aile dizisi için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Kıvanç Tatlıtuğ, Serenay Sarıkaya, Nur Sürer, Nejat İşler, Canan Ergüder gibi oyuncuları buluşturan dizinin ilk tanıtımı görücüye çıktı. Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya'nın uyumu sosyal medyada büyük ilgi görürken dizinin yayın tarihi, konusu ve oyuncuları merak edilip araştırılmaya başlandı. Ay Yapım dizi; Aslan'ın psikolog Devin'le tanışmasıyla aile içinde değişen dengeleri, gelişen olayları konu ediniyor. Peki, Aile dizisi ne zaman başlıyor, hangi tarihte? Show TV'nin yeni dizisi Aile oyuncuları kimler, konusu nedir? İşte, diziye dair tüm detaylar…

Aile dizisi ne zaman başlıyor, yayın tarihi açıklandı mı? Show TV’nin yeni dizisi Aile konusu nedir, oyuncuları kimler?

AİLE DİZİSİ İLK TANITIMI YAYINLANDI!

Özgün senaryosunu Hakan Bonomo'nun kaleme aldığı Ay Yapım imzalı Aile dizisi, Show TV ekranlarında izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Başrollerinde Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya'nın yer aldığı dizinin ilk tanıtım fragmanı izleyicilerle buluştu.

Aile dizisi ilk tanıtımı izlemek için: https://www.showtv.com.tr/dizi/fragman/aile-ilk-tanitim/109416

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Aile dizisi ne zaman başlıyor, yayın tarihi açıklandı mı? Show TV’nin yeni dizisi Aile konusu nedir, oyuncuları kimler?

AİLE DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLIYOR, HANGİ TARİHTE?

Merakla beklenen dizinin yayın tarihi henüz belli olmadı. Konu ile ilgili açıklama geldiğinde haberimizde yer verilecektir.

Aile dizisi ne zaman başlıyor, yayın tarihi açıklandı mı? Show TV’nin yeni dizisi Aile konusu nedir, oyuncuları kimler?

AİLE DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Aile dizisi, Aslan karakterine hayat veren Kıvanç Tatlıtuğ ile Devin rolünü canlandıran Serenay Sarıkaya'yı tutkulu bir aşk hikayesinde bir araya getirmeye hazırlanıyor.

Merakla beklenen dizi, varlıklı bir aile olan Soykanlar'ın başındaki Aslan'ın, kendisiyle aynı yerden yaralı psikolog Devin'le tanışmasıyla aile içinde değişen dengeleri, gelişen olayları ve 'aile' kavramının en tartışmalı yönlerini ele alıyor.

Aile dizisi ne zaman başlıyor, yayın tarihi açıklandı mı? Show TV’nin yeni dizisi Aile konusu nedir, oyuncuları kimler?

AİLE DİZİSİ OYUNCU KADROSU

Dizide Tatlıtuğ ve Sarıkaya ikilisine;

Nejat İşler, Canan Ergüder, Ushan Çakır, Umutcan Ütebay, Yüsra Geyik, Ecem Simge Yurdatapan ile usta oyuncular Levent Ülgen, Emel Göksu ve Nur Sürer eşlik ediyor.

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