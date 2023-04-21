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Haberler Yaşam Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı 2023 başvuru nasıl yapılır? Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı kadro dağılımı, şartları ve kontenjanları
Giriş Tarihi: 21.04.2023 10:53 Güncelleme Tarihi: 21.04.2023 10:53

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı 2023 başvuru nasıl yapılır? Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı kadro dağılımı, şartları ve kontenjanları

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı 2023 başvuru tarihleri belli oldu! Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık yaptığı açıklamada KPSS şartlı 2431 personelin işe alınacağını bildirdi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı kadro dağılımı ve kontenjanları, yayımlanan kılavuzda belli oldu. Meslek grupları arasında fizyoterapist, diyetisyen, hemşire, diğer sağlık personeli, öğretmen ile yurt yönetim personeli gibi meslekler yer alıyor. Peki, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı şartları neler? Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı başvurusu nasıl yapılır? İşte detaylar

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı 2023 başvuru nasıl yapılır? Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı kadro dağılımı, şartları ve kontenjanları

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı başvuru şartları, kontenjanları ve branş dağılımı yayımlanan kılavuz ile belli oldu. Taşra teşkilatı için toplam 2431 kişi KPSS puanına göre alınacak. Bu noktada, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı 2023 başvurusu nasıl yapılır sorusu yanıt arıyor. İşte konu hakkında detaylar

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı 2023 başvuru nasıl yapılır? Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı kadro dağılımı, şartları ve kontenjanları

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU TARİHLERİ BELLİ OLDU!

Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Çeşitli meslek gruplarında görevlendirilmek üzere 2431 personeli büyük ailemize katıyoruz. Adaylar KPSS puan üstünlüğü esasına göre, mülakatsız bir şekilde tercih ettiği pozisyonlara yerleştirilecek. Başvuru tarih aralığı 28 Nisan - 08 Mayıs 2023. Hayırlı olsun" dedi.

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı 2023 başvuru nasıl yapılır? Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı kadro dağılımı, şartları ve kontenjanları

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BRANŞ DAĞILIMI

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı taşra teşkilatı sosyal hizmet kuruluşlarının meslek ve destek personeli ihtiyacını karşılamak amacıyla 2431 personel alımı yapıyor.

Alım yapılacak kadrolar; aile sosyal destek personeli, avukat, büro personeli, sosyal çalışmacı, psikolog, çocuk gelişimcisi, fizyoterapist, diyetisyen, hemşire, diğer sağlık personeli, öğretmen ile yurt yönetim personeli, tekniker, teknisyen, koruma ve güvenlik görevlisi ve destek personeli olacak.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı 2023 başvuru nasıl yapılır? Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı kadro dağılımı, şartları ve kontenjanları

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

1- Kontenjanlarda belirtilen konulara ilişkin meslek dallarında yükseköğrenimi bitirmiş ve bu meslekte adaylık dâhil en az üç yıl çalışmış olmak.

2-Birim amirinin olumlu görüşünü almış olmak.

3-Son üç yıl içinde kademe ilerlemesinin durdurulması cezasını almamış olmak.

4-Erkek adaylar için askerlikle ilişkisi bulunmamak.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı 2023 başvuru nasıl yapılır? Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı kadro dağılımı, şartları ve kontenjanları

5- Kontenjanın kullanılacağı yılın son günü itibarıyla, Dışişleri Bakanlığının bildirimi üzerine uluslararası kurum kuruluşlara gönderilecekler ile öğrenim veya ihtisas yapacak Devlet memurları için 40, diğerleri için 50 yaşını tamamlamamış olmak.

6- Daha önce yurt içinde aynı konuda veya yurt dışında aynı düzeyde eğitim veya öğrenim görmemiş olmak.

7- Hastalık sebebiyle eğitim veya öğrenimini gerçekleştiremeyeceği genel hükümler çerçevesinde hastalık raporuyla tespit edilenler hariç, bu Yönetmelik hükümlerine göre geri çağrılmamış olmak.

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