Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı 2023 başvuru nasıl yapılır? Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı kadro dağılımı, şartları ve kontenjanları

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı 2023 başvuru tarihleri belli oldu! Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık yaptığı açıklamada KPSS şartlı 2431 personelin işe alınacağını bildirdi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı kadro dağılımı ve kontenjanları, yayımlanan kılavuzda belli oldu. Meslek grupları arasında fizyoterapist, diyetisyen, hemşire, diğer sağlık personeli, öğretmen ile yurt yönetim personeli gibi meslekler yer alıyor. Peki, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı şartları neler? Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı başvurusu nasıl yapılır? İşte detaylar