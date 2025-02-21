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AJET'TEN KAÇIRILMAYACAK KAMPANYA! Tüm seferler 799 TL’den satışta! AJet uygun fiyatlı bilet fırsatı hangi tarihe kadar sürecek?
Giriş Tarihi: 21.02.2025 00:31
Güncelleme Tarihi: 21.02.2025
00:31
AJET'TEN KAÇIRILMAYACAK KAMPANYA! Tüm seferler 799 TL’den satışta! AJet uygun fiyatlı bilet fırsatı hangi tarihe kadar sürecek?
Uygun fiyatlı seyahat seçenekleri sunan AJet, baharın ilk kampanyasını duyurdu. Tüm yurt içi uçuşlarda geçerli olan kampanya kapsamında, biletler 799 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuldu. Seyahat planı yapan yolcular, AJet'in avantajlı ucuz bilet fiyatlarını ve kampanya detaylarını merak ediyor. Peki, AJet indirimli bilet fiyatları ne kadar ve kampanya hangi tarihlerde geçerli? İşte, detaylar.