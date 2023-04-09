AK Parti Diyarbakır milletvekili adayları! AK Parti 28. dönem Diyarbakır milletvekili aday listesi belli oldu mu?

AK Parti Diyarbakır milletvekili adayları isim listesi sorgulanıyor. 14 Mayıs Pazar günü hem Cumhurbaşkanlığı Seçimi hem de 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi yapılacak. Partilerin Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) teslim edilecek milletvekili aday isim listeleri merak ediliyor. AK Parti YSK Temsilcisi Recep Özel, konu ile ilgili olarak listenin hazır olduğunu, son rötüşların yapıldığını belirterek, "Yarın öğleden sonra 15.30-16.00 civarı veririz, tam net değil" ifadelerini kullanmıştı. Peki, AK Parti 28. Dönem Diyarbakır milletvekili aday listesi belli oldu mu, ne zaman açıklanacak, saat kaçta? İşte, 2023 seçimleri AK Parti Diyarbakır milletvekili adayları son durum…