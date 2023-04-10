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Haberler Yaşam AK PARTİ DİYARBAKIR MİLLETVEKİLİ ADAYLARI LİSTESİ 2023 | İşte 1. ve 2. Bölge 28. dönem Ak Parti Diyarbakır milletvekili adayları tam liste
Giriş Tarihi: 10.04.2023 15:21 Güncelleme Tarihi: 10.04.2023 15:22

AK PARTİ DİYARBAKIR MİLLETVEKİLİ ADAYLARI LİSTESİ 2023 | İşte 1. ve 2. Bölge 28. dönem Ak Parti Diyarbakır milletvekili adayları tam liste

Ak Parti Diyarbakır milletvekili aday listesi 2023 araştırılıyor. 14 Mayıs Genel Seçimleri için 34 gün kaldı ve Yüksek Seçim Kurulu YSK'ya Adalet ve Kalkınma Partisi milletvekili listesini verdi. Ak Parti Diyarbakır milletvekili adayları tam listesi içerisinde Mehmet Galip Ensarioğlu gibi isimler yer alıyor. Bu noktada Ak Parti Diyarbakır milletvekili adayları kimler oldu soruları yanıt aramakta. 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için hazırlanan liste, günün gündem maddeleri arasında yer aldı. İşte Ak Parti Diyarbakır milletvekili aday listesi

AK PARTİ DİYARBAKIR MİLLETVEKİLİ ADAYLARI LİSTESİ 2023 | İşte 1. ve 2. Bölge 28. dönem Ak Parti Diyarbakır milletvekili adayları tam liste

Ak Parti Diyarbakır milletvekili adayları kimler oldu sorusu vatandaşlar tarafından sıklıkla aratılmakta. Ak Parti milletvekili listesi yayımlandı ve 81 ilde kimlerin aday olup kimlerin olmadığı belli oldu. Ak Parti Diyarbakır Milletvekili adayları 2023 9 Nisan'da YSK'ya sunulan aday listesi ile belli oldu. İşte 28. Dönem 1. Bölge ve 2. bölge Ak Parti Diyarbakır milletvekili adayları tam listesi 2023

AK PARTİ DİYARBAKIR MİLLETVEKİLİ ADAYLARI LİSTESİ 2023 | İşte 1. ve 2. Bölge 28. dönem Ak Parti Diyarbakır milletvekili adayları tam liste

AK PARTİ 28. DÖNEM MİLLETVEKİLİ ADAY İSİM LİSTESİ YAYINDA!

14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için geri sayım başladı.

14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için 26 siyasi partinin aday listesi Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) sunuldu. AK Parti milletvekili aday listesi de netlik kazandı.

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AK PARTİ DİYARBAKIR MİLLETVEKİLİ ADAYLARI LİSTESİ 2023 | İşte 1. ve 2. Bölge 28. dönem Ak Parti Diyarbakır milletvekili adayları tam liste

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz adaylara ilişkin açıklamalarda bulundu. Yavuz, açıklamasında "Mevcut milletvekillerinden 104 arkadaşımız listelerde yer aldı. Listelerde yüzde 65 oranında bir değişim uyguladık" dedi.

AK PARTİ DİYARBAKIR MİLLETVEKİLİ ADAYLARI LİSTESİ 2023 | İşte 1. ve 2. Bölge 28. dönem Ak Parti Diyarbakır milletvekili adayları tam liste

LİSTEYİ YSK'YA VEREN İLK PARTİ MHP OLDU

MHP heyeti, 14 Mayıs seçimlerine girecek adayların bulunduğu listeyi Yüksek Seçim Kurulu'na teslim etti.

İşte 28. Dönem Ak Parti Bursa Milletvekili aday listesi

AK PARTİ DİYARBAKIR MİLLETVEKİLİ ADAYLARI LİSTESİ 2023 | İşte 1. ve 2. Bölge 28. dönem Ak Parti Diyarbakır milletvekili adayları tam liste

AK PARTİ 28. DÖNEM BURSA MİLLETVEKİLİ ADAY LİSTESİ BELLİ OLDU!

DİYARBAKIR 1 MEHMET GALİP ENSARİOĞLU

DİYARBAKIR 2 MEHMET SAİD YAZ

DİYARBAKIR 3 SUNA KEPOLU ATAMAN

DİYARBAKIR 4 AYŞEGÜL BİÇER

DİYARBAKIR 5 AZİZ ALPER BİTEN

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