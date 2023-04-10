AK PARTİ DİYARBAKIR MİLLETVEKİLİ ADAYLARI LİSTESİ 2023 | İşte 1. ve 2. Bölge 28. dönem Ak Parti Diyarbakır milletvekili adayları tam liste

Ak Parti Diyarbakır milletvekili adayları kimler oldu sorusu vatandaşlar tarafından sıklıkla aratılmakta. Ak Parti milletvekili listesi yayımlandı ve 81 ilde kimlerin aday olup kimlerin olmadığı belli oldu. Ak Parti Diyarbakır Milletvekili adayları 2023 9 Nisan'da YSK'ya sunulan aday listesi ile belli oldu. İşte 28. Dönem 1. Bölge ve 2. bölge Ak Parti Diyarbakır milletvekili adayları tam listesi 2023