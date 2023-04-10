AK PARTİ DİYARBAKIR MİLLETVEKİLİ ADAYLARI LİSTESİ 2023 | İşte 1. ve 2. Bölge 28. dönem Ak Parti Diyarbakır milletvekili adayları tam liste

Ak Parti Diyarbakır milletvekili aday listesi 2023 araştırılıyor. 14 Mayıs Genel Seçimleri için 34 gün kaldı ve Yüksek Seçim Kurulu YSK'ya Adalet ve Kalkınma Partisi milletvekili listesini verdi. Ak Parti Diyarbakır milletvekili adayları tam listesi içerisinde Mehmet Galip Ensarioğlu gibi isimler yer alıyor. Bu noktada Ak Parti Diyarbakır milletvekili adayları kimler oldu soruları yanıt aramakta. 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için hazırlanan liste, günün gündem maddeleri arasında yer aldı. İşte Ak Parti Diyarbakır milletvekili aday listesi